Carlos Bruce cuestiona a Del Solar: "Esta reforma solo va a salir si conversamos"

El congresista de Peruanos por el Kambio Carlos Bruce cuestionó hoy al primer ministro, Salvador del Solar, y al titular de la cartera de Justicia, Vicente Zeballos, por anunciar que no podrán asistir a la nueva invitación que realizó la Comisión de Constitución para defender los proyectos de reforma política del Ejecutivo.

En comunicación con Perú21, el también exministro de Vivienda de la gestión del presidente Martín Vizcarra consideró que tanto el Gobierno como el Congreso, deben “bajar el tono” para buscar consensos a favor de los proyectos en discusión.

“Hay que bajar el tono, solo va a salir la reforma (política) si se conversa, se dialoga, se busca consensos, no va a salir la reforma si los poderes del Estado se dedican a pecharse unos a otros. Así no se va a llegar a ningún acuerdo. Todos tenemos que bajar el tono y construir un solo consenso”, indicó.

“Yo me pregunto: ¿quién está boicoteando la reforma, no son los ministros que no quieren conversar? Esta reforma solo va a salir si conversamos”, añadió Bruce.

Ayer, la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular), titular del grupo que discute las reformas del Ejecutivo, anunció que volvería a convocar al jefe del Gabinete Ministerial para participar del debate en la comisión. Sin embargo, por la noche, Del Solar justificó su inasistencia y la de su ministro Zeballos.

Sin embargo, el premier destacó que “es interés del Poder Ejecutivo que la reforma política se debata prioritaria y ampliamente”. Horas antes, Bartra Barriga había rechazado poner a consideración un pedido que formuló Jorge Meléndez (PpK) para reconsiderar el archivo del proyecto de reforma sobre la inmunidad parlamentaria.

En este contexto, Carlos Bruce reiteró que “la única” forma de sacar adelante las iniciativas que preparó la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, y que el Ejecutivo hizo suyas, “es sentándose a conversar, debatiendo, convencer, motivar, no pechar”.