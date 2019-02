Carlos Bruce: "Yo tengo claro en quién confiar y en quién no"

La difusión de nuevas conversaciones de integrantes de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), que datan de abril de 2018, y que ponen a la luz la incomodidad que hubo en ese entonces con el presidente Martín Vizcarra, busca desestabilizar la actual relación entre el grupo parlamentario y el gobierno, sostuvo Carlos Bruce a Perú21.

“Hay gente a la que no le gusta que dos personas lleguen a un acuerdo, sobre todo tratándose del país, y prefieren ver enfrentamientos.

Pero eso es muy primario porque el mismo mandatario ha declarado que va a seguir trabajando con los nueve congresistas que se han reunido con él”, mencionó.

Comentó que no le quita el sueño saber quién está filtrando estos diálogos.

“Hay otros que están encargados en ver cómo destruir. Nosotros no estamos con ese afán. Yo tengo claro en quién confiar y en quién no. Y tengo claro qué cosa apoyar para el futuro del país”, indicó el parlamentario oficialista.