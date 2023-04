Durante el funeral, el alcalde Bruce se abraza con los deudos. En especial con la viuda de Luis Manrique Pizarro, quien también es serena en Surco. “¡Hasta siempre, Chavito!”, gritan sus compañeros. Su hija lo despide entre lágrimas, recordando que el sereno era un hombre alegre, bromista y bondadoso. “Eres un héroe, un grande, mi viejo, lo diste todo”, dice. “Tú no has muerto, tú estás vivo y lo vas a estar”. En solo una semana se han acumulado los casos en las páginas de la crónica roja. El teniente alcalde de Santa Anita, las balaceras en Ate y San Borja, el tiroteo en La Molina y la recatafila de feminicidios. Y, en medio de tanta sangre, una propuesta: que la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, permita el uso de armas no letales. Y que se llame Ley Luis Manrique.









Usted aclaró que ya existía una prohibición del trabajo ambulante. La novedad es la sanción.

Ya teníamos una ordenanza. Por eso no necesité ir al Concejo Municipal. Lo que he dispuesto como alcalde es que nuestros serenos hagan operativos para erradicar a las personas que se dedican a limpiar parabrisas. Y eso es lo que hemos hecho en muy poco tiempo. Hoy podemos decir que ya no hay limpiaparabrisas en las principales avenidas de Surco.

En su juramentación enfatizó que hay que cumplir la ley, pero también tener rostro humano. No se trata de atacar a un gremio.

Más del 75% de la economía del Perú es informal. Esa es una realidad y no podemos luchar contra eso. ¿Qué daño hace un heladero, un emolientero o un vendedor de diarios? ¿Acaso te va a ‘enchufar’ el helado en la boca y te va a amenazar con una piedra para que le pagues? En Surco toleramos y ordenamos estas actividades. Y les asignamos sitios específicos. Son oficios lícitos que no representan ninguna amenaza. Sin embargo, ¿qué pasa con quienes chantajean al vecino aprovechando que está en luz roja con un fierro en la mano?

Foto: Javier Zapata/Perú21

¿Qué detalla el convenio firmado con el Ministerio del Interior?

Para empezar, han puesto a disposición 100 efectivos policiales para que estén a bordo de nuestros patrulleros. Eso cubre el 30% de las rondas, porque son tres turnos. Necesitaríamos 300 policías para cubrir el 100% de las patrullas, lo que se llama patrullaje integrado. Es un gran avance porque hace seis años era 0%. Estamos avanzando. Y si podemos incrementarlo, iremos a 100%.

El Serenazgo no puede detener a un delincuente.

Puede hacer una detención ciudadana y esperar a que llegue la Policía. Surco tiene 100 patrulleros y 1,600 serenos. Pero, si no hay policías a bordo ni armas no letales, ¿cómo pueden imponer autoridad? Si la Policía no tiene los recursos pero los municipios sí, usemos esa ventaja comparativa. No le amarremos las manos al sereno. Si yo mando a un sereno a capacitarse a West Point en Estados Unidos, igual no puedo darle un paralizador. Un vecino puede usar un paralizador. Pero, si un sereno coge uno, va preso. Yo me pregunto: ¿dónde están los derechos humanos del sereno Luis Manrique? Espero que esos que dicen que no hay que darle armas al sereno vengan al próximo entierro. Yo no voy a enterrar a un sereno más.

Foto: Municipalidad de Surco

De todas maneras Surco comprará los chalecos antibalas.

Hemos empezado el proceso de compra. No soy experto; veo que hay distintos tipos de chalecos. Pero hemos dado la disposición de que sea el que mejor preserve la vida de los serenos. Y si es el más caro, ese compraremos.

¿Qué pasa si el Ejecutivo no promulga la ley sobre el uso de armas no letales para serenos?

Creo que sería un grave error. Confiaría en que, si el Ejecutivo la observa, el Congreso vaya por la insistencia. Pero también confío en que del lado del gobierno haya alguien sensato. ¿Por qué en Estados Unidos respetan al policía? Porque, si le levantas la mano, el tipo saca su pistola y te dispara. La autoridad se respeta así. Pero, si nuestros serenos no tienen nada, ni un palo o un paralizador de gas pimienta, ¿por qué los van a respetar? Estamos hablando de maleantes. Tú y yo los vamos a respetar por principios, pero esta gente de mal vivir solo va a respetarlos si ve una pistola más grande que la otra. Estamos en un debate absurdo. Estamos dudando mientras la delincuencia ataca a todos. Asesinan a un teniente alcalde, a un sereno, a una mujer. Roban todo el día. Esto no está para antalginas. Aquí necesitamos herramientas fuertes y a la vena. Yo hasta les daría paralizadores. Lamentablemente los paralizadores no están en el proyecto de ley del Congreso. Y claro que, si se promulga, al día siguiente compraríamos todas las herramientas que nos autoriza.

La noche del miércoles 19 de abril hubo un tiroteo en San Borja, cerca de la casa del general Williams. ¿Qué le diría al presidente del Congreso?

La delincuencia ha recrudecido. Por eso necesitamos tomar medidas valientes y audaces. Por ese camino va lo de dar armas no letales. Que puede haber accidentes o se les puede pasar la mano, sí pues, pero a la Policía también a veces se le pasa la mano. ¿O no hubo muertos en las manifestaciones? Pero más es el bien que el mal que pueden hacer. Necesitamos proteger al indefenso.

Entiendo que trabajan con Interpol. No es por estigmatizar, pero muchos de estos delincuentes son venezolanos con antecedentes criminales allá.

Conversando con gente de la División de Homicidios, ellos me decían: ‘Te aseguro que es venezolano’. Y me explicaron que los delincuentes peruanos dudan o corren, pero no disparan tan rápidamente. Esto de disparar a sangre fría es propio del accionar de ellos. Esta es la gente que nos ha soltado Nicolás Maduro. Entonces, ante esa realidad, hay que responderles con la misma energía. Pero, si estamos teniendo dudas del lado de los buenos, ya perdimos.

En Venezuela lidian con un gatillo fácil desde los 90. Incluso tienen policías que encubren delitos para maquillar cifras ante los medios. ¿Han llegado nuevas modalidades a Lima?

Son mucho más agresivos que los peruanos. Y tienen menos respeto con la vida humana. Hay que tener cuidado en no parecer xenófobos. De Venezuela vino mucha gente de primera. Médicos y enfermeros que ayudaron mucho en el COVID-19. Pero también han llegado delincuentes avezados que disparan a la primera. Ante ellos no podemos ser tibios.

El alcalde de Lima ha seguido sus pasos en el tema de los limpiaparabrisas. Pero se esperaba que la presidenta diga algo sobre el feminicidio que avala el presidente de Colombia. ¿Hay un vacío de liderazgo?

Yo al menos estoy haciendo mi trabajo. En mi ley orgánica dice que tenemos un rol complementario de seguridad ciudadana. Complementario de la Policía, que tiene el rol principal. La clase dirigencial está tomando todo de forma muy cauta y pasiva, dejándoles espacio a los delincuentes.

Será que la clase dirigente goza de seguridad privada.

No podemos descartar que se sientan seguros. Mientras, los demás nos sentimos inseguros.

Hay quienes buscan un Bukele. ¿Quiere ser un ‘Brucekele’?

El gran valor de Bukele es que afrontó el tema de la inseguridad y tomó medidas audaces. Ha tenido un éxito relativo y se han reducido los índices de criminalidad. En el Perú hay que aprender algo de eso. Hay que tomarse esto en serio. Si no quieres tomar decisiones y asumir riesgos, no te metas de ministro o de alcalde. Reconozco que Bukele es controversial. Pero él aplicó morfina a una enfermedad a la que nosotros le estamos aplicando antalgina. Esa morfina está dando resultados. No digo que copiemos exactamente lo que ha hecho, pero la situación peruana no está para antalginas.

El expresidente Alejandro Toledo dice que tiene cáncer, acaso buscando un trato benigno. Usted también ha tenido cáncer a la piel. ¿Es una burla más de Toledo, esta vez de los pacientes oncológicos?

Escudarse en esas cosas no es correcto. Yo sigo teniendo cáncer a la piel. Tengo una intervención quirúrgica la próxima semana. Con eso hay que vivir. Pero uno no puede escudarse en eso para no afrontar responsabilidades.

¿El victimismo de Toledo le recuerda a Castillo? La carta racial que funcionó muy bien en el exterior.

Hay algo de eso. Quieren refugiarse en facciones étnicas para decir que hay un ensañamiento con ellos. Lo que hay son hechos objetivos que llevan a pensar que la probabilidad de que cometieron un hecho delictivo es muy alta.

Toledo mencionó la Marcha de los Cuatro Suyos y su rol frente a la dictadura fujimorista. ¿Bastará la estrategia política?

Yo creo que no. En su caso hay cosas muy concretas que no se han podido explicar. Difícilmente esas evidencias podrán ser dejadas de lado. Yo no soy amigo suyo desde 2011, cuando me expulsó de su partido culpándome de la derrota electoral. Se ensañó conmigo y no me pareció justo. Por eso no he vuelto a hablar con él. Y luego han salido tantas cosas sobre su caso que, si hubiera que adelantar un juicio, uno pensaría que ahí hay un alto grado de culpabilidad.

Recuerdo ese comentario homofóbico. Es más que evidente que la orientación sexual nada tiene que ver con la eficiencia política o la valentía para enfrentar a la delincuencia.

Fue un comentario absolutamente fuera de lugar. Y me sorprendió que venga de una dama.

¿Qué otros excolegas y ministros deberían estar preocupados? ¿Hay un caso más grave que los otros? Ecoteva, Interoceánica…

Son casi igual de graves, creo. No tengo idea de quiénes formaron parte de este esquema que obviamente se formó en el Ministerio de Transportes y en Proinversión. Probablemente el expresidente va a lanzar acusaciones a diestra y siniestra para ver si con eso no le dan prisión preventiva y puede estar en su casa. Sin embargo, él deberá dar pruebas de cada acusación.

Recuerdo que el entonces viceministro de Hacienda, Luis Carranza, renunció al cargo cuando a la Interoceánica la exoneraron del SNIP.

La Interoceánica nació en el último año de gobierno. Y no hay registro de lo que pudo haber pasado antes. Pero yo renuncié al gobierno un año antes para poder postular al Congreso, así que no conozco los detalles de ese tema.

¿Un mensaje final para el expresidente Toledo?

Al margen de que sea un amigo o no, yo lamento su situación. Es un hombre de 77 años. No le deseo a nadie pasar su vejez de esta manera. Yo sería un pésimo juez porque me da una pena terrible ver una condena. Lo lamento por él. Pero también entiendo que una sociedad tiene que perseguir este tipo de cosas. De lo contrario, se daría carta blanca para que sigan ocurriendo.





