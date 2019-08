Carlos Bruce: ‘Hay que trabajar agenda común’

¿Cómo salir de la crisis? Carlos Bruce habla sobre el fuerte pronunciamiento del presidente del Congreso y las relaciones entre el Ejecutivo y su exbancada.

¿Cómo toma el comunicado del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, en el que, por un lado, dice que le extiende la mano al Ejecutivo para gobernar, pero termina diciéndole al presidente Vizcarra que no tenga miedo de gobernar?

Me parece un comunicado muy pertinente. No voté por Pedro Olaechea para presidente del Congreso, pero salió elegido de manera democrática, y en esta ocasión coincido con lo que expresó. El presidente de la República, no nos olvidemos, se ha pasado un año entero pateándole al Congreso y ahora sale un presidente del Congreso que le ha dicho ‘aquí estamos para ayudarnos, no esté usted empeñado en adelantar elecciones, más bien dedíquese a gobernar, no tenga miedo a gobernar’.

Lo que les preocupa mucho a los ciudadanos es esta sensación de ring de box, en que el presidente está en esa estrategia de golpear al Congreso y el Congreso responde de la misma manera. Parece que fuera la de nunca acabar...

El presidente se ha tomado un año en ese plan. El anterior presidente del Parlamento nunca tuvo una frase para decirle al mandatario ‘pare’, y recién lo vemos ahora. Puede parecer excesiva la expresión del presidente del Congreso, pero creo que está muy bien que haya sido firme en pedirle al presidente (Vizcarra) que ya paremos esto y que conversemos para tener una agenda común para sacar al país adelante.

¿Ve Ud. esa voluntad en sus colegas de poder trabajar una agenda conjunta con el Ejecutivo?

En el Congreso sí veo esa posibilidad, hasta lo hemos conversado de manera informal, no sé si en el Ejecutivo haya esa voluntad. Todos queremos una salida a esta situación y cuál es la única salida: buscar una agenda común en la cual nos comprometamos a trabajar en ella. Total, acá todos somos congresistas que no vamos a ser reelegidos.

¿Qué opinión le merece la declaración del premier sobre Mercedes Araoz?

Es muy injusta. A Mercedes Araoz la han maltratado en las últimas semanas y ahora se extrañan de su renuncia. No le comunican la decisión que tomó el mandatario, en las imágenes se ve su cara de consternación cuando plantea adelantar las elecciones. Al día siguiente, en la Parada Militar, el presidente le niega el saludo al momento de despedirse. Luego el presidente sale a decir que esto no es como Bagua, donde hubo muertos, en clara alusión a ella.



¿En el caso de Ud., le sorprende ese trato un poco distante con el presidente?

No me he quejado de la relación con el presidente, es problema de él, no es algo que me afecte.

DATOS

-Señala que le preocupó ver al presidente Vizcarra hablar con dirigentes radicales “para tirarse abajo un proyecto de inversión”.

-“Ahí sí dije yo ‘este no es el presidente que yo quisiera para mi país y no es el modelo económico para el cual trabajamos para llegar al poder’”, subrayó.

-Sostiene que en dos semanas anunciarán a qué grupo se unirán para tener representación en el Congreso.