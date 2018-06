El próximo martes 3 tendrá lugar una cita clave para la eventual reconciliación entre la bancada de Peruanos por el Kambio y el Gobierno, que lidera el presidente Martín Vizcarra . Los legisladores oficialistas serán recibidos en Palacio de Gobierno para participar de una reunión con el mandatario, el premier César Villanueva y los ministros de Estado.

En comunicación con Perú21 , el parlamentario 'ppkausa' Carlos Bruce dijo que su expectativa es que la cita zanje con el alejamiento entre su bancada y la gestión gubernamental . El último martes se dio el primer paso en ese camino cuando el presidente Vizcarra convocó a los integrantes del bloque parlamentario, pero sin la presencia de Villanueva .

"Esperamos superar las razones que llevaron a un distanciamiento entre la bancada y el Gobierno para que podamos trabajar de manera conjunta de hoy en adelante", dijo Bruce .

El legislador evitó responder si el primer ministro fue uno de los principales responsables del resquebrajamiento de la relación con el Ejecutivo, pero dejó en claro cuál es el papel que desempeña Villanueva.

"Yo no voy a decir públicamente quién tiene la mayor responsabilidad, pero creo que no hay forma de que la bancada de PpK sea oficialista si no está en permanente contacto y coordinación con el Ejecutivo, y dentro del Ejecutivo el funcionario que, de acuerdo a la Constitución, está encargado de sus relaciones con el Congreso es el primer ministro", subrayó Bruce.

Por otro lado, el también ex ministro no quiso comentar las críticas que en la víspera lanzó la vicepresidenta y congresista Mercedes Aráoz contra el jefe del gabinete ministerial .

"El señor (Villanueva) se pasaba y se saltaba las coordinaciones con nosotros, lo que significaba un desdén a la bancada", señaló Araóz. Sin duda estas quejas serán abordadas en la reunión del martes que, de acuerdo a Bruce, aún no tiene hora.