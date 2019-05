Carlos Bruce: "Alejandro Toledo ha sido una decepción" [ENTREVISTA]

Carlos Bruce ha ocupado la cartera de Vivienda y Construcción en dos ocasiones en los últimos 19 meses. La última vez estuvo apenas 34 días. Hoy tiene claro que en lo que resta del quinquenio no volverá a integrar el gabinete “bajo ninguna circunstancia” y que se dedicará, desde el Parlamento, a apoyar al presidente Martín Vizcarra. Antes, era inevitable preguntarle sobre su exjefe, el prófugo expresidente Alejandro Toledo.

Fue ministro de Toledo, ¿cómo ha tomado la información de que recibió no US$20 millones sino US$31 millones de Odebrecht?

-Es una decepción. No te olvides de que Alejandro Toledo, en un momento, arriesgó su vida en la lucha contra la dictadura; ver que una persona lo arriesgó todo y termina enriqueciéndose es una decepción.

Ha pasado mucho tiempo y no lo extraditan.

-En la medida que en el Perú se cometan violaciones en todos los procesos a principios fundamentales como la presunción de inocencia, eso va a ahondar a favor de que Toledo no venga porque él basa su caso en que en el país no se garantiza un proceso justo.

¿Debería venir y afrontar su proceso judicial?

-Ah, bueno, también quisiera que salga el sol todo el año, pero no creo que ocurra.

¿Se arrepiente de haber trabajado con él?

Lo último que hago es arrepentirme de cosas que hago. En su momento, Toledo lideró la lucha contra la dictadura y era correcto apoyarlo. Sabiendo en ese momento lo que sé hoy, por supuesto que no hubiera trabajado con él.

¿Le parece apresurado que lo hayan sacado a usted del gabinete por el caso Los Temerarios del Crimen cuando aún la investigación es preliminar?

-Si me parece o no apresurado, es secundario. El presidente es quien tiene la decisión y esa es la condición con la que uno acepta ser ministro. Un político como yo tiene claro que cuando un ministro con perfil proactivo hace cosas, destraba proyectos, te van a acusar de algo.

En el lugar del presidente, ¿usted habría tomado esa decisión?

-Felizmente no estoy en el lugar del presidente para decirlo. Lo que sí voy a decir es lo siguiente: hace dos años llamé a un alcalde (David Cornejo) para pedirle que pase un expediente que tenía al Ministerio de Vivienda porque él no tenía ni la competencia ni la plata para hacer esa obra que calzaba con la reconstrucción. Si retrocediera en el tiempo dos años, volvería a hacer lo mismo una y mil veces.

¿Qué cree que hay detrás de la investigación?

-Hay un alcalde preso y un fiscal (Juan Carrasco) figureti que le dice a este alcalde: “Dígame algo contra alguien importante que me permita tener un minuto de fama. Y si armamos un caso, yo le acojo su colaboración eficaz y le reduzco la pena”.

Juan Sheput dijo que había incoherencias al mantenerlo a usted en el cargo.

-Como ministros estamos sujetos a que cualquier persona diga lo que quiere; realmente me tiene sin cuidado.

¿Por qué cree que Sheput tuvo esa actitud?

-No lo sé y no me interesa. Aquí lo importante es qué va a pasar con el país en los próximos dos años; (...) hay voces que piden que cierren el Congreso, y voces desde el Congreso que piden que vaquen al presidente. Yo voy a seguir apoyando al Gobierno y peleando para que el presidente deje el poder el 28 de julio de 2021. Igualmente para que el Congreso sea renovado recién en esa fecha.

¿Qué pasará ahora con el Gobierno?

-Es el momento para que el presidente inicie una ronda de negociaciones con los actores políticos. Después del terremoto Lava Jato, donde nadie se ha salvado, es momento de que el presidente tome la iniciativa y el primer tema puede ser la reforma política.

"Todos en la clase política tenemos que entender que hemos hecho algo malo y creo que el sentimiento de todas las bancadas es que esto de la confrontación no llevó a nada", señaló Bruce. (Foto: GEC/ Video: Canal N)

¿Cómo se dialoga con una fuerza política que tiene congresistas que piden su vacancia?

-Ahí se exige mucha madurez. El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, ha dicho que no está a favor de la vacancia; parece que son pocos los congresistas que sí quieren eso.

El presidente Vizcarra, a veces, ataca al Congreso.

-Hay que reconocer que la relación Ejecutivo-Congreso no es la más indicada en una democracia. (...) Yo lo que digo es: ‘Ya basta, paremos, reflexionemos y conversemos’.

¿Cree que Concertación Parlamentaria (CP) es aliada de Fuerza Popular?

-No, no lo veo así. Pueden tener a veces puntos de vista comunes, no los veo aliados. Creo que CP tiene identidad propia, nació del partido Peruanos por el Kambio de Kuczynski, ahora tiene su personalidad, más conservadora, muy leal al expresidente.

¿La riña entre PpK y Concertación continuará?

-No, eso fue cuestión del momento. Son cosas que se dan y pasan; acá lo importante es ponerse de acuerdo en cómo le dejamos a nuestros hijos un mejor país.

Salaverry dijo que le preocupa que Fuerza Popular retome la conducción del Congreso. ¿Opina igual?

-Sería bueno una renovación. Personalmente me inclino por alguien con experiencia como Víctor Andrés García Belaunde y, de esa manera, cambiar un poco la cara del Congreso. (...) El tema de fondo es que el Parlamento está deslegitimado, y le hace bien un cambio de dirección.