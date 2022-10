El congresista Carlos Anderson se pronunció sobre la reciente designación de la también parlamentaria Kelly Portalatino (Perú Libre) como titular del Ministerio de Salud (Minsa) tras la salida de Jorge López.

A través de sus redes sociales, el legislador criticó el nombramiento de Portalatino Ávalos, pues aseguró que es la portavoz del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el Parlamento.

“La salida del ministro de salud por “hiperflexia presidencial”, no podía significar ruptura alguna entre Cerrón y Castillo. Su reemplazo es nada menos que la portavoz de Cerrón en el congreso. El presidente y Vladimir son dos caras de una misma moneda de mediocridad y corrupción”, escribió en su cuenta de Twitter.

Niega cuota cerronista

Tras haber jurado en el cargo, Kelly Portalatino se dirigió a la prensa y negó que su designación sea parte de una cuota exigida por Cerrón Rojas al gobierno del presidente Pedro Castillo.

“No hay cuota del partido Perú Libre. Esta es una propuesta y evaluación por parte del primer ministro. No soy médico cirujano de ahora, vengo más de 10 años ejerciendo esta parte de la medicina humana y sobre todo experiencia en la gestión pública, de la cual me honra haber aportado dentro de este año y tres meses el trabajo que he venido realizando en el sector salud”, sostuvo ante los medios.