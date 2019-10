Carlos Basombrío conoce los inicios de este Gobierno desde adentro. Junto con Martín Vizcarra fue parte del primer gabinete ministerial de Pedro Pablo Kuczynski. Con esa experiencia, ahora alejado del Ejecutivo, nos asegura en esta entrevista que, tras la disolución del Congreso, no viene un periodo de catástrofe, pero tampoco de resultados significativos. El gran perdedor, dice Basombrío, es nuestra institucionalidad y es tarea de la ciudadanía y de la nueva clase política recuperarla.

Considerando que Martín Vizcarra tiene alta aprobación y que no tiene un Congreso que fiscalice y legisle, surge la pregunta de si esto no es demasiado poder quizá para el presidente. ¿Puede ser eso peligroso?

Por supuesto que es una circunstancia peligrosa, pero depende de cómo determines lo peligroso. La versión de la oposición más radical, la del fujimorismo, es la de un golpe de Estado que busca perpetuarse en el poder e imponer un modelo chavista. Sinceramente no creo que eso esté ocurriendo, ni que vaya a ocurrir. Creo que las dificultades que se vienen en adelante van a tener que ver, primero, pensando en gestión pública, con las dificultades que va a tener el presidente para gobernar que no se van a solucionar porque no hay Congreso que se oponga. Hay un montón de problemas que no dependen de si el Congreso se oponía o no, sino del diseño estatal peruano que es disfuncional y que hace que las gestiones sean muy complicadas y lo van a ser para el presidente también. Creo que habrá muchos campos sin resultados y ya no hay un Congreso a mirar, solo un presidente. Para una aprobación tan alta, la baja puede ser bastante fuerte.

¿No cree que hay un riesgo de que Vizcarra use equivocadamente este poder? En el caso de la exoneración a los libros, hay gente que considera que por decreto no se debería legislar en materia tributaria...

De acuerdo...

Entonces, eso parece un pequeño exceso, pero por ahí se puede empezar y luego hacer más cosas.

Por lo que he leído, yo no soy un experto en temas de derecho, sí creo que por buena que podía ser la exoneración de los libros, no se podía hacer. Pero eso tiene una dimensión diferente. La impresión que yo tengo es que podemos estar en contra de lo primero, de ese tipo de excesos, pero no veo un escenario en el que Vizcarra quiera quedarse y convertirse en un dictador. Manteniendo la crítica en que la forma en que cerró el Congreso es por lo menos discutible.

En términos de gestión, ya no hay un Congreso que obstruya. Uno pensaría que ahora se puede avanzar más. En ese sentido, ¿qué le parece la selección del gabinete que se ha designado para encarar esta etapa?

Creo que una de las características del gabinete de Vizcarra es el bajo perfil, pero creo que la designación de la ministra de Economía está orientada a trasmitir confianza a un empresariado que está muy preocupado por lo que ocurre. Creo que no tanto porque piense que viene el chavismo y la dictadura, sino porque la incertidumbre posterga las decisiones sobre grandes inversiones. No creo que el cambio de ministros vaya a asegurar un cambio significativo en la gestión pública porque el problema es más complicado. El problema tiene que ver con un Estado y reglas de actuación que son muy castrantes para la posibilidad de producir resultados y que el Gobierno no tiene ni el mandato ni la capacidad para cambiar y quizás ni las ganas de enfrentarlo porque eso siempre incluye medidas impopulares. Yo no veo de aquí al final del Gobierno ni grandes catástrofes, pero tampoco veo que el presidente vaya a poder mostrar grandes resultados en el periodo que viene.

¿Cree que Vizcarra no tiene la voluntad para tener mejores resultados?

Las ganas de tener resultados, claro, pero para eso se requiere unas reformas importantes en la gestión pública que son complicadas y no hay la fuerza política en este Gobierno para hacerlo y quizás tampoco las ganas de atreverse a hacerlo.

Pero si este Gobierno no tiene la fuerza política, ¿qué Gobierno la tiene? Es un presidente con 83% de aprobación que no tiene un Congreso que lo obstruya. Uno pensaría más bien que es el momento.

Sí, podría ser visto desde ese punto de vista, pero yo creo que todo lo que has mencionado tiene una característica temporal y la aprobación a ese nivel va cayendo relativamente rápido. La fuerza política sería que haya un inicio de Gobierno fuerte, elegido con mucha aceptación y un Congreso en la misma línea fuerte, elegido con la misma aceptación, que permitiera tomar decisiones complicadas aun a costa de perder parte del apoyo y pensando más en el largo plazo. Yo no veo al Gobierno en esa situación.

La disolución del Congreso ha puesto a prueba nuestra Constitución. ¿Cuál cree que será, a largo plazo, el impacto de esta situación en la calidad de nuestras instituciones? ¿Cree que nuestro sistema se va a ver fortalecido por este periodo?

Definitivamente, yo creo que nuestra institucionalidad ha decaído en este periodo. No se ha fortalecido. No hay nada de qué alegrarse con que el Congreso haya sido disuelto, incluso para los que consideran impecable la disolución. Es un fracaso político de las instituciones tener que haber llegado a esta situación y cada quien tiene responsabilidades de distinto tipo. Creo que salimos de este periodo muy golpeados institucionalmente y que si no se produce una mejora de la calidad de representación basada en nuevas reglas que propicien una mejor participación, esta situación no será resuelta.

¿Cree que la vocación democrática de los peruanos se ha debilitado? El aprecio de la democracia como sistema de gobierno.

Yo creo que quizá la pregunta la deberíamos plantear por el lado del interés por participar en la vida política de un país democrático. Yo creo que la gran mayoría de la gente ve con distancia y desprecio lo que ocurre en los niveles altos de la vida institucional del país y no se siente comprometida con lo que allí se hace. Claro, hay decisiones que pueden provocar muchísima aceptación, como la disolución del Congreso, como ocurrió también con Fujimori. Eso no da cuenta de un compromiso con la institucionalidad democrática, sino que expresa el hartazgo hacia los políticos que tiene su lugar preferente en el Congreso. Es prácticamente una encuesta de la gente que está feliz con que hayan botado a los congresistas, pero de ahí a comprometerte con la institucionalidad hay un gran paso que no se ha dado en el Perú.

Se ha criticado mucho a Vizcarra por sostener su popularidad sobre la base de enfrentar al Congreso permanentemente. Ahora que no tiene un Congreso, ¿cuál será la estrategia para sostener esa popularidad?

Lo que decía antes. No tomar medidas que lo compliquen. Tratar de ir con lo que siempre la gente quiere, pero sin chocar con intereses concretos que puedan afectarlo en su popularidad. Yo te pongo un ejemplo concreto que a mí me preocupa. El acuerdo con Odebrecht sobre la devolución parcial de la venta de Chaglla está vinculado a la colaboración de los ejecutivos de esa empresa para revelaciones adicionales porque no se ha dicho todo aún. Y el presidente sale a oponerse y dice que lo hace como ciudadano. Ni siquiera en el tema más sensible de su Gobierno que es la lucha anticorrupción Vizcarra arriesga su popularidad callándose por lo menos o afirmando que hay que pagar ese dinero, que hay un precio que pagar para tener una lucha contra la corrupción eficiente. Ni siquiera en este aspecto tan sensible de su gestión se la juega.

¿Qué tanto se puede hacer en ese periodo congresal 2020-2021? Hay quienes dicen que es la oportunidad de oro para completar la reforma política, por ejemplo; hay otros que dicen que no se va poder hacer nada.

Decir que no se va a hacer nada o que se va a hacer mucho son ambas afirmaciones que todavía no tienen sustento porque no sabemos cómo estará conformado ese Congreso. No tenemos claridad en la calidad de sus miembros, en quiénes lo van a integrar, qué tipo de relaciones se van a formar. Sí creo que ese Congreso puede hacer cosas positivas para el país, pero también perjudiciales. Yo la verdad siento que todavía hablamos de cosas muy poco definidas. Es muy prematuro para saber si será positivo o negativo.

¿Qué rol cree que tendrá la izquierda en este nuevo Congreso? Hay gente que piensa que incluso podría darse una reforma al capítulo económico de la Constitución.

Yo creo que eso no va a ocurrir. Creo que es altísimamente improbable que la izquierda tenga mayoría en este Congreso. Además, por sus divisiones, por estar tan involucrados en la corrupción, como otros, por decisiones tan poco coherentes y consecuentes como la de Verónika Mendoza de aliarse con Vladimir Cerrón, una persona ya condenada por corrupción con actitudes homofóbicas, xenófobas y que tiene coincidencias importantes con los de Con Mis Hijos No Te Metas en los temas de género, todo eso le pasará factura. Yo no creo que el Congreso vaya a estar dominado por la izquierda en el próximo periodo. Nuestras preocupaciones estarán en que no lleguen oportunistas que no están motivados por la política sino por el negocio.

¿Cree que el hecho de que el próximo Congreso tenga una representación menor del fujimorismo de alguna manera contribuya a un cambio positivo en la justicia, quizá en el tema del blindaje?

Creo que en términos específicos del blindaje al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, el nuevo Congreso me da la impresión de que eso será menos posible. Es muy poco probable que lo sigan blindando. Pero en cuanto a la consistencia del Congreso, sigo pensando que va a depender mucho del tipo de personas que lo integren, de las motivaciones que tengan para llegar solo por un año y medio al Congreso. Recuerda que las reglas de juego son las mismas de antes. No tenemos certeza de que vayamos tener a mejores personas.

‘LE HICIERON UN FAVOR AL FUJIMORISMO’

Quisiera hablar del aprismo y fujimorismo. ¿Qué tan grave es para ellos lo que ha sucedido esta semana? El hallazgo sobre Alan García y el comunicado de Kenji Fujimori...

Lo de Alan es un golpe feroz para el Partido Aprista. Aparecen símbolos tan fuertes como la lonchera y el yate que terminan de destrozar la imagen de García y afectar, por ende, las posibilidades del partido. Más todavía cuando no hubo nunca la renovación en el Apra que les permitiera desvincularse de la situación y creo que ahora van a pagar las consecuencias. Afecta menos al fujimorismo porque está directamente involucrado en el tema, pero yo sí creo, y quizás voy a decir algo que va muy a contracorriente, que de alguna manera al fujimorismo le han hecho un favor político al sacarlos del Congreso ahora.

¿Por qué?

Va a haber una separación en el tiempo entre las elecciones de 2021 y la cotidianidad de las cosas que puede hacer Fuerza Popular (FP), de los desmadres que pueden hacer, del uso del poder. Y somos un país de una memoria corta. Creo que eso los puede ayudar a tener un mejor desenvolvimiento en 2021 del que habrían tenido si es que seguían haciendo lo que habían hecho siempre en el Congreso hasta el último día. Es un relativo favor político que ha tenido el fujimorismo.

Al interior del fujimorismo, más allá del efecto de la disolución, ¿qué dinámica interna estás viendo entre Keiko y Kenji?

Tengo la impresión de que es un tema que no se va a resolver. Kenji da nuevos signos después de casi un año de las circunstancias que lo alejaron de la política, de querer dar la pelea por el voto fujimorista. Pero, sin duda, se convertiría en un problema adicional porque si hay encima una disputa por las partes del fujimorismo, habría menos posibilidades de que superen el actual momento.

Con este debilitamiento del Apra y del fujimorismo, ¿quién puede llenar ese espacio?

Tengo la impresión de que para 2020 hay demasiado poco tiempo para que emerja algo novedoso que capte el entusiasmo del electorado y creo más bien que lo que va a haber es la repartición de la torta entre seis o siete grupos de mediano resultado.

TENGA EN CUENTA

-Carlos Basombrío Iglesias es licenciado en Sociología por la Pontifica Universidad Católica del Perú. Se desempeñó como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior y como viceministro en la misma cartera entre 2001 y 2004.

-En julio de 2016, Basombrío juró como ministro del Interior y ocupó dicho cargo hasta diciembre de 2017.

-“Hasta que el Tribunal Constitucional no decida sobre la demanda competencial presentada por la disolución del Congreso, se abre una puerta a la incertidumbre”, comentó.