Carlos Bruce dice que PpK debe evaluar ser una bancada independiente

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Carlos Bruce, se pronunció a favor de que su bancada evalúe redefinirse como una independiente y ya no como oficialista.

Precisó que esta posición sería compartida por otros congresistas del grupo político oficialista, frente al alejamiento que perciben del presidente Martín Vizcarra.

"No hablamos con él [Martín Vizcarra] hace tres meses. Es por eso que algunos piensan que nuestra bancada debería tomar una decisión estratégica y ya no definirse como una bancada oficialista", manifestó a RPP.



"Es más una decisión del presidente (Martín Vizcarra) que nuestra. Si no recibes a una bancada hace tres meses y no hay mayor contacto, es obvio que no quieres tener una bancada oficialista", añadió.

Como se sabe, Martín Vizcarra confirmó el sábado que el primer ministro, César Villanueva, permanecerá en su cargo pese a las tensiones que existen entre este último y la bancada Peruanos por el Kambio.

Desde hace unas semanas se vienen agudizando estas tensiones luego de que César Villanueva criticara a la agrupación parlamentaria por su voto en cuanto al dictamen que incluye en el Código Penal el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas.

En relación a la alta popularidad del jefe del Estado reflejada en las encuestas, Carlos Bruce consideró que Martín Vizcarra ya no necesita "gente que lo aplauda", sino personas que lo critiquen sanamente y buscando lo mejor para el país.

"Quizá la posición nuestra debería ser una posición independiente, no de oposición", comentó Bruce, quien agregó que Martín Vizcarra debería invertir su capital político en poner en marcha reformas trascendentales para el país, como la reforma laboral.