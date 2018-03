Carlos Bruce: "Fuerza Popular es responsable de que Vizcarra sea presidente"

Carlos Bruce nos recibe en la sede del Ministerio de Vivienda, institución que dirigirá solo hasta esta semana, hasta que juren los ministros del primer gabinete del presidente Martín Vizcarra . Rechaza haber intentado comprar votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

¿Cree que Vizcarra hará un mejor gobierno que PPK?

No voy a comparar, pero creo que Vizcarra cuenta con la buena voluntad de la bancada de PpK y con la buena voluntad de Fuerza Popular (FP). Ellos están obligados a apoyarlo porque son responsables de que él sea presidente ahora y porque ante la opinión pública la gente vería mal que le hayan hecho la vida imposible al gobierno de PPK y que ahora le hagan lo mismo a la gestión de Vizcarra. Dirán que ya no son alternativa de gobierno sino unos petardistas.

¿Por qué FP es responsable de que Vizcarra sea presidente?

Porque estuvieron con el tema de la vacancia desde el año pasado, era un objetivo permanente. Al final, el tema de los audios y videos impactó, a pesar de que no hay tanto una responsabilidad del Gobierno sino de un grupo de congresistas que dicen cosas que le revolverían el estómago a cualquiera. Ese ambiente hizo que ya no haya votos para defender al presidente PPK. Pero esto fue un resultado de un encadenamiento de cosas, de un Congreso con una bancada mayoritaria que hizo lo que sea menos colaborar democráticamente.

¿Cree que Vizcarra estará supeditado a FP?

Espero que no. Tiene la oportunidad de armar un gobierno al margen de cualquier influencia de un partido. Cometería un gravísimo error si acepta a rajatabla la lista de ministros que le alcanza FP.

¿Usted pasaría a ser oposición si se nombra a Elmer Cuba en el MEF, como dijo Sheput?

Yo creo que un nombre no hace a un gobierno, pero si se ve que la mayoría de ministros proviene de amigotes de FP, el presidente habría cometido un error. Creo que Vizcarra es lo suficientemente inteligente para no cometer ese error. Por supuesto que necesita nombrar ministros potentes, que entreguen resultados.

¿Que enfrenten a FP?

No, ya basta de esta política de enfrentamiento. Ese sería un mayor error aún. Todos queremos que el país avance, incluso el fujimorismo.

¿Está de acuerdo con Vizcarra en cambiar todo el gabinete?

Es su decisión y nadie tiene por qué criticársela.

¿Ningún miembro del actual gabinete se incomodó?

Yo no he escuchado a ninguno.

¿Por qué usted no fue a la sesión en que juró Vizcarra?

Bueno, porque estaba ocupado en el ministerio, viendo los informes de transferencias. Yo soy ministro y aún no me reincorporo a mis labores parlamentarias.

¿La renuncia de PPK se produce porque tiene responsabilidad en los videos de la presunta compra de votos?

No, sino que los audios generan un impacto mediático muy fuerte, con toda razón, que nos hicieron perder los votos para defender su presidencia.

¿Usted fue el primer ministro que le aconsejó a PPK que dé un paso al costado?

No voy a entrar en detalles de lo que en privado le hemos aconsejado al presidente, pero los años que llevo en política me hacen entender que hay momentos en los que la presencia de uno es inconveniente para los intereses del país, que deben estar primero.

Si el presidente no tuvo que ver con el intento de compra de votos, ¿de quién fue la idea?

No lo sé. Aquí, en el Ministerio de Vivienda, nunca he recibido una comunicación de nadie para actuar de esa manera. Aquí (en el ministerio) hemos recibido a 75 congresistas de los 130, de todas las bancadas, en los seis meses que tengo en el cargo. A ninguno se le ha condicionado una obra a cambio de algún voto.

¿No hubo la idea de conversar con los fujimoristas sobre la votación de la vacancia?

Mira, que haya habido una iniciativa para conversar con la bancada fujimorista en términos políticos, yo supongo que sí. No estoy al tanto, pero me imagino que es algo que debe haberse manejado a nivel de la PCM y de la Presidencia de la República.

Usted también es mencionado en uno de los audios. Bienvenido Ramírez dice que PPK le dijo a usted: “Carlos, dale las obras a Bienvenido, le cierras el caño a los 61 y le das a todos los ‘Avengers’”.

Nunca me ha dicho el presidente eso, nunca he almorzado con el presidente y los ‘Avengers’. En Tumbes, de donde es el congresista Ramírez, no hemos asignado ninguna obra nueva este año y no hemos cambiado a ningún funcionario del sector. Lo que sí hemos conversado con el congresista Ramírez, junto con los tres alcaldes provinciales de Tumbes, es el tema del agua, que es un problema porque está concesionada a la empresa ATUSA, que está funcionando muy mal. Nuestra solución fue buscar una disolución amigable del contrato.

¿Eso cuándo fue?

Hace tres o cuatro semanas.

¿Ramírez quiso participar en esa reunión o usted lo invitó?

Lo invité porque es un tema político.

Él no es el único congresista por Tumbes.

Es uno de dos.

Así como justifica su participación, ¿puede justificar la del ministro Bruno Giuffra?

Yo no puedo justificar ni la participación de mi hijo. Yo respondo por mis actos.

Mamani amenaza con que tiene un audio de PPK. Dijo que si alguien lo contradice, lo difundirá. ¿Usted lo reta?

Yo no tengo que retar a nadie, pero si alguien dice que tiene un audio de un hecho delictivo y no lo entrega, está cometiendo un delito. Debería mostrarlo.

AUTOFICHA



- “Soy economista y actualmente me desempeño como titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Fui elegido como congresista por Peruanos por el Kambio. He sido presidente de la Asociación de Exportadores y vicepresidente de la Cámara de Comercio Internacional”.



- “A mí me causa risa cuando los fujimoristas dicen ‘pero si hemos aprobado el presupuesto’. Claro, si no lo aprueban, ni siquiera pagan su sueldo. No voy a ahondar en esto. Es objetivo que la bancada fujimorista estuvo siempre obstruyendo la acción del gobierno de PPK”.



- “Voy a demostrar que no hay ninguna evidencia de que el Ministerio de Vivienda haya usado las obras que ejecutamos para influenciar a cualquier congresista en particular. Creo que, en mi caso, la acusación no va a prosperar. Tampoco en el de la premier porque ella no maneja presupuesto de regiones”.