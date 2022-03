El economista Carlos Anderson se quedó sin bancada. No quiso apañar las andanzas oficialistas de su colega Enrique Wong ni seguirle el juego al dueño de Podemos, el investigado José Luna Gálvez. Ahora, desde Chiclayo, a donde ha llegado para su semana de representación, conversó con Perú21TV sobre lo que le espera al presidente Pedro Castillo mañana en el Congreso.

¿Qué actividades está realizando en Chiclayo?

Lo más importante es el contacto con la población. Estoy en el distrito más populoso de Chiclayo: José Leonardo Ortiz, que es un microcosmos de todo lo que devela el Perú. Con un Estado indolente, incapaz y corrupto, tiene un gran potencial por ser el emporio de la región norte del país. Imagínate todo el distrito de La Victoria, sin una sola pista.

¿Y en Chiclayo, ha escuchado a la gente decirle ‘cierren el Congreso’ como se escucha cuando Pedro Castillo llega a una ciudad fuera de Lima?

Para nada. Los congresistas deben hacer el mayor esfuerzo para acercarse a la población. Pero ese rechazo es armado –de gritos de cierren el Congreso–, puro ‘Armani’ de gente que no entiende el valor y el poder de la democracia. Un Poder Ejecutivo debe tener un Congreso, de lo contrario es una dictadura.

¿Cuál es el ánimo del Congreso para mañana? El presidente teme ser maltratado.

El presidente tiene que calmarse. Tiene que dejar esos miedos porque siempre busca quién lo cuide. Ahora acude a la OEA como si se tratara de un acto fuera de la Constitución. La Constitución prevé un voto de censura, un voto de vacancia. Él no ha sido elegido rey, está sujeto a límites. Qué bueno que vaya al Parlamento porque implica la aceptación de que hay división de poderes. Los observadores de la OEA no son necesarios porque pueden verlo al presidente por televisión, nadie piensa maltratarlo. Queda claro que hay que respetar la investidura presidencial y, en general, de todas las autoridades del país. Eso no implica que uno va a ignorar o dejar de decir lo que se tenga que decir.

Su excolega de bancada, Enrique Wong, ha dicho que no llegarían a los 87 votos.

Es un poco frívolo andar contando votos. Lo importante es cumplir con el mandato y las normas que dicta la Constitución para que el presidente ejerza su defensa. Después habrá una votación y será la buena conciencia de los congresistas la que decida lo que se debe hacer. Lo importante es que el presidente está aceptando que tiene que responderle al Perú por las preguntas y cuestionamientos que se han hecho y de los cuales no hemos tenido respuesta. El presidente se escuda en generalidades y se victimiza como si él no tuviera nada que ver con lo que viene sucediendo en el país.

Esta semana, Castillo habló de audios y videos que saldrían sobre él. ¿Por qué cree que el mandatario sacó este tema a la luz?

Deben ser sus temores. Creo que el presidente, en su fuero íntimo, debe saber las cosas que ha dicho o hecho y que, a la luz pública, conducen a una vacancia. Hay demasiados cabos sueltos. Si alguien se adelanta de esa manera, es porque tiene información que el resto no tiene.

Y también pronunció un discurso desafortunado: “No nos debemos sentir menos que aquellos que viven en San Isidro, Miraflores o zonas pitucas”.

Es muy lamentable porque él es el presidente de todos los peruanos, independientemente del origen y de cómo te apellides. Cuando trata de minimizar una protesta, porque dice que ahora solo los ricos salen a marchar, no creo que haya tantos ricos. No solo de pan vive el hombre, sino también de otros aspectos importantes como el respeto a las instituciones y la vida en democracia. Cuando se habla mal de Miraflores o San Isidro, te dice algo que deberíamos invertir. Quisiera que todo el Perú fuera como San Isidro con una expectativa de vida similar a la de los países occidentales. Que todos tuvieran seguridad, que las pistas funcionen, que los servicios funcionen. Debemos invertir la figura y no de algo que tenga que avergonzarnos. Multipliquemos los San Isidro, multipliquemos los Miraflores. Hagamos que la vida sea más digna para los peruanos.

¿Por qué la crisis de Petroperú y la rebaja en la calificación de sus bonos debería preocupar a los ciudadanos?

Petroperú es la entidad pública más grande del país. Para financiar la refinería de Talara se emitieron bonos. Se endeudó afuera y los inversionistas estuvieron dispuestos a prestarle a Petroperú porque sabían que finalmente el que pagaba era el Estado peruano. Que esos bonos se bajen a basura, es una tremenda cachetada al Perú. Sobre el ciudadano esto repercute porque (...) implica menor inversión privada en el país. Nos afecta a todos.

Los precios de la canasta básica familiar están cada vez más elevados. ¿La crisis política influye?

El problema también está en la inestabilidad política durante estos 8 meses. Se han cambiado 50 ministros y cada uno cambia a los viceministros. Entonces, los gobernadores y los alcaldes ya no saben con quién hablar en el Ejecutivo porque ponen a gente que no tiene idea de lo que está haciendo. Un Estado que ya era ineficiente se vuelve peor, y eso afecta el bolsillo de las personas.

