Carlos Bruce: "Hay que bajar el tono a la confrontación"

Se siente cómodo en el cargo ministerial porque puede ser ejecutivo, pero no desprecia al Congreso y considera que, pasado el impacto de las declaraciones de Marcelo Odebrecht , todo se calmará y volverá la armonía.

¿Marcelo Odebrecht involucró a Keiko Fujimori en su opinión?

No. Él saldrá pronto de la cárcel, es probable que repita lo que dijo meses atrás, no cambiará su versión. Todo queda en manos de Jorge Barata.

¿Y ha comprometido a Alan García?

El que corrobore que AG es Alan García no lo incrimina. También es un dicho, no afirmó que le dieron dinero. Es algo que también debe confirmar o no Barata.

¿Al insistir la bancada fujimorista que el presidente testimonie ante la comisión Lava Jato, se fuerza la vacancia, como dijo Vicente Zevallos, vocero de PPK?

Mire, sinceramente, no creo que tengan la intención de vacar al presidente. La mayoría parlamentaria sabe perfectamente que si se les pilla en el intento de desestabilizar al actual régimen, jamás serán gobierno porque serán tildados de golpistas, etc. Ellos lo saben y no está en su intención hacerlo.

Congresistas opositores afirman que los oficialistas se ponen nerviosos por este tema.

Opino lo inverso. De parte del gobierno no ha habido acciones ni hemos atacado a nadie. Los ataques vinieron de dos grupos que tienen investigaciones muy incómodas. Por eso vemos ataques al fiscal de la Nación, insistir que PPK asista a declarar. Ellos están nerviosos, todo ha ocurrido en una semana.

¿El presidente solo contestará por escrito?

Él ya tomó una decisión, acorde con la Constitución, me parece muy bien que la sostenga. A pesar de no estar obligado, dijo que está dispuesto a colaborar, que le manden un cuestionario. Él tiene el deber de preservar el prestigio de la institución de la presidencia.

¿También por sus actuaciones pasadas?

Mientras sea presidente, no puede ser acusado por acciones presentes ni pasadas.

No lo afirmo, ¿pero si se prueba que el presidente es corrupto, tiene que terminar su periodo?

La Constitución es así.

Se pide que testimonie porque fue premier y ministro en el gobierno de Toledo. No lo investigan.

¿Usted ha visto las preguntas? Son del tipo: ¿cuál ha sido su involucramiento en tal hecho? ¿Cómo participó en esto? ¿Diga usted si firmó tal? Si eso no es investigación…

¿PPK tiene la obligación ética de explicar qué pasó con el contrato de la Interoceánica?

El presidente está dispuesto a develar todas las inquietudes por escrito. Cumple con la Constitución, colaborando con la investigación para que avance y no tenemos que alterar el orden constitucional.

¿En qué lo altera?

La Constitución no permite que el presidente sea investigado.

Le piden un testimonio. ¿Usted le aconsejaría que no asista?

Sí, porque estaría violando la Constitución.

La Constitución señala que todos deben comparecer ante el Congreso…

Indica que no puede ser investigado ni acusado. Si no, para qué quieren su testimonio. Su inquietud, un poco ingenua, no es lo escuchado de los congresistas en estos días. El nombre del presidente no ha figurado en ninguna declaración de Marcelo Odebrecht, de Barata ni de nadie. Las agrupaciones con investigaciones complicadas quieren hacer un escándalo, generar humos. Lo cierto es que ahí queda.

¿El presidente trabajó para Odebrecht?

Esas fueron actividades privadas, declaradas en su momento y fueron totalmente transparentes.

El presidente del Congreso nos dijo que las relaciones con el Ejecutivo eran muy armónicas. ¿Lo son?

Hasta hace una semana había una relación normal, aunque siempre hay tensión. Es como la del gobierno con la prensa, es cordial, pero no es que nos vamos a la cama juntos, siempre hay tirantez...

¿Más allá de irse a la cama, es cordial la relación con el Congreso?

(Ríe). Es cordial. En mi despacho recibo a congresistas de todas las bancadas, no me insultan, son amables. Yo sé que el rol de la oposición es el control político.

¿Se ha enturbiado en esta semana?

Sí. He conversado en privado con muchos congresistas fujimoristas.

¿Con quiénes?

No lo voy a decir, pero coincidimos en que hay que bajar el tono. Se va llegando a unos decibeles sin sentido, no es bueno para nadie.

¿El fujimorismo se equivocó al acusar al fiscal de la Nación, a cuatro miembros del TC y exigir que testimonie el presidente?

Si yo fuera asesor de Keiko, le diría ‘no hagas eso porque, sin serlo, te pareces mucho a lo que se hizo en los 90 y tienes que alejarte de esa imagen de un gobierno autoritario, prepotente’.

Cecilia Chacón y otros sostienen que no estamos en los 90 ni se actúa…

Si es así, no hagas acciones que te asemejen a los 90, das una imagen inconveniente electoralmente.

La acusación al fiscal de la Nación es por no haber investigado a las consorciadas de Odebrecht. ¿Le parece extraño?

Me puede parecer bueno o malo, pero ¿eso amerita una acusación constitucional?

Barata dijo que participaron en la coima y Odebrecht lo confirmó hace dos días…

¿Y? ¿Qué responsabilidad tiene de eso? ¿Porque un fiscal lo hace mal acusas al fiscal de la Nación? Probablemente se debió abrir una investigación, es una falta que puede subsanarse, eso no justifica lo actuado.

¿Debe investigarse a las consorciadas?

Sí. Una investigación no es una acusación, sino una oportunidad para que la gente se defienda. La Fiscalía perfectamente puede abrir una investigación preliminar.

Sabe usted si Odebrecht ha vendido, ofrece un fideicomiso, tiene utilidades, está operando, cuántas empresas están investigadas…

Solo sé lo que sabemos todos del Decreto de Urgencia 003 y de las limitaciones que tiene Odebrecht de remesar al exterior.

¿Deberíamos estar informados?

Pregúntele al ministro de Justicia, le puedo asegurar que si el Congreso pide esa información, se la dan.

El fiscal de la Nación dijo que es reservado. ¿Sabe cuál es el acuerdo con Barata?

No. Si le pregunta al ministro de Justicia, se lo va a contestar.

El Congreso modificó el Decreto 003 e incluye ahora a las consorciadas de Odebrecht con participación del 5%, anteriormente era 10%. ¿Bueno o malo?

Nuestra bancada no votó a favor. Es una ley bastante polémica. Podría decirse que protegemos a empresas corruptas, pero se protege la presunción de inocencia. Mientras no se les pruebe a esas empresas, no se las puede sancionar. No puedo creer que Fiscalía no las investigue.

¿Este tole tole pone en riesgo las facultades extraordinarias que pedirá el gobierno?

No creo. Pasado el temblor por las declaraciones de Odebrecht, las aguas volverán a su nivel. Está claro que el gobierno no organiza una persecución contra nadie. No influenciamos en la Fiscalía ni en el Poder Judicial. Al no tener mala leche, como sí ocurrió en el gobierno anterior, no hay razón para que se exalten los ánimos y bloquear decisiones que mejoren la calidad de vida de la gente.

¿Es exagerado que se investigue al fujimorismo y al Apra como organización criminal?

Sí, me parece un exceso. Si un miembro del partido comete una inconducta, ¿todos se convierten en una organización criminal? A Keiko Fujimori y a Alan García se les investigó por lavado de activos. No me cabe duda de que es una exageración.

Los fujimoristas afirman que los quieren bloquear electoralmente.

No veo a la Fiscalía con preferencias electorales, no es como la de los 90. Desde el Ejecutivo siempre hay herramientas para presionar a otros poderes del Estado. La pregunta es si eres lo suficientemente demócrata como para no hacerlo. Nosotros lo somos.

¿La interpretación auténtica de un voto hecha por tres miembros del Tribunal Constitucional es ominosa?

Sí lo es. Personalmente, creo que ese cambio de votos no suena bien. Pero no amerita una acusación constitucional.

¿Cómo se subsana? Hizo que se reabriera el caso de El Frontón.

Me parece mal. En El Frontón hubo un enfrentamiento, no una masacre y ocurrió hace 30 años, hay que pasar la página. Reabrir procesos como este es violar los derechos humanos de gente que ya pasó por esa investigación.

¿Cómo se sanciona esto?, ¿con una acusación…?

Hay varias salidas. Todos los poderes deben rendir cuentas y está bien que el Congreso actúe. Pero tres denuncias en una semana significan que tienes un pésimo asesor político atrás. Y das una muy mala imagen.

¿Le chocó que el presidente dijera en Argentina que en el caso Humala-Heredia no se ha respetado el debido proceso?

Yo estaba convencido de que les darían arresto domiciliario…

¿Se ha violado el debido proceso?

Es la opinión del presidente sobre la sentencia…

¿No hay garantías para usted?

Discúlpeme, pero no soy abogado penalista.

¿Los temas tratados se discuten en el gabinete?

Al inicio del gabinete se hace un análisis político, el presidente se asesora mucho de sus ministros. Se tocan esos temas a veces.

Un dato económico preocupante es que el 57% de los peruanos percibe que el gobierno no promueve el empleo.

Es lógico. La desaceleración de la economía no permitió el crecimiento del empleo. Felizmente eso ya pasó, también el fenómeno de El Niño. La economía ya empezó a crecer. En mi sector, mes a mes se rompe el récord de otorgamiento de créditos hipotecarios. Es una buena señal. Las obras de reconstrucción serán un empujón adicional junto con la Línea 2, el aeropuerto y los mejores precios de minerales. No me cabe duda de que asistimos a un nuevo ciclo de crecimiento de la economía que se sentirá muy fuerte en 2018.

Usted anunció un bono de 500 soles para que los afectados por El Niño alquilaran viviendas. ¿Funcionará?

No es obligatorio. Los albergues son temporales, no se vive ahí todo el tiempo…

¿Es mejor vivir en un cuarto?

Es mejor que una carpa. O te vas donde un familiar y compartes para parar la olla. Es una solución, en vez de seguir con los módulos temporales.

¿Cuántos son los beneficiados?

Tenemos fondos suficientes con los ahorros hechos con los módulos para financiar a 24 mil personas por seis meses. Hemos iniciado la reconstrucción de las viviendas, hacia fin de año habrá 11 mil viviendas en reconstrucción ya, en Piura, Chiclayo y en Lima…

En Piura no hay reconstrucción, más bien problemas con el Ejército que construirá…

Esta semana iniciaremos la construcción del conjunto habitacional Una Sola Fuerza. Ya se solucionó el tema con el constructor, el Ejército. Serán 600 viviendas. En Piura se comenzó la reconstrucción de 45 mil viviendas en sitio propio con Techo Propio, con crédito de 22 mil soles. Para las nuevas son 60 mil soles. También pueden ir a unidades habitacionales de privados, ahí el Estado paga el costo de la vivienda. La combinación de los tres hará que a fines de 2018 estén listas las 48 mil viviendas por reconstruir. Será un récord y me comprometo a ello. Para el crédito de reconstrucción se pide constancia de posesión y permiso del titular del predio para reconstruir, se tendrán que poner de acuerdo. También hemos licitado por S/77 millones las redes de agua y desagüe. Empieza en enero. Queremos implementar el subsidio de alquiler para todo tipo de parejas jóvenes durante cinco años, un alquiler en una vivienda modesta y podrán ahorrar para la cuota inicial para Techo Propio o Mi Vivienda.

¿Tienen que ser casados, convivientes?

Si son dos amigos que quieren compartir gastos para comprar luego, igual funciona.

¿Y si no compran nada?

El Estado ya les dio la oportunidad y la perdieron.

¿Son milagros con avemarías ajenas?

No. El Estado está obligado a dar soluciones habitacionales, se generará un gran mercado de alquiler. Existe en España, Europa y en Chile.

"Aráoz conoce más el Congreso y lo entiende"

¿Mercedes Aráoz es una premier más política que Fernando Zavala?

Sin duda, conoce más el Congreso y lo entiende. Cuando fui ministro, pensaba para qué existía el Congreso. Cuando ingresé, comprendí…

¿Se equivocó el presidente cuando dijo que el Congreso era un circo?

Ja, ja. Estoy seguro de que no se refería a la exacta interpretación de la palabra.

¿Toledo viene o no?

Tengo mis dudas. Veo demasiada descoordinación entre el Poder Judicial y la Fiscalía, desinteligencias que demoran la extradición. Toledo se ha contratado muy buenos abogados allá que están armando un expediente de persecución política. Con las evidencias que hay, debería venir.

¿Toledo tiene protección del gobierno?

No controlamos la Fiscalía, ni tenemos influencia ahí.

El indulto se está manoseando, como dicen…

Ese tema no se ve en el Consejo de Ministros. Depende del presidente.



Datos

- Ministro de Vivienda y congresista de Peruanos por el Kambio y ex vocero oficialista (2016-2021).



- Fue congresista de la bancada de Concertación Parlamentaria (2011-2016) y congresista elegido por Perú Posible (2006-2011). Fue ministro de la Presidencia (2001-2002) y de Vivienda (2002-2005).