Carlos Bruce confirma que Edgar Quispe será el nuevo jefe de la reconstrucción

El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, confirmó que el economista y ex viceministro humalista Edgar Quispe y reemplazará a Pablo de la Flor como director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

“Ya se nombró al señor Edgar Quispe que tiene muy buena experiencia en unidades ejecutoras como Provías y como jefe de gabinete del Ministerio de Transportes”, dijo Bruce en el programa Cuarto Poder.

El también congresista de Peruanos por el Kambio resaltó la experiencia y capacidad de ejecución del nuevo jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Indicó que haber trabajado en el gobierno de Ollanta Humala no le resta

“Nos piden a alguien con experiencia pero que no haya participado en ningún gobierno, ya pues. Alguien que tiene experiencia tiene que haber participado en gestiones anteriores, eso no lo descalifica, no es un cuadro político en lo absoluto”, apuntó.

Carlos Bruce indicó que la población del norte del país no debe estar preocupada por el inicio de lluvias, pues con las obras que se están ejecutando no se presentarán desbordes de ríos.