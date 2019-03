Carlos Bruce considera que denuncia en su contra "es una patraña"

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce , aseguró que la denuncia que el fiscal contra el crimen organizado de Chiclayo Juan Carrasco ha enviado a la fiscalía de la Nación en su contra "es una patraña" y explicó por qué se produjo su contacto con el detenido ex burgomaestre David Cornejo.

"Tengo pruebas y tengo testigos de lo que dije. El alcalde [David Cornejo] efectivamente no quería dar la unidad ejecutora, y me pidió que a cambio de esto yo le dé alguna obra y le dije que bueno que presente su expediente, pero que nos dé la unidad ejecutora de una vez y punto", sostuvo en diálogo con Canal N.

"La unidad ejecutora se le dio al municipio en junio de ese año [2017] y en octubre no habían ni siquiera convocado a concurso. Era muy lógico que el Ministerio de Vivienda le pida la unidad ejecutora", añadió.

En esa línea, Bruce cuestionó que el detenido ex alcalde David Cornejo esté mintiendo a cambio de beneficios penitenciario y lamentó que se le acuse de un delito "sin pruebas".

"Ahora este señor [el ex alcalde de Chiclayo] está preso y alguien, un fiscal le ha dicho, 'si tú entras a gente de arriba, a gente poderosa, yo te saco de la cárcel, no importa que mientas'. Así no se hace justicia. Si alguien va a hacer una acusación tiene que tener pruebas y si un fiscal va a acusar, tiene que conseguir esas pruebas", indicó.

Como se recuerda, el fiscal contra el crimen organizado de Chiclayo Juan Carrasco Millones informó que ha enviado un informe a la Fiscalía de la Nación con el fin de que evalúe si inicia una investigación contra cinco congresistas por sus presuntos vínculos con la red de corrupción Los Temerarios del Crimen.

Esta organización habría sido encabezada por el ex alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, quien está detenido precisamente por este caso.