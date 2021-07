Carlos Basombrío, exministro del Interior y analista político, se pronuncia sobre las últimas declaraciones del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, de imponer una Asamblea Constituyente el 28 de julio en el Congreso de la República. Una postura muy diferente a la que mostró el profesor hace unos días invocando a Julio Velarde a que permanezca en el Banco Central de Reserva.

¿A qué Pedro Castillo le creemos?

Sin duda, es un retroceso importante en temas vinculados con dar garantías al país y que gobernaría en el marco de las instituciones que nos rigen, como en el de la Constitución, de nuestras leyes.

¿Estas declaraciones se alejan a lo dicho por Pedro Francke?

El discurso de Pedro Francke era claro. Señaló que no es necesario siquiera cambiar el capítulo económico de la Constitución para hacer medidas a favor de la población. Evidentemente, Castillo al decir que lo primero que va a plantear al Congreso es el tema de una Asamblea Constituyente, es un cambio significativo porque pareciera una especie de respuesta a las iniciativas de Pedro Francke. Sin duda, esto parece ser un pedido o un nivel de acercamiento nuevamente con Vladimir Cerrón, que ha retomado el tema, diciendo que eso es innegociable. El tema nuevamente de la desconfianza. Este mensaje de Castillo es una cachetada a esa labor de apaciguamiento que ha hecho Francke, y por supuesto, esto impacta en la labor del dólar, en la confianza de los mercados. Abre una caja de pandora de quién es Castillo.

¿A qué nos estaríamos enfrentando?

Estamos en un problema sin duda, porque este señor probable presidente, no ha definido nada todavía con respecto a cómo va a ser su gobierno,en concreto. El señor Castillo no sabe qué hará en agricultura energía y minas, transportes y no ha nombrado a nadie. Más bien se ha dedicado a decir que la gente se le acerca porque quiere ser ministro, y claro que tiene que tener ministros en su gabinete ¿o va a gobernar sin ministros?, eso es un absurdo. No entiende lo que significa gobernar un país, no ha gobernado nada, ni siquiera ha sido director de escuela, y ¿de esa nada va a pasar a la presidencia? Sí hay un problema, y así no se puede gobernar un país. Eso va al desastre principalmente para los peruanos y los más pobres.

Este retroceso que mencionaba, que evidencia un acercamiento a Vladimir Cerrón, ¿representa un peligro para el país?

No existe un camino constitucional para hacer lo que él quiere (la Asamblea Constituyente) tendría que violar la Constitución para lograr ese esfuerzo. Tendría que imponerse contra la voluntad del Congreso, donde no tiene mayoría, solo un tercio de los congresistas, y por tanto esta idea de Asamblea Constituyente es algo que muy probablemente ni siquiera sea discutido en el Congreso, porque no pertenece al paquete constitucional. Él no puede imponer que se discuta algo en el Congreso y menos hacerlo sin un marco legal.

TENGA EN CUENTA:

-Para Basombrío, el candidato Castillo debió plantear la lucha contra la pandemia y la reactivación económica, en vez de una Asamblea Constituyente.

-Vladimir Cerrón, como era de esperarse, celebró la propuesta de su candidato.