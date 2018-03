Carlos Bruce: "No creo que existan los 87 votos para la vacancia"

El ministro de Vivienda y Construcción, Carlos Bruce, se mostró escéptico respecto de la posibilidad de que prospere el pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, el mismo que es avalado por legisladores de cinco bancadas políticas.

"Yo creo que no (prosperará la moción), (...) no me parece, no creo que ahora existan 87 votos", comentó el miembro del gabinete.



En ese contexto, el titular de Vivienda recalcó que en el Ejecutivo siguen trabajando "en mejorar la calidad de vida de la gente". "A nosotros nos han elegido para que solucionemos los problemas de agua, vivienda, para mejorar las ciudades, educación, salud y hacia eso nos vamos a abocar", remarcó.

Bruce añadió que "el Congreso tiene todo el derecho de recurrir a los mecanismos constitucionales que considere conveniente". No obstante, a título personal, discrepó con la moción de vacancia y dijo que confía en que "la mayoría de mis colegas congresistas opte por el camino de trabajar por mejorar la calidad de vida de los peruanos".