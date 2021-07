Para el exministro Carlos Basombrío, la designación de Bellido es una provocación y lo atribuye al poder de Cerrón sobre Castillo.

¿Qué sensación le deja saber que Guido Bellido es el nuevo presidente del Consejo de Ministros?

Es un gravísimo error del nuevo presidente. El señor Bellido está investigado por apología del terrorismo, está prohibido de ir a las comisiones de Defensa e Inteligencia del Congreso y esa es la persona que escoge para organizar el gabinete ministerial. Es un gravísimo error político, pero también una provocación. Todas las expectativas que había generado la posibilidad de una moderación de Castillo, a mi juicio, desaparecen y se genera un momento político diferente muy complicado.

¿Con la designación de Bellido, se rompe la alianza de PL con la izquierda?

Me decepcionaría mucho que Pedro Francke se quede en este gabinete. Estamos hablando de gente que mató, que llevó al Perú a tener 70 mil muertos, en su mayoría las personas más pobres de la serranía y de la selva. Estamos ante un asunto de una magnitud muy grande. No me queda claro cuáles son sus habilidades para marcar la presidencia de un gabinete. Estamos ante una afrenta al país, a las víctimas de Sendero Luminoso. Castillo se está metiendo en una situación muy complicada poniendo a un prosenderista que rebasa todos los límites de la provocación.

¿Cómo cree que reaccionarán las bancadas en el Congreso ante la provocación?

El 85% de la población no quiere que Cerrón tenga alguna influencia en su gobierno y Cerrón ha demostrado que es hoy por hoy quien define quién va a ser el premier y logra sus objetivos de radicalizar un gobierno desde el primer día. Entonces, yo no sé qué van a hacer las bancadas, pero se abre un escenario muy complicado, imagínese la incomodidad que deben sentir los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía de tener que jurar obediencia (hoy) a una persona que ha puesto de premier a alguien que simpatiza con los asesinos de sus compañeros de armas.

¿Esto confirma la denuncia que hizo en 2017 de los vínculos de Castillo con el Conare-Movadef?

Una cosa es pertenecer a Conare, pero otra cosa es poner de premier a uno de ellos, poner a uno de los apologistas de Sendero Luminoso. Se está jugando con el país.