Carlos Bruce: "No hay razón para renuncia de Salvador Heresi"

El congresista Carlos Bruce, de Peruanos por el Kambio , discrepó con la renuncia del ministro de Justicia, Salvador Heresi , la misma que se produjo tras la difusión de un nuevo audio, por el programa Panorama, de una conversación entre el también legislador y el cuestionado juez supremo César Hinostroza .



"Ahí no hay nada indebido, no hay ninguna razón (para su renuncia), tenemos que ver las cosas en perspectiva, estoy seguro que si él (Heresi) hubiera sabido (quién era Hinostroza)... , no se conocía, lo del ministro fue una conversacion que no tiene nada indebido", afirmó.



Bruce insistió en que lo importante en este caso era "saber si había una conversación delictiva". "De lo que hay, hasta donde se conoce, no hay nada indebido no veo ninguna inconducta del Ministro de Justicia" , agregó.

Heresi, como se ha mencionado, renunció tras conocerse un audio de una conversación con Hinostroza. Aseguró entonces que no hubo ninguna irregularidad.



Pese a ello, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Martín Vizcarra informó que le había solicitado su dimisión "por la salud de la reforma del sistema de justicia".

La respuesta no se hizo esperar. "A pesar de que audio difundido no contiene ninguna connotación de ilegalidad o falta contra la moral y la ética. En aras de facilitar que el SPR pueda continuar con la reforma planteada he presentado mi renuncia irrevocable al @MinjusDH_Peru .Mis deseos de éxito @MartinVizcarraC", escribió poco después Heresi