Carlos Anderson: "Podemos Perú está en la búsqueda del poder y lo ejerce"

Carlos Anderson ingresó al Parlamento por el partido Podemos Perú, pero no gracias a él, aclara. Renunció a los pocos meses de iniciarse el quinquenio y desde su posición de legislador no agrupado analiza el incremento de 5 a 14 del número de sus integrantes. El parlamentario sostiene, en entrevista con Perú21, que el objetivo de la agrupación que lidera el cuestionado José Luna Gálvez es la búsqueda del poder y asegura, incluso, que ya lo está ejerciendo.

Usted integró la bancada de Podemos Perú en los inicios del quinquenio legislativo pero renunció a los pocos meses. ¿Cuál fue el motivo?

Yo nunca fui miembro del partido, fui un invitado. Logré un escaño a pesar de Podemos Perú, no gracias a (ellos), porque internamente siempre hicieron una campaña en contra de mi propósito de ser congresista. Una vez en el Congreso dejé muy claro que mi posición iba a ser siempre independiente, de no apoyar ningún interés privado, de apoyo a la Sunedu, a la reforma y calidad de la educación y también de centro, alejada del apoyo incondicional a movimientos de izquierda o derecha. Desafortunadamente, a los 4 o 5 meses me quedó claro que el partido tenía conversaciones muy cercanas con el gobierno del presidente Castillo y comunicaciones con el entonces ministro del MTC, el hoy prófugo Juan Silva. Pedí explicaciones y no me las dieron, me ignoraron por completo. Entonces, si no me dan explicaciones sobre este tema, que para mí es fundamental, yo renuncié a la bancada.

¿Cómo ve ahora ese crecimiento de Podemos que ha pasado de tener 5 miembros a 14?

Me reafirmo en que la mejor decisión que pude tomar fue alejarme porque el devenir de esa bancada ha sido simplemente la búsqueda del poder por el poder mismo, y en el Congreso de la República esa búsqueda de poder se manifiesta en el número de votos. Entonces, eres importante en la medida que tengas la capacidad de generar votos. y claro, hoy en día la bancada de Podemos Perú es importante, no importa que esos votos provengan de congresistas cuestionados, 'mochasueldos', 'niños' y cosas por el estilo. Yo la verdad que no podía estar en ese grupo.

¿Cómo se explica que gente que ha ingresado al Parlamento por grupos tan disímiles ahora confluya en un mismo bloque? ¿Qué une a estos congresistas en torno a José Luna Galvez?

Para mí es muy sencillo, simplemente están en la búsqueda del poder, del disfrute del poder porque estar como no agrupado es una travesía, digamos, dolorosa porque todo te cuesta el triple, poner un proyecto, tener solo un minuto (para intervenir en el Pleno); (...) cuando estás en compañía de muchos tienes más poder, ¿verdad? Es la búsqueda del poder y el disfrute del poder en sí mismo. No hay ideología, y las personas allí involucradas, si alguna vez la tuvieron, la olvidaban apenas llegaron al Congreso.

¿Eso es lo único que busca, entonces, José Luna a través de Podemos? ¿Llegar al poder?

Bueno, ejercer poder y ejerce poder, definitivamente.

¿De qué manera congresista?

Bueno, por ejemplo, para ver quién maneja una comisión, ¿imagino no? Así como vemos hoy en día en el Congreso mucha gente que es de Alianza para el Progreso, de Fuerza Popular, seguramente ahora veremos más gente de Podemos Perú, (a sus) allegados en las oficinas del Parlamento porque para eso obtienen el poder, van por el presupuesto para poder poner a su gente...

Además, 14 votos le dan a Podemos la capacidad de negociar proyectos, pero también de inclinar la balanza en algunas votaciones.

Totalmente. Con APP ya es la segunda bancada, así que no te sorprenda si ponen presidente del Congreso.

¿Y usted cree que va a seguir creciendo la bancada de acá a julio del 2026?

No me sorprendería porque aquí hay un proceso de descomposición total. Lo único que mueve a los 130 congresistas es asegurar su posición dentro del Congreso. Queda un año y algo, hay que sacarle el jugo. Gracias a Dios yo no estoy en ese juego.

