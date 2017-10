Carlos Basombrío‏ responde tras críticas sobre orden de inamovilidad en Censo 2017

Diversas críticas en redes sociales han surgido por el orden de inamovilidad que se ha impuesto para este 22 de octubre día del Censo 2017. Ante esto, el ministro del Interior, Carlos Basombrío solicitó la colaboración de los ciudadanos.

“1 VEZ CADA 10 AÑOS @INEI_oficial pide colaborar permaneciendo unas horas en casa para hacer labor en bien de todos. ¿Tan difícil es colaborar?”, escribió Carlos Basombrío en su cuenta Twitter.

Sin embargo, para el congresista Mauricio Mulder el tema no es tan simple como solo colaborar. “Una cosa es “colaborar” y otra detener y secuestrar a la persona obligándola contra su voluntad a permanecer en una comisaria sin fiscal”.

Incluso el parlamentario aprista señaló que sería inconstitucional si a alguien lo detienen por caminar por las calles el día del Censo. “Nunca antes se ha establecido un toque de queda compulsivo”, agregó.

La periodista Rosa María Palacios también se sumó a la ola de críticas y escribió a la cabeza de la cartera del Interior: “Esto es la barbarie en materia jurídica. No puedo creer que @CarlosBasombrio , ex @Ideele pueda sostener una inconstitucionalidad como esta”.

Nuevamente, Carlos Basombrío explicó a través de su red social que esta medida: “No lo he propuesto, no lo he decidido, pero como peruano quiero colaborar con mi país e invocó a todos a hacerlo. No hay que decir no a todo”.