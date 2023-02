El exministro del Interior apunta contra el Legislativo y el Ejecutivo. Señala que están felices con el poder que tienen. Además, pone el foco sobre el trabajo que Sendero Luminoso hizo durante las protestas.

¿Por qué cree que el Congreso no ha hecho un mea culpa hasta el momento sobre el bufet de 80 soles?

Este Congreso y los anteriores están acostumbrados a hacer este tipo de cosas. A mí me parece un escándalo que suceda en un país que está afrontando circunstancias difíciles. Creo que con el sueldo que reciben perfectamente pueden asignarse un menú adecuado que los alimente sin perjudicar su salud.

¿Usted cree que exista una intención de ir a un adelanto de elecciones para los primeros meses de 2024?

A mí me parece que el Congreso (salvo algunas bancadas) no tiene ninguna intención de irse. La gran mayoría están felices de seguir con el poder que tienen. No están atentos a esta preocupación nacional de que necesitamos un gobierno y un Congreso nuevo para tratar de revertir la crisis política que tenemos. Y me da la impresión de que la señora Boluarte está en la misma línea.

La presidenta ha puesto el adelanto en manos del Congreso. ¿Cree que el gobierno debe sentirse seguro en esta “tensa calma” que hay?

El término “tensa calma” es acertado, porque no sé en cuánto tiempo puedan volver a fortalecerse los grupos que azuzaron las protestas. Me inclino a que es difícil que puedan volver a hacerlo. La situación en los meses pasados desde diciembre fue muy delicada y en Puno lo sigue siendo. El gobierno que tenemos, encabezado ahora por Boluarte (antes por Castillo), y el Congreso que tenemos son parte del problema y no de la solución.

¿Por qué duda de que estos azuzadores puedan repetir la violencia de los meses anteriores?

No es tan fácil como prender y apagar la luz. Se conjugaron una serie de factores que no necesariamente se van a repetir. La gente que dice haber participado en protestas es el 10% de la población, según la encuesta de Ipsos; en cambio, el 90% indica que no participó. Y, de ese 90%, muchos han visto afectada su calidad de vida y sufrieron muchísimo por las protestas. También hay que tomar en cuenta que los que marcharon llegaron con cuatro objetivos específicos que no lograron concretar. Estaban seguros de que lo iban a conseguir; por eso vino el intento de la toma de Lima, el paro de la CGTP, y todo eso fue fracasando yéndose a una protesta ya no nacional, sino regional. Han fracasado. ¿Qué significa este fracaso? ¿Qué consecuencias trae? Esa es otra discusión. El hecho fáctico es que fueron derrotados.

¿La suspensión de las protestas violentas tuvo que ver con la detención de la camarada Cusi?

Lo que enfrentamos es un problema de múltiples actores, donde hay niveles de coordinación de red y en los que Sendero Luminoso jugó un papel muy importante. La detención de Leandro fue ratificada por el Poder Judicial porque hay evidencia de su rol en Ayacucho durante los intentos de toma del aeropuerto.

¿Cree que las personas que protestaron lo hicieron por Pedro Castillo o por otros intereses políticos?

Yo creo que el inicio fue una reacción a todo un discurso que Castillo fue trabajando durante los últimos meses como presidente, pues quiso generar las condiciones para defenderse extralegalmente. Fue una persona que decía permanentemente “yo soy el bueno, ellos son los malos” o “no me dejan gobernar a favor de ustedes” y por eso tuvo un efecto importante.

En un informe de Perú21 se revela que la presidenta Boluarte ha postergado hasta en tres oportunidades su declaración en la Fiscalía por su rol en las protestas. ¿Qué opina al respecto?

Considero que ese es un pésimo mensaje. La Fiscalía es la autoridad y, si está requiriendo que ella asista, no podemos repetir lo que le cuestionamos en su momento a Castillo sobre su evasión de responsabilidades. Desprestigia al gobierno y al país en una situación en la cual necesita repararse. La Fiscalía debe persistir en su investigación a todas las personas que podrían estar de alguna u otra manera involucradas en estos hechos.

Todo indica que Alejandro Toledo será un expresidente más encarcelado por corrupción. ¿Qué mensaje nos deja eso?

Toledo siempre buscará todos los artilugios posibles para tratar de salvarse, pero creo que la tiene muy complicada. Es terrible que tengamos tantos casos de presidentes en prisión, pero es positivo que nuestra justicia no cierre los ojos a la corrupción en el poder. Me parece que, dentro de la trágica circunstancia, podemos demostrar que somos el único país de América Latina que está sancionando a los responsables del caso Odebrecht al más alto nivel. Todos los países han escamoteado la responsabilidad de sus presidentes y acá eso no ha ocurrido.





TENGA EN CUENTA

Basombrío señaló que “las FF.AA. están a cargo de manejar la situación con mucha cautela para evitar que tengamos nuevamente hechos espantosos como los que tuvimos en Ayacucho”.

Respecto al famoso bufet congresal, indicó que “hasta que ocurrieron y se conocieron los hechos nadie se dio por aludido de cómo es posible que se hayan aumentado tan significativamente los precios de alimentación”.

El caso Toledo sirve para recordarle a Boluarte que “el cargo de presidente no solo viene con derechos, sino también con obligaciones ante la justicia”, apuntó.