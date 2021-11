El congresista Carlos Anderson (Podemos Perú) señaló que la moción de vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Castillo “no debería ser aprobada” en caso se oficialice y llegue a ser discutida por el Pleno del Parlamento Nacional.

“No voy a especular. Lo que debería pasar es que la moción de vacancia no debería ser aprobada, ni siquiera debería ser presentada. Eso sería una muestra de madurez de parte del Congreso. Creo yo importante que el presidente de la República (Pedro Castillo) entienda que no podemos seguir de tumbo en tumbo, que la ciudadanía se merece algo mejor, eso es algo está en sus manos”, declaró para Latina, este lunes 22.

En ese sentido, el parlamentario precisó que es “irresponsable” presentar una moción de vacancia, la cual ya cuenta con el respaldo de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País.

“Sigo pensando que es irresponsable porque seguimos viviendo en este barullo interminable. Nadie se pone a pensar ¿Qué nos dice esto de nuestra vocación democrática? Que no existe. Es decir, es democrático si yo gano, pero no es democrático si tú ganas. Creo que se necesita un poco más de madurez en la clase política”, lamentó Anderson Ramírez.

Respecto a las agrupaciones parlamentarias que se unieron a la iniciativa de Patricia Chirinos (Avanza País) para destituir al jefe de Gobierno, el congresista de Podemos Perú apuntó que lo hacen para “no perder a sus electores”.

“Otras bancadas se han sumado, pero no por convicción, se han sumado pensando en que no pueden perder a sus electores, olvidando que nosotros los congresistas somos congresistas de la República, que no le respondemos a los electores, sino al país. Entonces, se dejan de lado los intereses del país para responderle a un determinado grupo de electores. Creo que eso está mal. No podemos seguir así”, concluyó.

Con la unión de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, la moción de vacancia ya cuenta con 43 firmas, superando así las 26 requeridas para oficializar el proceso de vacancia presidencial. No obstante, hasta el momento no se ha comunicado que el documento se haya presentado.

