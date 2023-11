Carlos Basombrío: “Si no hay inteligencia, no vamos a ningún sitio”

¿El ministro del Interior convence o no?

Está bien que el Congreso haya citado al ministro Romero, la situación está empeorando. Esto sobrepasa de largo la estrategia del gobierno de Boluarte. Si es que hay alguna porque el Plan Boluarte fue una cruel mentira; eso fue algo que al primer ministro Otárola se le ocurrió, seguro que ni siquiera lo conversó con el ministro del Interior. Creo que se fue al estado de emergencia sin ningún plan y los resultados están a la vista. Dicen que se ha reducido en 30% la criminalidad, quisiera ver con qué cifras están sosteniendo eso.

¿Vicente Romero cumplió su ciclo?

Pienso que no es solo el problema del sector Interior sino también del premier Otárola por las cosas que dice y hace. Tenemos una presidenta que no sabe gobernar y no le interesa hacerlo, está más interesada en las condecoraciones y en los viajes. El gobierno está fallando clamorosamente en esto y el ministro del Interior puede asumir el costo. Si el Gobierno sigue con la lógica cortoplacista, dice que va a solucionar el problema en dos meses, eso no existe. Le están mintiendo al país.

El ministro descartó la creación de un GEIN para combatir el crimen, ¿está de acuerdo?

No entiendo la actitud del ministro Romero, porque evidentemente es lo que se necesita para enfrentar al crimen organizado y él lo sabe perfectamente. Que diga, por un lado, que no hará una unidad de inteligencia como ha dicho y que a su vez esté creando un grupo para luchar contra la extorsión, no llego a entender la lógica de decirle no a un GEIN. Es no querer reconocer que puede haber aportes de otros sectores porque si no se hace el trabajo fuerte de inteligencia con recursos suficientes no vamos a ningún sitio.