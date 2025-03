Carlos Bruce: "Estas elecciones que se vienen tienen fallas estructurales”

Ha dicho que debemos “revisar todo el sistema de verificación de la seguridad de establecimientos públicos”.

Nos guiamos siempre cuando aparece una tragedia como la que ha ocurrido. La tragedia anterior fue el incendio en Larcomar. Yo era ministro de Vivienda y se sacó un decreto supremo donde se le daba plazo de dos años a las ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones). Antes, en 2014, la ITSE no tenía vencimiento.

Los inspectores municipales no necesariamente son ingenieros.

Así es. Pero el problema no está en lo que pueda hacer un inspector municipal por más ingeniero estructuralista que pueda ser. Yo te aseguro que, si un ingeniero estructuralista subía a la cúpula media hora antes del derrumbe, no iba a ver nada malo, porque el problema de la soldadura no está en la superficie, sino adentro. A solo ojo no puedes ver si esa soldadura está bien o mal hecha. Necesitas un equipo de radiografía para ver cómo esa soldadura ha pegado por dentro. Equipos que no tienen los inspectores municipales. No podemos basar la seguridad pública solamente en inspecciones municipales. En Lima podrán ser muy técnicas, pero en provincias no hay tantos profesionales disponibles.

¿Cómo hacer una inspección técnica rigurosa?

Hacia donde tenemos que ir es a sistemas de aseguramiento de calidad. No es una invención nueva, existen en otras áreas. Si tengo un local público con mucha gente, tengo que saber cuáles son mis puntos críticos y monitorearlos. Una cúpula sin columnas es un punto crítico. Se contrata un servicio de monitoreo cada tres meses para esas soldaduras. Cuando va el municipio a renovar el ITSE, uno le enseña los registros del punto crítico y eso lo acredita el inspector. Pero no existe inspector municipal en el mundo que va a poder chequear hasta el último perno en una inspección que dura máximo un día. Las inspecciones son insuficientes y, encima, abusivas.

Hay denuncias de coimas...

Es verdad. Ahora te puedo anticipar que el resultado de esto es que va a haber una nueva norma haciendo más estricto el sistema de inspecciones. Como si eso fuera lo que nos puede dar esa seguridad de que tú, con tu esposa y tus hijos, no vas a tener ningún problema la próxima vez que vayas al patio de comidas de un centro comercial. Pero el péndulo es así. Cada vez que ocurren estas cosas, endurecemos más las inspecciones, sin que eso nos dé la seguridad de que nada va a pasar. Insisto en que se debe diseñar un sistema de aseguramiento de la seguridad de los locales con puntos críticos que tienen que ser monitoreados periódicamente a fin de que no pase nada. Las instalaciones sanitarias, por ejemplo, no son un punto crítico. No matan gente. Punto crítico es si se va a caer un techo o una pared, o desatar un incendio.

En ese péndulo que va del relajamiento a la ‘permisología’, hay dos extremos negligentes: empresas que abaratan costos y autoridades que piden coima. ¿Cómo salir del círculo vicioso?

Y eso que estamos hablando de empresas formales, pero hay un montón de otros lugares públicos. ¿Qué pasa con los estadios, los templos y los colegios públicos? Hay una cantidad de locales públicos donde te aseguro que no hacen ni la quinta parte de monitoreo que hacen los centros comerciales. Yo no quiero ni imaginarme cómo estará el techo del Estadio Nacional, por ejemplo. Solo Dios sabe. En Surco, por ejemplo, tenemos cerca de 30 instituciones educativas públicas. ¿Sabes cuántas han pasado el ITSE? Dos. Los dos colegios Presidente de la República que se han inaugurado este año.

“HAY QUE TRATAR DE NO CARGARLE TODO AL ESTADO”

Fue muy criticado por clausurar el Arena Perú en el Jockey Club. Pudo ocurrir una tragedia.

Surco ya tiene una mala experiencia con Utopía, donde hubo una negligencia compartida; errores que no debemos volver a cometer. Si tú ves que hay condiciones objetivas donde puede ocurrir una desgracia, simplemente no lo puedes tolerar. En Surco tenemos tolerancia cero para ese tipo de espectáculos. Creo que los vecinos lo han entendido.

Utopía cambió los protocolos en discotecas. Esta tragedia cambiará los centros comerciales.

Con toda seguridad. Este caso nos lleva a hacer algo que también ha planteado el alcalde de Lima: diseñar un sistema de aseguramiento de la seguridad de estos locales que no pase solamente por una inspección municipal cada dos años. Por ahí no aseguramos nada. Ya los hay en los productos alimenticios, por ejemplo.

Tenemos una brecha de infraestructura de aproximadamente US$110,000 millones. Esto va a ralentizar obras que ya están retrasadas.

Sí, definitivamente. Eso es lo que va a ocurrir. Y te aseguro que va a salir legislación en ese sentido. No solo estamos retrasados, sino que hay una falta de planificación patética. Lo que ha ocurrido con el aeropuerto es vergonzoso. La estación del metro va al local antiguo, que ya no va a operar. Y como la licitación del puente se tuvo que declarar desierta, entonces ya no tienes acceso al aeropuerto más moderno de Latinoamérica. Esta falta de visión y planificación... Nuestro largo plazo es el fin de semana. Nadie planifica más allá de eso. Vivimos el día a día y vamos resolviendo los problemas que se presentan hoy. ¿Cómo van a seguir las líneas del metro? Porque, si hacemos una línea de metro cada diez años, vamos muertos.

¿Cómo cambiará la seguridad de las obras el nuevo Ministerio de Infraestructura, que fusionará Vivienda y MTC siguiendo el ejemplo chileno?

Mira, yo no veo con buenos ojos que este Gobierno haga cambios estructurales en el Estado. Está bien su idea. Ya la plantearon, dejen el file sobre el escritorio, pero no hagan nada. Acaben el gobierno, convoquemos a elecciones y que el siguiente Gobierno se encargue si es que sale un Gobierno que pueda tener cierta estabilidad. Pero creo que el Gobierno actual no es el más indicado para hacer cambios estructurales.

¿El Gobierno también tiene fallas estructurales?

Con toda seguridad. Yo creo que el sistema tiene fallas estructurales. Estas elecciones que se vienen tienen fallas estructurales. ¿Cómo podemos tener una elección con cuarentaitantos partidos políticos? Eso está fallado desde el arranque. Pensar que de ese tipo de elección vamos a salir con algo bueno eso es ser excesivamente optimista. Ciertos precandidatos han opinado de la tragedia. Hay que opinar con cierta base técnica y hay que tratar de no cargarle todo al Estado. ¿Tú crees que se me ocurre meter la uña al fuego de que estos inspectores van a actuar con todo profesionalismo y moralismo cuando tienes una norma que te impide pagarles más? Si queremos inspectores profesionales que no sean corruptos, pongamos presupuesto.

