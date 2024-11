“La gestión de Santiváñez es insostenible” 

El exministro del Interior Carlos Basombrío conversó con Perú21TV acerca de la situación actual que se vive en el país respecto a inseguridad, presidencia, defensoría del Pueblo y otras entidades del Estado.

¿Qué le parece el papel que está jugando Josué Gutiérrez teniendo en cuenta que su hermano está inscrito en el partido A.N.T.A.U.R.O.?

Me parece que fue una cobardía del Jurado Nacional de Elecciones no ser (la entidad) que desde el inicio impida que un individuo con esas características, asesino de policías, que se ha rebelado contra un gobierno democráticamente elegido y que ha dicho expresamente que no va a pagar la reparación civil a las familias víctimas de los asesinatos que cometió y que plantea medidas claramente contra la Constitución, pretenda lo que pretendía (postular a la presidencia). Y que el Congreso se comportara cobardemente porque no tomaron la medida que les correspondía a tomar. Fue la Fiscalía de la Nación la que le pidió al Poder Judicial que impida este atentado contra la democracia en el Perú. Lo que hace el defensor del Pueblo es una vergüenza y se explica solo porque su hermanito se lo ha pedido, entonces ahí están las consecuencias de elegir a personas de una manera irresponsable para que sean funcionales a los intereses de quienes los nombraron, en este caso, una coalición de partidos políticos en el Congreso.

¿Josué Gutiérrez está cayendo en un conflicto de interés?

Los militantes de ese partido tienen que asumir la responsabilidad de haber pretendido aspirar a cargos de elección sobre la base de un liderazgo explícito, está escrito en el nombre de ese partido (A.N.T.A.U.R.O.), de una persona con las características que ellos decidieron. Ellos no son víctimas de nada, se supone que eran conscientes de lo que estaban haciendo, de la decisión que tomaban y del riesgo que tomaban. Podrán buscar nuevas afiliaciones en el futuro, eso nadie se los está prohibiendo, pero la democracia está por encima de ellos. Se tiene que defender el derecho de la inmensa mayoría de los peruanos que no tenemos por qué tener como candidato a una persona con esas características, repito, no porque tenga posiciones radicales, sino porque su discurso y su práctica es antidemocrática en el sentido de violentar las reglas de la democracia.

Perú21 ha dado cuenta que el número de casos de extorsiones han ido en aumento en vez de retroceder.

El estado de emergencia planteado como una medida populista para que los alcaldes estén contentos, no iba a funcionar. La gente sigue siendo asesinada y extorsionada, las cifras no se han reducido, más bien se mantienen o se incrementan y eso va a continuar. Hay alcaldes que respaldan al ministro y que prefieren que haya estado de emergencia y dicen ‘bueno, por lo menos que parezca que estamos haciendo algo’, cuando en realidad el problema de la extorsión no le corresponde a los alcaldes, el problema de la extorsión le corresponde al Poder Ejecutivo y al ministro del Interior.

En la práctica no hay resultados en ninguna de las medidas que se han tomado hasta el momento, por ejemplo, en el caso de la mujer asesinada por Darwin Condori.

Eso es una bravuconada, no creo que haya ninguna sanción. Él (Santiváñez) no es rey, aunque a veces se crea una especie de reyezuelo, las sanciones tienen que estar tipificadas. Acaban de absolver al coronel Colchado pese a todo lo que hizo este ministro para sancionarlo a pedido de Dina Boluarte que lo único que le interesa es la venganza y no el país.

Todavía está pendiente la explicación de por qué se violaron todos los procedimientos en el recojo del cadáver (de Condori) para que no entrara la Fiscalía. Eso llama a sospechar, porque hay una posibilidad que sus compinches estén involucrados en otros hechos delictivos y lo hayan ayudado a matar a la señorita y luego lo han matado para evitar mayores consecuencias. Su gestión (de Santiváñez) es insostenible y solo continúa ahí porque es una persona que la presidenta necesita para sus cosas y en el Congreso hay demasiados que son parecidos, entonces no lo van a censurar.

Se sabe que Harvey Colchado está siendo amenazado justo cuando sale la resolución del Poder Judicial que dice que lo repongan en el cargo como jefe de la Diviac…

No creo que al coronel Colchado lo vaya a amedrentar una cosa así, pero sí le hace enorme daño a su familia que sufre esta amenaza de una manera muy dolorosa, porque tiene miedo de que le hagan algo a él o a la familia.

La presidenta está en el ojo de la tormenta y no por su hermano que está prófugo de la justicia, sino porque ha dicho que la familia se puede sostener S/10 soles…

Yo creo que esa y otras cosas que ocurren desde el Gobierno y el Congreso dan cuenta de una falta de conexión con la población. Que una presidenta les diga con una frivolidad muy grande que con S/10 soles se hace entrada, un plato de fondo y postre, omite la realidad de las amas de casa a quienes no les alcanza el dinero para alimentar a una familia.

