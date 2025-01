Carlos Bruce evalúa postular a la alcaldía de Lima en 2026

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, anunció que evalúa ser candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima en las próximas elecciones municipales de 2026.

El burgomaestre surcano aseguró que será candidato, pero dijo que aún no sabe por qué distrito.

"Sí [voy a postular], pero no se todavía de que distrito, pero candidato seré. Hay una posibilidad de una reelección, eso puede hacer que me quede en Surco, o hay la posibilidad de ir a la alcaldía de Lima", señaló en Exitosa.

Al ser consultado si postularía a la Presidencia de la República, 'Techito' aseguró que prefiere quedarse en el rango municipal: "He descubierto el trabajo municipal y estoy muy contento haciéndolo".

Bruce se refirió al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y aseguró estar "sorprendido" con la rapidez que se ha liberado el área donde se construirá la Vía Expresa sur.

"Me he quedado sorprendido con la rapidez que ha liberado el paso de la Vía Expresa. Le falta un par de depósitos y romper la terminal terrestre. En lo que es Surco, ya está liberado (...) Vamos a ver ahora como viene la obra, ojalá que tenga los bypass suficientes para que el flujo de carros no se detenga en el primer semáforo", consideró.

"Boluarte es un accidente"

El alcalde de Surco sostuvo que la presidenta Dina Boluarte "es un accidente" debido a que no tenía previsto asumir la Presidencia de la República: "Ya ni siquiera me dedico a analizar el problema de la señora Boluarte. La señora Boluarte es un accidente. Tuvo que asumir sin que ella lo tuviera previsto, o no sé si lo tenía previsto".

En ese sentido, consideró que el Ejecutivo tiene poca capacidad de acción e incluso dejó entrever que la permanencia de la mandataria no estaría asegurada a partir de abril: "A este gobierno qué más le vas a pedir? No tienen no tienen presencia en el Congreso y Dios sabe si en abril, cuando convoquen elecciones, la sigan apoyando o la dejen caer".

