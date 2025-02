Carlos Anderson: "Yo busco a Elon Musk. Y tengo cómo encontrarlo”

El congresista no agrupado Carlos Anderson habla de la reactivación económica y la campaña.

No están interesados en avanzar con el caso Andrea Vidal.

El Congreso está en un proceso de descomposición total. Que va de la mano con la descomposición del Ejecutivo. Tienes un Ejecutivo que no ejecuta y un Congreso que no fiscaliza. Solo proponen leyes que responden a intereses personales. Detrás de todo esto hay una visión mafiosa de la política. Esto ha pasado durante las últimas dos Mesas Directivas. Son los mismos partidos que han cerrado filas. Deberían renunciar y permitir que otra Mesa Directiva investigue hasta las últimas consecuencias. El Congreso no puede convertirse en un chongo.

Sus examigos de Podemos son los más interesados en fiscalizar, aunque no por razones principistas. Ya son la segunda fuerza.

Es una hipocresía total. Yo me felicito de haberme salido de la bancada de Podemos. Para poder generar poder, Podemos ha abierto las puertas para aceptar a toda esta gente acusada del Congreso. Se ha convertido en el depositario de lo peor del Congreso.

Hubo un intento de desviar la investigación.

En su esfuerzo por proteger a una presidenta inútil que está enlodada de corrupción y frivolidad, la DBA está en contra. Pero hay evidencias de que no fueron contratadas por sus cualidades profesionales. Y hay una señorita que ha sido asesinada vilmente.

La muerte de Nilo Burga también revela otra mafia, pero en el Ejecutivo.

Ha sido una vergüenza que no hayamos podido censurar al ministro responsable. Para vergüenza del Congreso, de Fuerza Popular y de todos los que dicen que están en contra del Gobierno, pero en realidad son socios. Es una mafia. El Estado es un botín.

¿Cómo ve 2025, económicamente hablando?

Necesitamos un ministro de Economía. Hoy día no tenemos uno. No tiene ninguna credibilidad y no genera respeto de nadie. Me parece increíble que diga que el déficit fiscal es relativo. ¡Somos un país que tiene memoria hiperinflacionaria! Claro que importa un déficit fiscal de casi 4%. Y con los precios que tenemos, la economía debería crecer a 7%, 8% y 9%. Lo poco que se crece es en informalidad. Mira, la tecnología detrás de los bitcoins es el blockchain. Permite que sea clarísima la cadena de transacciones que hay hasta la venta final de cualquier bien o servicio. ¿Por qué no tenemos un sistema así que minimice la posibilidad de corrupción?

¿Cómo va la precandidatura presidencial frente a Rómulo Mucho?

Rómulo ha renunciado, si no me equivoco. En la interna he tomado el papel de jefe del plan de gobierno. Sí, nadie elige por un plan de gobierno. Pero el problema es cuando te eligen y no tienes un buen plan de gobierno. Me siento muy orgulloso del equipo que hemos formado. Somos 80 profesionales de primera línea. Propones algo distinto.

¿Un salto del tigre asiático? Va con la frazada.

Un salto del tigre asiático en Latinoamérica. Hoy en día, Internet es un derecho humano. Todos nuestros colegios deberían tener hotspots irradiados desde un satélite como Starlink. Yo, como candidato presidencial, voy y busco a Elon Musk. Y tengo cómo encontrarlo. Tengo amigos en la banca de inversión, donde he trabajado.

