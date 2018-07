Carlos Bruce: "Ministros tienen que mostrarse"

El congresista Carlos Bruce jamás grabaría una compra de votos como lo hizo su colega Moisés Mamani. Considera que las desavenencias que tuvieron los ‘limeños’ de su bancada han quedado totalmente superadas. Con el Ejecutivo están en luna de miel, incluido César Villanueva .

Siendo usted congresista de PPK, se muestra hipercrítico respecto a los 100 días de gobierno del presidente Martín Vizcarra en un artículo publicado en Político.pe. ¿Por qué? Dice que este gobierno tiene poco que mostrar.

No es que sea crítico. Habría que ver qué relación tenemos con el gobierno, si somos oposición o no. Ya quedó clarísimo que somos oficialistas y defendemos al gobierno…

¿Hasta cuándo?

Estos son matrimonios. En ellos uno espera vivir el resto de su vida juntos. A veces no ocurre y uno se divorcia, pero hoy estamos casados y terminando la luna de miel (ríe).

Después de la comezón del séptimo año o del año y medio…

Destaquemos que se instaló un nuevo gobierno sin mayor tropiezo. Ese es un logro per se. Todavía hay cosas por hacer y tenemos críticas dichas al propio presidente. Creemos que los ministros deben tener más presencia a nivel de medios porque así se ejercen los liderazgos y un ministro es un líder de su sector. El presidente nos comentó que están trabajando internamente en esto.

Pero usted escribe que “tiene poco que mostrar”.

Reitero. Los ministros deben mostrar las cosas que hacer, no necesariamente obras construidas, pero, por lo menos, un plan que muestre que en el gobierno hay ideas y se está trabajando en ello.

Dijo también que “a los ministros les falta potencia, que es un gabinete fantasma”. ¿Fue antes de la luna de miel?

Ja, ja. Me hace parecer a Cristo, está citando cada frase…

Por supuesto. Las dice para que las recuerden, ¿no? Y hay más…

Es indudable que, ante el descrédito de toda la clase política, el gobierno tiene que trabajar el doble para poder zafarse de esa mala imagen y mostrar logros.

¿Acepta que Vizcarra heredó una situación bien fregada?

No creo. Heredó un país en crecimiento. La economía, de enero a la fecha, creció todos los meses. Sí se heredó un ambiente político muy crispado, es indudable…

Y una huelga magisterial que duró tres meses…

Que heredó una crisis política es algo que se debe reconocer. El presidente Vizcarra y el premier han logrado bajar la temperatura y llegar a un nivel de confrontación, digamos, razonable.

La confrontación subió con el lío entre ustedes. ¿Cuál es la crítica mayor al gobierno?

Como le dije, la mayor presencia en medios de los ministros.

¿Reconoce, como ha dicho el premier César Villanueva, que este es un gobierno dialogante y por eso puede resolver conflictos?

Sí creo que es un gobierno dialogante. No tiene anticuerpos como los tenía el presidente Kuczynski con la mayoría parlamentaria. Tiene que aprovechar esa ventaja y dialogar para hacer cosas y distinguirse de otras administraciones.

¿La crítica es más hacia Villanueva que a Vizcarra? Porque en mayo usted dijo que “la designación de Villanueva era muy acertada”. ¿Lo sigue pensando?

Sí, claro. Es una persona que no genera resistencia en el Congreso y, además, conoce la PCM, ya ha sido premier. Yo no he criticado públicamente nunca a Villanueva. Es verdad que estuvimos en trincheras distintas hasta un día antes que asumiera el presidente Vizcarra. Pero nadie puede decir que Villanueva es un corrupto o que no está calificado para el cargo. Lo está. Es verdad que en algún momento discrepamos de él, pero ya le hemos dado vuelta a la página. Eso ya es un tema del pasado.

Otros correligionarios suyos han tenido expresiones muy duras hacia Villanueva. ¿Las suscribe?

Pregúnteles a ellos. Yo solamente respondo por mí.

¿Vizcarra y Villanueva tienen el respaldo de la bancada ‘pepekausa’?

Ahora le digo con toda seguridad que sí. Teníamos dudas, pero ya no. Somos parte del mismo proyecto que fue elegido en 2016.

¿El enfrentamiento entre la bancada ‘pepekausa’ y el gobierno de PPK le hace daño a la estabilidad democrática?

Eso ya se superó. Si pasan cinco semanas y no tienes diálogo con ningún alto representante del gobierno, obviamente llama la atención. Los altos funcionarios del Ejecutivo estaban distraídos en instalar un gobierno y designar cargos. Ya hemos retomado una relación que nunca debió interrumpirse.

¿Villanueva fue el culpable de la descoordinación, del alejamiento de la bancada ‘pepekausa’?

Yo no puedo decir eso. Se volteó esa página, además.

El gobierno de PPK tampoco coordinaba ‘cheek to cheek’ (apretados) con ustedes. Hubo varias quejas, pullas.

Siempre una bancada que se respete va a tener sus propias posiciones. Pero en el momento que interpelaban a ministros nosotros los defendíamos. No somos una bancada de autómatas. Casi la mitad de la gente ha tenido cargos importantes en el Estado. De lo que se trata es de aportar. Después de eso, ya puedes defender la posición del gobierno.

Pero ustedes son una bancada bastante desgajada, craquelada.

(Ríe). Yo no comparto esos adjetivos.

Cada uno tiene su posición, están los limeños y los provincianos…

Para nada, no veo una diferencia de opiniones tan marcadas. Defenderemos al gobierno y a los ministros como lo hicimos en el gobierno de PPK. Representaremos la voz del Ejecutivo en el Parlamento...

En junio, usted llegó a decir que dejaron de ser la bancada oficialista…

Eso no significa que el gobierno no deba conversar con las demás bancadas, porque obviamente somos 14…

Eso no es lo que les hemos escuchado; más bien que Villanueva los trataba con desdén, que no les respondía…

El diálogo con otras bancadas es lo democrático y lo normal. Por supuesto siempre coordinando con la del gobierno. En eso hemos quedado.

Los ‘pepekausas’ provincianos no se sienten tan maltratados, son menos termocéfalos que los ‘limeños’. ¿Sintonizan con ellos?

La dinámica del parlamentario de provincia es distinta. Sus electores les reclaman que sean gestores de obra. En Lima no ocurre eso. Pero ambos sectores defendemos al gobierno.

¿Cree, como otros ‘pepekausas’, que Villanueva privilegia un trato con el fujimorismo?

No pienso refrescar ideas que ya fueron explicadas en privado. Hubo un momento de desinteligencia que ya se superó, estamos en otro ánimo. Eso es lo que hace la gente inteligente. Es una posición unánime en la bancada. En general, hay un consenso para apoyar al gobierno.

Mercedes Aráoz fue muy crítica con el gobierno…

Pero ya cambió. Está en la idea de apoyar al gobierno.

Es verdad que ella y Villanueva no quisieron darse la mano, como dice el chisme…

No voy a hablar de detalles de una reunión.

¿Cree que se debe conversar con Fuerza Popular?

¡Pero por supuesto! Pero no solamente con ellos.

Los ‘pepekausas’ limeños se quejaron de que los ministros no les respondían.

Tendremos reuniones semanalmente con uno o dos ministros en función de la coyuntura. Ya estuvimos con los ministros de Justicia y de Economía.

¿Funcionarán como un gabinete paralelo?

No. Un ministro se reúne con su bancada sobre algún problema de su sector que necesite el apoyo del Congreso.

¿El ministro tendrá que aceptar sus propuestas?

En democracia estamos obligados a consensuar cada día. Debemos ceder, conceder, dialogar.

¿Entonces, podrían integrar la Mesa Directiva del Congreso con el fujimorismo?

En una elección democrática tengo el derecho de ver con quién armo mi lista. Algunos dicen: tiene que ser con nosotros; si no, eres obstruccionista. ¿Qué te pasa? ¿Estamos en un parlamento cubano, acaso?

Más allá del derecho, ¿por qué no ir juntos?

Creemos que Fuerza Popular ya no debe presidir la Mesa Directiva.

¿Si tienen los votos?

Si los tienen, que salga elegido. Nosotros pensamos que ahorita podemos ganar. En dos años dirigiendo el Congreso lo han puesto en el más alto nivel de desaprobación, quizá comparable a los años 90…

¿Se guían por una encuesta?

No. Por el manejo que ha habido. No me parece que el presidente del Congreso les diga ‘mermeleros’ a los periodistas…

¿Por eso no irían con FP?

Entre otras razones.

¿Le daría estabilidad al gobierno tener a las dos bancadas juntas?

La Mesa Directiva maneja la parte administrativa, no el contenido de leyes. Donde se ve cómo se maneja el pleno es en la Junta de Portavoces y ahí todos tenemos representación. Conversación habrá de todas maneras. ¡Pero yo no quiero, no me da la gana de participar en la administración del Congreso con Fuerza Popular! No estoy obligado a nada. ¿Quiere que me meta a ver quiénes son los guachimanes, qué se compra…?

¿Y para qué quieren entrar en una Mesa alternativa, si verán lo administrativo…?

Porque la presidencia del Congreso ha hecho decaer mucho la imagen de esa institución. La imagen es muy mala, compras mal hechas, contratación de fujitrollers…

¿Tiene pruebas de ello?

Mire. Hace tres años un coronel del Ejército me amenazó de muerte cuando, en una entrevista que usted me hizo, yo dije que era gay. Ese personaje trabaja en el equipo de seguridad del Congreso porque es fujimorista. ¿Le parece correcto?

¿Por qué no pidió su destitución al inicio?

Lo acabo de saber hace un mes. Ya puse mi queja, no me dicen nada. Estoy rodeado de congresistas antigay, pero no me han amenazado de muerte.

¿Más allá de esa censurable amenaza, no conviene una estabilidad política en el Congreso?

Lo mejor para eso es que los fujimoristas dejen de presidirlo.

¿Fuerza Popular no tiene los votos?

Creo que ahorita podemos ganar por poco. Pero la elección es el 26 de julio.

¿No le incomoda ir con las dos izquierdas? ¿Ellos son mejores?

No me incomoda. Le repito, la Mesa Directiva solo se encarga de lo administrativo. No hay acuerdo político.

¿PPK integraría la Mesa Directiva de oposición a FP?

Estamos por apoyar a quien genere más consenso. Si es necesario ceder, participaremos, estamos abiertos a cualquier escenario. Buscaremos que haya una sola lista de oposición. Con dos listas perdemos.

¿La discrepancia hacia Fuerza Popular es administrativa o política?

Están manejando mal el Congreso. Hacen malas compras. Es nuestra decisión.

De ganar Fuerza Popular la Mesa, seguirán criticando igual.

Nosotros aceptaremos la decisión de los votos. Somos demócratas; si perdemos, saludaremos al presidente elegido y trataremos de apoyarlo en lo que podamos. Eso es lo democrático.

A los ‘pepekausas’ provincianos FP les ofreció ir en la Mesa…

Hubo conversaciones individuales. Pero la bancada ya votó y acordó no ir con FP.

¿Fue un voto unánime?

Uno en contra, no diré de quién.

¿El fujimorismo es obstruccionista, quiere petardear al gobierno?

Ahora no. Si fue más confrontacional con PPK, no veo ese ánimo con Vizcarra. Ellos son padres de la criatura. Ya se tiraron abajo un gobierno, no lo harán con otro, ¿no?

¿No fue el propio gobierno, que se hizo el harakiri comprando votos durante la vacancia?

El fujimorismo hizo el operativo de grabación. No lo critico, pero estuvieron detrás activamente.

¿Usted no hubiera grabado?

No. No es la función del congresista, es antiético. Jamás lo haría.

¿Más antiético no es comprar votos?

¿Me va a decir que un congresista de Puno, a quien el chofer de un alcalde le ha hecho un abono en la cuenta de su seguridad, es el salvador de la República?

Pero evidenció un acto turbio y repudiable.

A mí no me ponga en el nivel de ese congresista. El presidente Kuczynski nunca dio una directiva así. Se tendrá que demostrar si hubo compra de votos o no.

¿El indulto a Fujimori no fue un canje?

No me parece, pero es verdad que hubo una coincidencia en las fechas, que pudo haberse evitado.

"DEJAMOS COSAS A LA MITAD"



¿Cuál es la viabilidad de presentar al Congreso una ley alternativa a la ley Mulder?

La mayoría sabe que con el TC les irá mal. Para mí, lo mejor es que el TC se pronuncie ya y diga qué partes son constitucionales o no. A partir de ahí ya se puede negociar. Personalmente, tengo una pequeñita discrepancia. Comenzar a discutir ahora no me parece conveniente, pero igual me allano.

¿Los 500 millones de soles gastados en publicidad estatal durante el gobierno de PPK son sanos para la economía?

Meche Aráoz me dijo que es un monto mucho menor…

¿Por qué no muestra las cifras?

No lo sé, es una buena idea. Pero se requiere que el gobierno se exprese. Mivivienda no hubiera funcionado sin publicidad. Permitió que más de 100 mil familias tuvieran casa propia.

¿Le hubiera gustado quedarse de ministro?

Hay cosas que dejamos a la mitad que me hubiera gustado concretar.

¿Debe haber cambios en el gabinete?

Es una decisión del presidente y del premier. No opinaré sobre ello.

DATOS



- Carlos Bruce Montes de Oca estudió Economía en la Universidad de Lima. Fue presidente de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX) y director de Confiep.



- Fue ministro de Vivienda en el gobierno de Alejandro Toledo, cargo al que renunció en 2005.



- Congresista de Perú Posible desde 2006 a 2011; tras problemas internos, fue expulsado de esa agrupación.



- En 2016 fue reelecto por las filas de Peruanos por el Kambio. Es uno de los abanderados de las causas LGTBI en el Congreso.