Carlos Bruce: "Me ratifico que Sedapal no será privatizado" "No ocurrió antes, ni pasará ahora", escribió el ministro de Vivienda en su cuenta de Twitter, desvirtuando así las versiones de los sindicatos de trabajadores de la empresa.

Ministro de Vivienda, Carlos Bruce, asegura que Sedapal no será privatizado. Ministro de Vivienda, Carlos Bruce, asegura que Sedapal no será privatizado. David Huamaní