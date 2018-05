Carlos Bruce: “Ejecutivo no tiene una visión clara en temas económicos”

Mala señal. El oficialismo entiende que hay desacuerdos en el Ejecutivo en materia económica, cuando el premier César Villanueva le enmendara la plana, días atrás, al ministro de Economía, David Tuesta, luego de que este anunciara cambios en el Impuesto a la Renta. Por ello, vería poco viable que se le pueda otorgar facultades delegadas en dicho tema.

“Se están viendo discrepancias al interior del gobierno, y darles un cheque en blanco, sin que ellos sepan qué hacer, no es conveniente”, afirmó el congresista Carlos Bruce en diálogo con Perú21.

“Insisto, no descarto que no se delegue facultades en esa materia”, subrayó.

Cabe recodar que el ex ministro no es el único integrante del oficialista Peruanos por el Kambio que ha discrepado de la solicitud del gobierno; antes lo había hecho Gilbert Violeta, vocero de la bancada, quien dijo a este diario que elevar “el impuesto es controversial”.

En esa línea, Bruce advirtió que “dentro del Ejecutivo no hay una visión clara sobre el tema y sería casi un tiro al aire” otorgar las facultades.

“Los Congresos surgieron en la Edad Media contra los afanes del rey de aumentarle tributos al pueblo; en este caso ya estamos viendo cómo hay un desacuerdo con el Impuesto a la Renta de las personas que ganan menos”, refirió.

Asimismo, explicó que si a los miembros del gabinete ministerial se les dificulta ponerse de acuerdo, deberían decantarse por otra opción.

“Si estas son complicadas, lo mejor es que presenten un proyecto de ley, y desde el Congreso le daremos trámite preferencial”, manifestó.

Además, aseveró que el Legislativo “tiene todo el derecho de pedir mayores explicaciones en qué temas se va a legislar”.

Por otro lado, mencionó que en el tema de la Reconstrucción con Cambios no hay mayores discrepancias sobre lo que propone el Ejecutivo.

“Están haciendo lo que en el gobierno anterior ya se había puesto en un documento, las cosas que había que cambiar. Tampoco veo mayores inquietudes, con excepción del tema económico”, añadió.

FUJIMORISMO EVALÚA



Por su parte, la congresista Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular (FP), señaló a este diario que “hay cosas muy genéricas en el pedido de facultades delegadas”.

“El incremento al Impuesto Selectivo al Consumo, bajar la valla en pagar las rentas. Ahí vamos a pedir las mayores explicaciones”, argumentó.

En ese sentido, indicó que el día que el premier Villanueva asista al Congreso en compañía del ministro Tuesta, se le trasladarán todas las consultas para que se “transparenten cuáles son las medidas que se piensan implementar”.

“Se está tratando de golpear el bolsillo de todos los trabajadores formales, cuando la idea es impulsar un crecimiento económico, que a la fecha no se ha logrado”, sostuvo.

TENGA EN CUENTA



- La congresista fujimorista Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, informó a Perú21 que el premier César Villanueva y el ministro David Tuesta (Economía) acudirán este viernes al grupo que preside.



- Ambos deberán sustentar su pedido en materia tributaria. En entrevista con El Comercio, Villanueva declaró que “todo fue un mal entendido” lo ocurrido con Tuesta.



- Su asistencia estaba prevista para mañana, pero se reprogramó para el viernes.