Para el empresario Carlos Augusto Dammert, la actual crisis representaría la mayor oportunidad que tiene el país para atender un problema que afecta a todos los peruanos: la informalidad. En un contexto donde los vendedores ambulantes y trabajadores de este sector se encuentran altamente expuestos a los contagios por coronavirus, Dammert considera que la solución temporal apunta a los parques zonales. En el largo plazo, el trabajo debe centrarse en planificar y ejecutar, sostiene.

¿Cuál es el mayor problema que enfrenta el país en la actual coyuntura?

Tengo dos grandes preocupaciones. Tenemos un Estado colapsado y lamentablemente un Gobierno mucho menos apto de lo que requerimos para que este país siga adelante en condiciones normales y más aún en esta pandemia. Pueden haber muy buenas intenciones en el Gobierno, pero con excepciones, hay mucha ineptitud en la gestión de los ministerios. Dentro de ese orden de ideas hay un problema que se debe al Estado, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, que es la informalidad. El 70% del Perú es informal y genera solo aproximadamente el 30% del PBI. Tenemos que resolver el problema que afronta el sector informal.

¿Y cómo lo afrontamos?

El primer problema del sector informal es que no podía salir a la calle a comprar ni vender sus productos. Y por otro lado, no podía salir a comprar alimentos. Una primera muestra de la ineptitud de cierto sector del Gobierno es que los bonos siguen sin llegar a mucha gente (…). En el aspecto económico sí hay que reconocer que ha habido actitud y sentido de la necesidad porque el Gobierno ha generado Reactiva Perú 1 y Reactiva Perú 2. Estos (programas) están enfocados en apoyar con créditos con bajas tasas de interés al sector formal. El resto, los informales, que son el 70% de la gente que trabaja, no ha recibido ningún (crédito) Reactiva y ellos ya se gastaron su capital de trabajo como para volver a salir ahora que se da la reapertura a comprar los productos que a su vez vende informalmente.

¿Qué se debería mejorar respecto al trato de la informalidad en el contexto de la pandemia?

Lo primero que hay que hacer es tratar de encontrar espacios de la ciudad a donde pueda ir trasladándose a los informales. Hay cerca de 15 parques zonales. Evidentemente están destinados a la recreación, pero al estar con restricciones de movilidad social, creo que podrían ser una opción para crear mercados al aire libre que venden productos no perecibles, como prendas de vestir, zapatos, herramientas y otros productos. Aquí se podría congregar a personas de manera ordenada.

¿Qué habría en estos espacios?

Tendría que haber un puesto de salud, una agencia bancaria o de una entidad microfinanciera para que a través de la misma puedan canalizarse créditos con tasas bajas y fondos similares al de Reactiva, garantizados por el Estado.

¿Cómo debería planificarse esta iniciativa y entre qué actores?

Habría que formar un grupo de trabajo de alto nivel que se dedique a pensar en resolver el problema de la informalidad, comenzando por trasladar a los vendedores de las calles para llevarlos a recintos abiertos, donde, como digo, puedan contar con un centro de salud, un puesto policial, una entidad bancaria y una oficina de la Sunat. En la medida que los informales deseen acceder a este recinto, una de las condiciones será que tenga que registrarse en la Sunat. Con su registro tendrá derecho a establecerse ahí y a recibir el microcrédito con tasas de interés ventajosas. Hoy, un informal tiene que recurrir al mercado informal, donde los usureros cobran intereses altísimos de más de 10% mensual.

¿Habría alguna tasa o impuesto a pagar?

La idea es que (el vendedor) autodeclare cuánto va a vender al mes y según eso, y lo que establezca la comisión de alto nivel, con gente del MEF, con especialistas en logística y salud, tendrá que pagar un impuesto del 2% o 3% sobre la venta mensual. Eso es mucho menos que el 10% o más de interés al mes.

¿Qué espacios podrían comenzar a usarse?

Hay muchos parques zonales en los distritos de Lima. Ya se comenzó en el parque zonal (Huayna Cápac) de San Juan de Miraflores. También hay parques zonales en Comas, en Ate, donde hay un alto nivel de contagio. También lo hay en el Callao. Esto tiene que ser algo temporal, quizás hasta finalizar 2021, pero siempre coordinando con los municipios.

¿Cuál debería ser el mecanismo para desarrollar esta iniciativa?

Yo había hablado de un grupo de trabajo de alto nivel y existe un grupo de altísimo nivel que es el que organizó los Juegos Panamericanos y también fue el responsable de armar la infraestructura. Este grupo de trabajo que fue dirigido por el señor Carlos Neuhaus entiendo que todavía está operando porque hay un legado de los Panamericanos que es la infraestructura que quedó. Ese grupo de trabajo, que ha mostrado honestidad, eficiencia y transparencia, es uno al que se le podría encomendar esto. Fácilmente con el criterio que ellos han tenido podrían poner en valor estos parques zonales y, por otro lado, con un adecuado concurso de urbanistas, se podría ir diseñando espacios a largo plazo en la ciudad, los cuales hoy esta no tiene para tantos ambulantes.

También tendría que trabajarse en la accesibilidad y el transporte...

Tiene que haber concursos de los gobiernos locales y del Municipio de Lima, principalmente, porque tiene que haber transporte público. No a todos estos parques o espacios puede (hoy) accederse mediante transporte público. Hay que sentarse a diagnosticar, planificar y ejecutar.

Tenga en cuenta

-“En este gran equipo que quedó de los Panamericanos puede haber un grupo de trabajo que se dedique a resolver este tema de dar un espacio a los informales y diseñar los lineamientos de un plan para que esto no sea temporal porque habrá que dejar libres los parques que son para la recreación”.

-“El señor Neuhaus ya dio su cuota de trabajo y ha dicho que está a disposición para cualquier consulta, pero el equipo de trabajo está ahí. No tiene que ser el señor Neuhaus quien lo dirija. Puede ser (Alberto) Valenzuela, que es quien ha quedado a cargo de este grupo a cargo del legado de los Panamericanos”.