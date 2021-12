El congresista Carlos Anderson, de Podemos Perú, protagonizó un incidente con legisladores de las bancadas Perú Libre y Juntos por el Perú durante el debate en el pleno sobre la admisión de la moción de censura contra María del Carmen Alva.

El hecho comenzó cuando el legislador se refirió a la bancada Juntos por el Perú como “Juntos por el empleo” en alusión al respaldo que estos legisladores brindaron a Perú Libre y la moción de censura contra la presidenta del Poder Legislativo.

“Son los que más se han beneficiado con todo esto. Hay que ponerle un poquito de humor porque no hay otra forma de mirar un tema que no admite mayor razonabilidad [...] hay que ponerle un poquito de humor a algo que no mece nada más”, manifestó durante su participación.

Anderson continuó hablando a pesar de los reclamos desde Perú Libre y Juntos por el Perú, a quienes les dijo que les permitiría participar al terminar, y criticó a Guillermo Bermejo a quien acusó de buscar “dinamitar” el Congreso de la República con sus actitudes y por promover la censura contra María del Carmen Alva, de quien dijo que tenía “todo el derecho” de expresar sus opiniones sobre el Perú en España.

El primero en responderle fue Guillermo Bermejo, quien no pidió el retiro de alguna palabra específica, pero señaló que Anderson estaba desviando el debate que debía centrarse en lo ocurrido en España.

“En vez de concentrarse en el tema, lo único que les importa es distraer la atención haciendo payasadas o parafraseando. Yo no voy a caer en su nivel”, dijo.

Luego tomó la palabra por alusión la vocera de Juntos por el Perú, Ruth Luque, quien exigió el retiro de la frase “Juntos por el empleo”. “Eso es inadmisible, no lo vamos a permitir. Solicito que retire la palabra”, aseveró.

“Juntos por el empleo no es nada malo, se supone que necesitamos reactivar 3 millones de empleos en el país. Pero si eso le molesta, yo retiro la palabra”, fue lo que dijo Carlos Anderson antes que la vicepresidenta Lady Camones diera por superado el impasse.

