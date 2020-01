Tras conocer que Falconí estudió en un colegio militar lo que se consigna como una modalidad de servicio militar no acuartelado, el exministro Carlos Basombrío señaló que eso lo descalifica para asumir el cargo de miembro de la JNJ incluso como suplente.

Sabemos que Marco Falconí estuvo bajo la modalidad de servicio militar no acuartelado y, por lo tanto, no le correspondería la bonificación del 10%.

No estamos solo ante una falta ética, pues yo consideraba que así haya hecho el servicio, no debería haber usado esa bonificación, sino que ahora estamos ante una información falsa, porque el bono no aplica para quienes han estado en un colegio militar.

¿Qué debería pasar?

Lo que ha hecho el señor Falconí, a quien no conozco, es dar una información falsa que lo descalifica, porque él con esa información no debía obtener el beneficio.

¿No se le debería tomar juramento el lunes?

Lo que debería hacer es renunciar de inmediato, y antes de que se declare a un suplente, hay que revisar con calma la información sobre todos los candidatos.

¿Qué pasaría si él no renuncia?

Yo me imagino que los otros postulantes harán la observación señalando que el proceso en este caso es nulo. Acá no se trata de quitarle el puntaje que obtuvo con el bono y que quede como suplente, porque ya se cometió el hecho; es como un ladrón: si roba y luego devuelve el dinero, igual ya cometió el delito.

¿Hay un desconocimiento de la norma?

No conozco al señor y no sé si lo que ha hecho ha sido por ignorancia o por trampa.

¿Cómo queda la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia?

Se supone que se ha revisado la información de los postulantes. Si él puso que es licenciado de las Fuerzas Armadas, eso se ha tenido que corroborar.

¿Se les ha podido pasar algo tan relevante que cambia el puntaje de un candidato?

No puede ser que a la Comisión Especial se le hayan pasado los elefantes porque este es un tema que cambia el puntaje. Merecía una revisión mayor.

Aún no se conocen las actas de la votación.

Por eso es importante que se conozca la información del concurso y qué criterios se usaron para los votos.

También se ha conocido que Falconí tiene audios con César Hinostroza.

En su caso ya se suman una serie de factores para considerar que no es conveniente que esté en el cargo.