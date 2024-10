Carlos Bruce: "La cantidad de policías per cápita en el Perú es muy baja”

¿Se siente más cómodo en Somos Perú?

Más a gusto. Muy cómodo. Es una agrupación mucho más grande en términos de alcance territorial, ya que está en todo el Perú. Encuentro que es una organización, también, mucho más abierta y liberal que en lo que estaban cayendo las otras organizaciones en las que hemos estado. Somos Perú tiene muy claro el concepto de no discriminación, que me parece importante en todo sentido, no solamente en lo que se refiere a derechos civiles. Me siento muy cómodo y contento ahí.

Entró a la política con Alberto Andrade.

Así es. Alberto Andrade me invita a participar en Somos Perú cuando yo era presidente de ADEX. Eso fue en los últimos años del gobierno de Fujimori. Y luego me invita a la lista al Congreso para las elecciones presidenciales.

En Avanza País hay un bloque más conservador: Óscar Becerra, Ángel Delgado, Butters, Altuve…

Creo que cambió cuando se aceptó el ingreso de estas personas, aceptación que, por supuesto, significaba una variación de la línea que había tenido. Ellos tienen el derecho de cambiar, y nosotros tenemos el derecho de salirnos de una agrupación que está cambiando de línea. Eso se llama consecuencia política. Y sin que esto signifique nada personal contra nadie, lo prudente es alejarse y buscar un sitio donde las ideas de uno coincidan con las del colectivo al que uno está ingresando. Yo tengo grandes amigos que discrepan 100% conmigo, pero son amigos. Las cosas ni empiezan ni terminan con las ideas políticas. Hay que saber tolerar nuestras diferencias. Eso es fundamental. Si esa tolerancia existiera, gran cantidad de los problemas que tenemos hoy en día los peruanos para entendernos se superarían; por ejemplo, ante el peligro del sicariato, que no discrimina entre liberales y conservadores.

Públicamente, Phillip Butters se ha mostrado contrario a la unión de personas del mismo sexo…

No puedo pertenecer al mismo partido de gente que considera que el Estado tiene el derecho de decir con quiénes puedes amarte y unirte, y con quiénes no. Sin duda, puedo sentarme a la mesa de un restaurante, conversar y tomar un trago. Pero, obviamente, no comulgamos en las mismas ideas políticas y, por lo tanto, lo honesto, claro y transparente es migrar hacia una agrupación que confirma lo que uno piensa.

¿El parque lineal en el río Rímac podría empezar?

La inversión en las riberas del río Rímac es millonaria y abarca una docena de distritos, si no más. Tendría un impacto en la vida de millones de personas que están en las riberas o en zonas cercanas. Pero, para que este proyecto sea vendible, tenemos que empezarlo. Cuando inicié Techo Propio, empezamos con 40 casas en el proyecto Martinete, justamente al costado del río Rímac. Hoy, se han construido cientos de miles de casas. Pero con 40 casas mostramos el concepto, lo beneficioso, barato y funcional que era. Hagamos uno o dos kilómetros, que la gente vea cómo cambia la vida y el entorno urbano, y que valore si vale la pena meter más recursos. Con Techo Propio no teníamos presupuesto, pero, cuando se vio que la población veía con muy buenos ojos el programa, el MEF nos asignó la partida. Lo mismo hay que hacer acá. Lo que no podemos hacer es que, como no tenemos plata para hacer todo, no hacemos nada. No es una buena estrategia como gestores públicos.

¿Cómo ve el ornato y la transitabilidad de Lima?

El tema del ornato es fundamental para el Centro Histórico. En todo el mundo están muy bien mantenidos. Áreas verdes, pintura, limpieza. El Centro de Lima se ha deteriorado mucho. Han contribuido también las muchas protestas sociales que ha habido. La gente tiene todo el derecho a protestar, pero no tiene el derecho de destruir la capital. Hay que intervenir mucho en lo que se refiere a ornato en el Damero. Hay que devolverle la prestancia al Centro Histórico y sobre todo devolverle la seguridad que antes tenía y que ahora se está perdiendo. No nos hemos recuperado desde la pandemia. Nos hemos estancado.

Aún hay expectativas en la gestión del alcalde de Lima. Falta la mitad.

En la gestión municipal se necesita mucho de lo que los administradores llaman “micromanagement”. Hay muchas cosas que exigen la presencia, supervisión y dirección directa del alcalde. Y esas pequeñas cosas hacen que el municipio empiece a moverse. Recoger la basura, pintar los postes, arreglar las áreas verdes. Como también hacer los grandes viaductos para que los carros puedan moverse con rapidez. El alcalde necesita estar presente en una serie de aspectos para que los servicios funcionen. A veces resulta agobiador, pero sí se puede si uno se organiza y tiene un buen staff de colaboradores. Lo hemos hecho en Surco. Es la única forma de cambiar una ciudad. Una ciudad es como un pequeño país. Hay temas de seguridad, salud, educación, limpieza, tránsito. Es multisectorial. Y el único que le pone ritmo a los servicios de la ciudad es el alcalde. Por eso, se requieren horas de trabajo por encima del resto de colaboradores.

¿Se pierden horas de trabajo en el peaje de Puente Piedra y demás líos legales? Son solo cuatro años.

Sí, efectivamente. Uno tiene que medir cómo administra su tiempo. Esta administración ha decidido como punto fundamental de su esfuerzo el tema de la controversia de Rutas de Lima, contrato que yo jamás hubiera firmado. Creo que fue un error entregar los peajes. Los resultados están a la vista. Pero es cuestión de valorar, si ya el contrato está firmado, si es que es verdad que hay posibilidades reales o no de anular ese contrato. Si no existen esas posibilidades, pues hay muchas cosas que ya están firmadas y no nos gustan. Si están firmadas en el marco de la ley, uno tiene que respetarlas y trabajar con eso. No sé si de repente la actual administración se desgastó mucho en esta discusión con Rutas de Lima y descuidó todo lo demás.

Entiendo que es crítico con Línea Amarilla.

Si se pusieran de acuerdo en cómo cobrar los peajes más rápido, se eliminarían las colas de kilómetros de carros. Hemos hecho un túnel por debajo del río Rímac para evitar el tráfico, pero en la puerta de los peajes hay una cola de 3 km. No tiene sentido, ¿para qué hemos invertido todo eso si igual el tráfico se atora? También pasa en Circunvalación. Pero las discusiones se han entrampado en si el contrato vale o no, en cuántos abogados tengo yo y cuántos tienes tú.

“Entiendo lo que es ser discriminado”

El alcalde de Lima ha priorizado el agua y las ollas comunes, facultades del Gobierno regional.

A mí me parece espectacular que, si te sobra el tiempo y arreglaste todos lo demás problemas, te metas al tema del agua, que no te compete directamente. El agua es una atribución que tiene, en el caso de Lima, el Gobierno nacional a través de Sedapal. Había muchas otras cosas más importantes que sí te competen y que solamente tú, como municipio, lo puedes hacer y nadie más. En el tema del agua tú eres más bien accesorio ahí. La responsabilidad principal la tiene otra entidad pública en otra instancia del Estado. Aquí lo que hay que hacer es regresar a que el municipio haga lo suyo primero y lo haga bien: limpieza pública, recojo de la basura, ornato, parques y jardines, vialidad y obras de infraestructura urbana. Eso es prioritario. Una vez que hayas resuelto eso, puedes darte el lujo de meterte en otras instancias del Estado. Pero hay que hacer la chamba primero.

López Aliaga acaba de anunciar la creación del GEIM, un GEIN municipal para combatir la delincuencia.

Hay que averiguar hasta dónde quieren llegar con este famoso GEIM. Quien puede hacer inteligencia en el amplio sentido de la palabra es el Gobierno nacional. Pero si obtener inteligencia significa averiguar dónde es la guarida de raqueteros o dónde guardan la mercancía robada, pues ese tipo de inteligencia la hacemos todos los distritos. Y si es así, me parece perfecto.

¿Y la lucha por los serenos y las armas no letales?

Es terrible. Si tuviera una responsabilidad de Gobierno nacional, que no aspiro, invertiría todos los esfuerzos y recursos para tener más policías. Egresan de las academias 5,000 efectivos, pero al año pasan al retiro 4,500, así que el efecto neto es casi cero. Si egresaran 8,000 o 10,000, tendríamos 4,000 o 5,000 policías más en las calles, que es lo que necesitamos. La cantidad de policías per cápita en el Perú es muy baja. Necesitamos mejorarla.

¿Qué más cambiar para lidiar con la inseguidad?

No podemos tener este sistema de patrulleros que se compran, se mantienen mal y terminan en un almacén de chatarra. Aquí en Surco, por ejemplo, tenemos 100 patrulleros del Serenazgo. Son todos patrulleros en renting. Eso significa que nadie en el municipio se tiene que preocupar en arreglar el motor, la batería o la llanta. Para eso está la empresa contratada, que está obligada a que las 100 unidades funcionen. Si se malogra una, en el día nos dan otra mientras la arreglan. En vez de patrullar, el policía estaría revisando facturas. La Policía ha estado usando un sistema que le va a traer más perjuicios que beneficios. El renting cuesta un poco más, pero si contabilizas lo que se malgasta en reparaciones mal hechas y horas de carros parados, el renting es mucho más práctico y efectivo. Así la Policía estaría centrada en atrapar ladrones en vez de estar todo el día reparando fierros. Con más policías y patrulleros en las calles, yo te puedo asegurar que la seguridad empieza a mejorar.

Lamentablemente, no pudo estar con Carlos Añaños en un mismo partido.

Conversé con Carlos. Tengo la mejor de las impresiones de él. Representa a los nuevos peruanos que quieren ingresar a la política y eso es algo que hay que alentar. Es un cuadro probadamente exitoso, que sabe manejar equipos y reclutar gente para conseguir objetivos. Lastimosamente, tuvo un entredicho con el partido en el que estaba y, por lo tanto, su proyecto no prosperó. Ojalá que encuentre un canal para participar en la vida política del país. Y ojalá que haya más gente como él que lo quiera hacer.

¿Siente que alguien se opuso a la hora de su evaluación para entrar a ese partido?

Me alentaron a ingresar a su agrupación. Siento que mucha gente del entorno de Añaños me veía con mucha simpatía. Creo que ha habido un poco de inexperiencia. A las personas que he visto ahí las veía por primera vez participando en política y quizás pensaban que era distinto esto de andar seleccionando gente. En esta etapa, nadie estaba seleccionando candidatos, solo militantes. Los candidatos tienen que pasar por un proceso interno y se elegirán en un año. No había necesidad de pelearse tanto por un partido que todavía no había empezado. Pero no conozco los entretelones.

Es consciente de que habrá mucha guerra sucia alrededor de su reciente matrimonio en España.

Espero que lo haya, si no, para qué lo hicimos. Para mí eso no es nuevo. Ya tengo años en la vida política del país. Representó a una minoría que vive con menos derechos que los demás.

Su esposo es venezolano. Muchos compatriotas suyos podrán votar en las municipales.

No son tantos. Creo que son 800. Entiendo lo que es ser discriminado y no tener todos los derechos que los demás tienen. Creo que estoy en mejor capacidad de representar a esa gente que siente que el Estado no les llega y de preocuparme en que los servicios del municipio le lleguen a todos por igual.



Imagen

“Lamento el mal momento por el que está pasando un examigo”

¿Qué le suscita el proceso del expresidente Alejandro Toledo?

Lamento su situación. No debió acabar así. Yo rompí relaciones y no he vuelto a hablar con él nunca más, pero lamento mucho lo que está pasando. Ojalá que tenga la fortaleza de poder afrontar los tiempos que vienen y hacerlo dignamente. Desearle lo mejor en medio de una coyuntura muy difícil para él.

Ha culpado de todo a PPK y a Maiman.

Cuando estás en una situación tan complicada… Hay que juzgar a la persona en el contexto en el que está. Y con lo que se le viene a futuro. Haberse tenido que separar de su pareja.

No cree que venga Eliane Karp…

No. Seguramente ya no la va a ver el resto de su vida. Ya no se van a ver. Y eso debe ser bien duro. Soy un mal juez en este caso. Felizmente no soy ni juez ni fiscal, porque tiendo a solidarizarme con la persona que está caída y pierdo imparcialidad. Les prometo que jamás me meteré a ser juez ni fiscal. Prefiero quedarme como ser humano. Lamento el mal momento por el que está pasando un examigo.

