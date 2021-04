Carlos Basombrío era el ministro del Interior en 2017 cuando se desplegó una masiva huelga de maestros que exigían mejoras salariales y laborales. Sin embargo, un grupo de docentes liderados por el hoy candidato presidencial Pedro Castillo (Perú Libre), y vinculados al grupo terrorista Sendero Luminoso, tenían otros planes.

Basombrío recuerda claramente los reportes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) que demostraban fehacientemente las relaciones de Castillo con el Movadef, el brazo político de la organización encabezada por el genocida Abimael Guzmán. En esta entrevista pone en alerta al país y señala claramente que el docente “es un lobo vestido de cordero”.

En agosto de 2017, siendo ministro del Interior, usted expuso ante el Congreso el caso Conare-Sute porque en ese momento se realizaba la marcha de un sindicato de docentes no reconocido por el Estado que lideraba Pedro Castillo. ¿Qué recuerda de esa exposición?

Hay que ir por partes. El sindicato reconocido por el Ministerio de Educación es el Sutep, es el único que puede dialogar sobre temas educativos con el Estado. Pero un sector ultrarradical del magisterio buscó vincularse a grupos relacionados con Sendero Luminoso y el Movadef y han logrado crecer en número. La dirigencia de Conare-Sute, liderada por Pedro Castillo, tenía una historia larga de vinculación con grupos fuera de la ley. Estos sectores aprovecharon la debilidad del Sutep, el único sindicato reconocido por el Estado, y se desplazaron en la huelga de 2017. Los maestros que acataron la huelga no eran senderistas, era parte de su lucha gremial. Como gobierno tomamos la decisión de no negociar con este sector vinculado a Sendero Luminoso, era inaceptable. Sin embargo, el Congreso fujimorista sí los acogió, con tal de confrontar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El congresista Héctor Becerril se reunió con ellos, así como otros parlamentarios de la época (...). Fui llevado al Congreso, donde expuse todo eso y nos vapulearon, diciendo que no teníamos pruebas, y prefirieron apoyar a los líderes del Conare-Sute. Fue una irresponsabilidad.

Carlos Basombrío sobre el verdadero rostro de Pedro Castillo

¿Por qué el Ministerio de Educación no se podía sentar a negociar con este grupo de profesores liderados por Pedro Castillo?

En primer lugar, correspondía negociar con el Sutep; si ellos querían sentarse, podían hacerlo. Y, en segundo lugar, no se podía aceptar que gente cercana, aliada o perteneciente a esa organización terrorista tuviera una interlocución con la ministra de Educación. Pero el Congreso sí los aceptó y eso le dio mucha notoriedad al señor Castillo que ahora está aprovechándola. Se presenta como un profesor humilde, lleno de buenas intenciones, que carece de ideología y, como nadie conoce bien su historia, lo ven como un hombre bueno. Pero es un dirigente vinculado a organizaciones extremistas. Si el Congreso hubiera tenido la misma actitud que el gobierno, ese personaje no estaría de candidato presidencial.

¿Nos puede decir quién es realmente Pedro Castillo?

Es un dirigente ultrarradical que recibió el apoyo del Sute-Conare. La gente que conoce un poco a ese gremio sabe que su origen y actuación están vinculados con Sendero Luminoso y, además, tiene propuestas radicales para el país. Castillo se presenta como un lobo disfrazado de cordero y nadie lo ha desenmascarado. Como exministro puedo dar fe de que Castillo estaba vinculado con Sendero Luminoso.

Castillo dice que no pertenece al Movadef, pero hay documentos que corroboran que facciones del Conare-Sute lo eligen como líder. ¿Es posible que esta facción elija a alguien que no piense como ellos?

De ninguna manera. Esos son movimientos ideologizados. Castillo no militaba en el Movadef, pero era una persona bien vista y útil para Sendero Luminoso. Hubo un documento confiscado en la celda de Abimael Guzmán en el que se lee cómo le da el beneplácito a Castillo para que sea elegido secretario general del Sute-Conare. Su sola presencia en las elecciones es una ofensa a la dignidad de todos los asesinados por Sendero Luminoso. Es lamentable que el país no tenga la memoria de lo que significa una organización como esa, y que haya gente que le dé su voto a Pedro Castillo.

¿Cree que el avance de Castillo significa que está robando votos a Yonhy Lescano y Verónika Mendoza?

No lo sé. Castillo empieza a crecer en Puno y Junín, y se va extiendo en otras regiones. A partir del debate presidencial ha sido visualizado. No se puede impedir legalmente su participación en los comicios, pero es una afrenta al país que con estas fachadas Sendero Luminoso tenga participación en las elecciones, así como Antauro Humala tuvo como congresistas a quienes asesinaron policías en el ‘Andahuaylazo’.

¿Cuál sería el riesgo para el país, para el orden democrático, en caso de que Castillo llegue al poder?

Esta gente tiene una visión muy primitiva del mundo, choca con toda la institucionalidad democrática del país, por lo que es previsible que traten de acabar con ella. Son mucho más radicales que el chavismo. Si logra sus propósitos, el Perú sería un mundo comunista primitivo, como Corea del Norte, destruiría la economía del país y tendríamos una etapa de enorme inestabilidad. Es una amenaza inmensa para la viabilidad democrática.

¿Cree que Castillo se atreva a dar leyes en favor de los terroristas condenados?

No creo que sea su prioridad pero ya dijo que, de ser presidente, realizará un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente, y creo que perdería. Dijo, además, que se tumbaría el Tribunal Constitucional de inmediato. Eso no se puede hacer y menos desde el Ejecutivo. Pedro Castillo es una persona que desconoce lo más elemental de la institucionalidad política.

