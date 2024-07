Anuncia proyectos municipales y marca la línea liberal de Avanza País.

Estuvo en el XVII Foro Atlántico de la Fundación Internacional para la Libertad.

Sí. Al final se trata de una lucha de quienes están a favor de una democracia liberal y en contra de aquellos grupos representados por el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. En todos los países está pasando este fenómeno de la politización de la justicia y de la judicialización de la política. España está pasando por eso. La diferencia es que aquí no hay con quién ponerse de acuerdo. Allá está más polarizado entre el PSOE y el PP. Aquí no hay dos partidos que tengan la mayoría de los votos.

No estamos polarizados sino fragmentados. Y la mayoría no ve política.

Y por eso tenemos esta fragmentación. Nadie representa el sentir de un grupo importante de ciudadanos. Esto es porque no hay liderazgo. En el Perú se ha destruido a toda una clase política en los últimos años. Es inmoral que no se exhiba cuál fue el acuerdo con Odebrecht. Los peruanos tenemos que conocer ese acuerdo.

¿Qué le parece la locuacidad de la presidenta?

Dina Boluarte es la antítesis de la política. Si uno tiene un cargo político importante, uno tiene la obligación de liderar. Y es imposible liderar un país si no comunicas. El negarse a declarar es un liderazgo ausente. Eso va totalmente en contra del cargo de la Presidencia.

¿Consejo para el alcalde de Lima?

La clave del éxito de una gestión pública está en manejar cinco, seis o siete temas a la vez. No puedes manejar uno o dos. No en todos vas a tener éxito. Pero con que tengas éxito en la mayoría, tendrás cuatro o cinco donde la hiciste. Pero si concentras el 80% o 90% de tu tiempo en uno o dos temas, vas a dejar a la ciudad sin otros asuntos que también son importantes. Por ejemplo, que no haya basura tirada en el centro de Lima. Todo lo que lograron buenos alcaldes como Andrade o Castañeda. A partir de eso hay que avanzar, no retroceder. Exige mucho micromanagement.

¿Ve bien las conversaciones de Avanza País con el PPC?

Creo que las agrupaciones con temas en común deben conversar. Si llegan a formar alianzas, bien. Y si no, también.

No ha negado interés en reelegirse o ir a Lima.

Muy probablemente en las siguientes elecciones opte por la posibilidad o de presentarme para la reelección o quizás para la alcaldía de Lima. Hoy, si me lo pregunta, estoy dispuesto a complicarme la vida.

¿Le sugirieron lanzarse a la Presidencia y luego a la municipalidad? El calendario electoral lo permite.

Ha habido propuestas concretas. Pero mi ánimo no está apuntar a ese campo. Creo que hay un vacío en términos de administración municipal. Se necesita mejorar nuestras ciudades. Mi formación me da ese know how. Ahí puedo ser más útil. Personas con ese expertise no abundan.

Se anunció que Fernán Altuve y Phillip Butters se afiliarían en Avanza País.

Eso he escuchado. Uno puede inscribirse en el partido que decida. No está impedido para nadie. Tengo la mejor de las impresiones de Fernán Altuve, es un abogado de primera. Si se ha inscrito, me parece muy bien. Phillip Butters es un buen periodista. No sé cuál es el plan de cada uno.

Sospecho que Butters no es fanático de la agenda gay…

Bueno, no hay una agenda gay. Lo que tenemos los liberales es el objetivo de que toda persona escoja la forma de vida que desee y la ejerza libremente, en tanto no moleste a los demás. Es un poco lo que Avanza País defiende.

Los liberales no tienen la agenda gay de las ONG.

En una sociedad no podemos imponerle a los demás nuestro criterio. Si queremos que se nos respete, tenemos que convencer, no imponer. Ponerle una letra más cada año al LGBTIQ+, no sé cuántas letras más tiene, no es algo que ayude. Más bien confunde a aquellas personas a las que tenemos que convencer. En una sociedad democrática no hay que actuar con autoritarismos sino convenciendo a la gente.

Entonces no hay problema si llegan Altuve o Butters.

Habría que escucharlos. No sé cuál sea su planteamiento. Creo que Avanza País llena el vacío de una centro-derecha moderada y liberal que no hay en el país. Vamos a convencer con razones e ideas en favor de una sociedad liberal.

A pesar de las encuestas, ¿Lima es menos homofóbica de lo que creemos?

No es que haya sido el primer político gay. Quizás fui el primero en decirlo abiertamente. La reacción fue muy positiva. Sin duda Lima es menos conservadora. Quizás en el resto del país haya un conservadurismo más arraigado. Pero al final la gente dice ‘qué me importa la vida privada de este con tal que genere pistas…’

También se estaría acercando el propio Añaños.

No tengo información. Carlos Añaños es una buena noticia. Son nuevos liderazgos que aparecen. Ojalá que haya más personas como él que quieran participar en la vida política del Perú.

TENGA EN CUENTA

“Estoy con muy buena salud, para desgracia de mis enemigos”.

“Las revocatorias son bien difíciles de lograr. El porcentaje de firmas que se exige no es poco, creo que es 30% del padrón. Para conseguir esa cantidad de firmas tiene que ser una ciudad muy molesta. Tiene que haber un interés muy grande atrás o el alcalde tiene que haber hecho algo muy grave”.

“No hay evidencia de lo de Avi Dan On. No existe un solo documento que pruebe (el nexo de Dan On con Barata)”.