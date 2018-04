Carlos Bruce: "Es imposible gobernar complaciendo a todos"

El congresista Carlos Bruce , de Peruanos por el Kambio (PpK), cree que el presidente Martín Vizcarra busca desmarcarse de la gestión de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ), pero le pide que haga críticas sobre información real.

El 23 de abril se cumplió un mes desde que Martín Vizcarra juró como presidente del Perú. ¿Cuál es su balance de su gestión hasta hoy?

Es muy temprano para poder señalar logros u objetivos conseguidos. Creo que ha logrado que se retome la calma en el ambiente político. No sé si eso sea su virtud, pero que se haya conseguido eso es muy bueno. Ahora, en este ambiente de calma, él tiene la oportunidad de implementar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la gente, y ahí es donde podremos juzgarlo en los siguientes meses.

En un mes no se pueden evaluar logros, pero sí el estilo que parece estar marcando el presidente. ¿Qué le parecen sus primeros gestos?

Definitivamente, el presidente Vizcarra no quiere confrontar y evita temas que puedan generar esta confrontación. Por ejemplo, propuso la reforma electoral (bicameralidad), pero, ante la negativa de Fuerza Popular, días después declara que no es algo importante, que es algo de mediano plazo. O sea, no quiere meterse en temas que puedan causar confrontación. Eso es bueno por un lado, pero es malo por otro, porque es imposible gobernar complaciendo a todos. Si uno busca complacer a todos, entonces no va a poder hacer nada.

Porque es el gobierno el que decide qué políticas aplicar...

Así es. De pronto, como este es un tema de mediano plazo, decidió retirar esta propuesta de la agenda para no pelearnos en ese tema, pero, repito, en algún momento habrá que tomar decisiones que no les gusten a todos.

¿No confrontar es una diferencia de Vizcarra con PPK?

Lo que pasa es que fueron ambientes distintos. En el caso del gobierno del presidente PPK, era un ambiente muy confrontacional y, por lo tanto, había que cavar una trinchera y desde ahí librar la batalla. Hoy eso no es necesario. El presidente Vizcarra tiene un ambiente político favorable y, por lo tanto, la gente le va a exigir que entregue resultados pronto, más pronto de lo que creemos. Se le va a exigir con mayor vehemencia porque él no tiene la excusa de que no me dejan trabajar. Por eso es importante que el gabinete empiece a dar esos resultados.

¿Desde cuándo se le empezará a exigir resultados al presidente y a sus ministros?

Mira, la mayoría no considera que estamos ante un nuevo gobierno sino ante la continuidad del gobierno anterior. Por lo tanto, en pocos meses se le puede estar exigiendo resultados.

Dice que la gente cree que este es el mismo gobierno, pero hay varias actitudes del presidente que hacen pensar lo contrario. Repite siempre, por ejemplo, que los ministros no se quedarán en sus escritorios, que viajarán, que este será el #GobiernoDeLasRegiones...

Yo no digo que este sea el mismo gobierno, sino que es la continuidad del gobierno anterior, una especie de segunda etapa. No se olvide que el presidente Vizcarra no ha sido elegido por voto popular presidente de la República; él ha sido elegido vicepresidente. Que los ministros viajen es algo que se hacía en el gobierno anterior. Y el hecho de que este sea el gobierno de las regiones, bueno, es verdad que el presidente es un ex gobernador regional, pero no se olvide que con el gobierno del presidente PPK se instalaron los Gore Ejecutivo. Yo insisto, me parecen muy bien las frases, las actitudes, los viajes, pero entréguennos resultados. Eso es algo que se le va a exigir a este gobierno más temprano de lo que se cree.

¿En seis meses?

Antes. Yo creo que en tres meses.

El presidente dijo que la reconstrucción debía acelerarse porque solo se levantó 3,000 viviendas de las 45,000 que se fijaron como meta. Esto era su responsabilidad mientras fue ministro de Vivienda y, por eso, usted le hizo una aclaración.

Así es. Lo que ocurre es que cuando yo fui nombrado ministro, en setiembre del año pasado, no se había reconstruido ni una vivienda. Se había gastado más de ciento y pico millones de soles comprando módulos temporales.

¿Eso fue culpa del anterior ministro, Edmer Trujillo, o del director de la Autoridad de la Reconstrucción?

No lo sé, se hizo durante la gestión anterior y se hizo desde el Ministerio de Vivienda, y estos módulos temporales no solucionaban el problema, porque no son contabilizados como vivienda reconstruida. Construirlos costaba S/15,000, mientras que las viviendas que nosotros iniciamos cuestan S/22,000, o sea no se justificaba gastar tanta plata en módulos temporales y por eso es que yo paré esa compra y dirigimos todos nuestros esfuerzos en empezar un plan de reconstrucción. Al día de hoy, ya hay 3,000 viviendas reconstruidas, 6,000 u 8,000 en proceso de construcción y debe acelerarse eso para que a fines de este año estén las 45,000 viviendas.

Vizcarra dice que él y sus ministros viajarán; usted dice que sí viajaban. Vizcarra dice que no se ha cumplido la meta de la reconstrucción; usted dice que no había nada cuando llegó… ¿Estos comentarios del presidente ocurren por desinformación o por intentar desmarcarse de PPK?

Yo me imagino que quiere hacer una crítica a las cosas que no han ido rápido en el gobierno anterior para diferenciarse. Lo que yo digo es que haga la crítica en temas reales, porque en el caso de Vivienda, repito, no encontramos nada avanzado y hemos empezado de cero, así que yo considero que hay que recuperar el tiempo que se perdió cuando el mismo presidente Vizcarra era ministro de Transportes.

O sea, libre de culpa no está.

Así es, él era parte de ese esfuerzo de reconstrucción.

AUTOFICHA



- “Soy economista, congresista de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK). Fui ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). He sido presidente de la Asociación de Exportadores y vicepresidente de la Cámara de Comercio Internacional”.



- “Las fuerzas del Congreso saben que el país ya está harto de ver a políticos peleándose y no preocupándose en mejorar las condiciones de vida. Por esa razón todos esconden las espadas y generan un ambiente que le permite al gobierno implementar sus políticas públicas”.



- “A fin de año debe haber 45,000 viviendas reconstruidas. Ese es un plazo histórico. Fíjese, si usted ve el problema de Pisco, las viviendas hasta ahora están para reconstruir. En este caso, acabaríamos en un año y dos meses la reconstrucción del 100% de viviendas, si se continúa el plan que dejamos”.