Carlos Bruce: "El indulto no es causal de vacancia del presidente"

El oficialista Carlos Bruce aseguró que el indulto al ex presidente Alberto Fujimori es “legal” y que está amparado por la Constitución. Asimismo, el también ministro de Vivienda indicó que aún no saben quiénes formarán parte del “gabinete de la reconciliación”.

¿Qué va a significar para el país el llamado gabinete de la reconciliación?

Este gabinete está pensado para no vivir enfrentados como estamos. Yo jamás he votado por el fujimorismo. Sin embargo, ellos tienen más de un 30% que sí lo hacen, por lo que no se les puede discriminar, tenemos que conversar sobre lo que la gente quiere y el país necesita. También hay un tercio de la población que tiene una posición distinta a ellos y también conversaremos.

¿No se descarta la posibilidad de que el fujimorismo forme parte de este nuevo gabinete?

De nombres específicos yo no puedo hablar porque la única persona que sabe es el presidente, quien tiene que definir, pero sí creo que este tiene que ser un gabinete que facilite el diálogo entre todos los sectores.

¿Usted formará parte de este grupo?

Aún no se sabe. Todo el gabinete ha puesto su cargo a disposición del presidente Kuczynski para que él pueda recomponer el gobierno.

¿Cómo harán ahora que en el Congreso se han ido tres legisladores de la bancada de Peruanos por el Kambio?

Yo lamento que se hayan retirado tres personas (Vicente Zeballos, Gino Costa y Alberto de Belaunde) que son muy valiosas para nuestra bancada, que son muy buenos parlamentarios y con los que, además, me unen muchos ideales, pero así ellos se hayan alejado, estoy seguro de que seguiremos trabajando en aquellas cosas que tenemos en común.

Todo esto se da a raíz del indulto al ex presidente Alberto Fujimori.

Yo entiendo perfectamente su posición, y la de los familiares de las víctimas. No puedo ni ponerme en el lugar de alguien que haya perdido a un hijo, un hermano, además de que yo tampoco la pasé muy bien con el fujimorismo, pero no podemos vivir de rencores. Tenemos que superar lo que pasó y mirar hacia adelante. Hay que dialogar con los familiares y entender su dolor. Eso es parte de lo que debemos hacer para empezar la reconciliación.

¿Por qué no se conversó antes de tomar la decisión?

Es que, con el día a día y las cosas que salen, se complicó, pero se va a hacer.

Esta decisión ha generado un malestar en la gente y ya hemos visto tres marchas.

Las protestas son algo legítimo en una sociedad democrática, y se tiene que tolerar, pero cuando se hace algo que está amparado por la Constitución y es legal, uno tiene la base para sostener lo que ha decidido. Cuando se hacen ilegalidades y hay protestas sobre eso, entonces uno tiene que retroceder, pero este no es el caso, donde el indulto es legal.

La Corte IDH ya le ha puesto el ojo a esta postura.

A mí lo que me sorprende de sobremanera es cómo puede haber un pronunciamiento de la Corte sin haber escuchado las partes. Yo no soy abogado, pero me parece asombrosa esta postura que han tomado. Ahora esperamos que escuche a las partes y confirme que esto es legal.

¿Y si determinan lo contrario, lo van a acatar?

Yo no me pongo en esa situación porque lo que se ha hecho, es decir, el indulto a Alberto Fujimori, es absolutamente constitucional, y hasta el día de hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos nunca había cuestionado ningún indulto a un condenado por terrorismo, por ejemplo, así que supongo que será igual ahora.

En el Congreso hay quienes evalúan juntar firmas para presentar un pedido de vacancia contra el mandatario.

Un indulto dado en el marco de la Constitución no puede usarse como causal para un proceso de vacancia. Eso lo señala la misma Carta Magna. Si ellos piensan en algo adicional, eso sí sería inconstitucional.

El Nobel Mario Vargas Llosa ha calificado de “traidor” al presidente por el indulto.

Creo que este tipo de adjetivos no ayudan para la reconciliación. Yo respeto mucho y coincido con las posiciones políticas que tiene Mario Vargas Llora, pero en este caso es clarísimo que él tiene una aversión contra el fujimorismo. Ahora hay que saber y buscar lo mejor para el país.

¿El mandatario no es un rehén del fujimorismo, como se ha dicho?

De ninguna manera. En esta última crisis política no ha ganado nadie, no ha beneficiado a alguien en particular, el grado de aceptación de las personas no ha subido. Rechazo que en el ámbito político se usen adjetivos como el de Vargas Llosa. Hay una realidad, que es que el presidente Kuczynski fue elegido por los peruanos, y tiene una oposición en el Parlamento, pero hay que saber manejar la situación y respetar lo que los peruanos han escogido.

¿Qué debe cambiar luego del indulto, teniendo en cuenta que el nivel de aceptación del presidente, antes de este tema, estaba bajando?

El gobierno, y sobre todo el Estado, debe tener resultados más rápidos. Necesitamos solucionar el tema del agua y desagüe, la vivienda, educación, transporte y la reconstrucción, donde nos hemos demorado.

¿Con este tema, la relación con Fuerza Popular mejorará?

Lo que es claro es que hay nuevas acciones, profunda reflexión de todos los sectores sobre cómo hemos manejado el país. Lo importante es buscar una forma de tener una política que incluya nuestras diferencias y que permita que el país avance. Ese mensaje de las protestas es el que debemos recoger y ver qué estamos haciendo mal todos, sentarnos en la mesa, reconciliarnos y conversar de qué manera lo haremos mejor por el Perú.

AUTOFICHA



- “Soy economista y actualmente me desempeño como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Fui elegido como congresista por Peruanos por el Kambio. He sido presidente de la Asociación de Exportadores y vicepresidente de la Cámara de Comercio Internacional”.



- “El pedido de vacancia por el caso Odebrecht fue irregular. En el caso del ex contralor Edgar Alarcón, demoró al menos 30 días, así que si se hizo por él, ¿por qué querer vacar al presidente en cinco días? Yo me pregunto por qué el fujimorismo y el Apra...”.



- “Todas las fuerzas políticas del país deben reflexionar de qué manera lo pueden hacer mejor, aportando y contribuyendo para el bien del país, dejando de lado nuestra postura política. Hemos llegado a un grado de enfrentamiento que no ayuda, y eso hay que cambiarlo”.