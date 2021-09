Carlos Anderson: "Hemos visto el caos hecho gobierno"

El parlamentario Carlos Anderson se ha mostrado crítico con el gabinete Bellido. Escuchará los descargos de Maraví y rechaza la política de victimización del actual gobierno.

Conversamos con el parlamentario Carlos Anderson quien se ha mostrado crítico con el gabinete Bellido. Afirma que escuchará los descargos de Maraví y rechaza la política de victimización del actual gobierno.

¿Cómo ve el futuro próximo del gabinete de Guido Bellido?

Es un futuro sombrío, es la crónica de una muerte anunciada. Este gabinete no tiene pies, no puede correr, está herido de muerte desde su concepción. En las últimas semanas han materializado lo peor de mis temores: un equipo improvisado, contradictorio, sin luces y con cercanía a grupos subversivos. Hay un gran desorden y un gran desgobierno, que ha llevado a que la agencia calificadora Moody’s nos rebaje la calificación. No es un hecho cualquiera. Sucede por primera vez en 20 años, y no porque la fortaleza interna de la economía peruana se haya alterado en lo más mínimo o por el COVID-19, ocurre porque en la lectura de Moody’s el Perú sufre un proceso de agudización política que, en su máxima expresión, se ha dado en este mes, en donde hemos visto el caos hecho gobierno.

¿Qué es lo que más le preocupa del gabinete Bellido: la paridad de género, los vínculos comprobados de algunos ministros con Sendero Luminoso o la misoginia del premier?

Como se hace en los exámenes de ingreso a la universidad: todas las anteriores.

Pero entonces, ¿cómo se explica que las bancadas de AP, APP y algunos congresistas de Podemos le hayan dado el voto de confianza?

En Podemos, de los cinco congresistas de la bancada solo dos votaron a favor, uno en contra y los otros dos no votaron.

Claro, salvo usted, que fue la excepción y puso una postura distinta a la del presidente del partido José Luna Gálvez.

Decidimos que cada quien votaría de acuerdo a su conciencia. Yo hice saber –desde que se nombró el gabinete Bellido y se conocieron sus expresiones misóginas, homofóbicas, su homenaje a Edith Lagos y su admiración por terroristas– que no hay forma que pueda apoyar un gabinete presidido con esas características. He sido consecuente. El presidente ha hecho un mea culpa, ha dicho que debió poner más mujeres en su gabinete porque sí se equivocó. Necesitamos un gabinete que reúna realmente a los mejores. Un gabinete que sea de unidad nacional, de amplia base y donde haya gente reconocida como líderes en el sector.

Cuando uno critica este gabinete, los ministros salen a decir que son ataques, que es persecución y que los dejen trabajar.

Es un tema de narrativa política. Es evidente que Perú Libre no tiene grandes técnicos, pero sí tiene buenos asesores políticos y buenos marqueteros que saben desarrollar narrativas. Una de ellas es que estamos frente a un presidente que viene del Perú profundo, un maestro rural, básicamente –como decía la esposa del presidente Toledo – otro “cholo sano y sagrado” y que, por lo tanto, lo que uno le diga es atacar a ese “cholo sano y sagrado”. Es un error. Es un tema que yo rechazo abiertamente porque en el Perú no hay más peruanos que otros. No concuerdo con esa visión antojadiza de la historia de que en el Perú hay 500 años de ocupación. Aquí todos somos mestizos y tenemos de inga y mandinga. El señor se apellida Bellido porque hubo un español por allí. Es una narrativa que está diseñada para agudizar las contradicciones, para poner a peruanos contra peruanos, rico contra pobre, blanco contra cholo; es lamentable que en pleno siglo XXI sigamos con estas cosas. Otra narrativa usada por el gobierno es que quien diga algo contrario a ellos es un obstruccionista, golpista, es un racista y todo lo demás. Mis críticas van dirigidas a la mediocridad del equipo ministerial y eso se empieza a demostrar en la práctica en la incapacidad para poner un plan de trabajo. Tenemos un presidente que cree que está en campaña y que cree que su gran tarea es ir al Vraem y debatir con los congresistas que se oponen, sin zapatos.

Hasta ahora, al presidente Castillo parece no importarle los vínculos del ministro Maraví con Sendero Luminoso. ¿Por qué cree que Castillo no dice nada de estas revelaciones?

Lo interesante aquí es que, al minimizar los cuestionamientos al ministro Maraví, también minimiza a su primer ministro. Creo que lo que Castillo busca es que el Congreso lo censure y otra vez vuelva a la narrativa de victimización: no me dejan trabajar, me censuran a los ministros y cosas por el estilo. El ministro Maraví no ha sido juzgado y él puede decirlo, pero evidentemente si camina como pato y hace cua cua, probablemente sea pato. Ni por asomo el señor Maraví tiene los pergaminos para que sea ministro de Trabajo.

¿Pero cuál es el papel del Congreso, evitar que el presidente se victimice o cumplir su rol fiscalizador?

El rol fiscalizador no nos lo puede quitar nadie. La ciudadanía tiene que entender que justamente parte de las obligaciones que tenemos como congresistas es ejercer control político y ese control se ejerce, en primer lugar, llamando a los ministros para que expliquen lo que tienen que explicar. Tampoco cometiendo el error de algunos miembros del Congreso que dicen ‘vamos a llamarlos para censurarlos’, no. Vamos a llamarlos para interpelarlos y si producto de la interpelación las respuestas son equivocadas, allí se decidirá si se censura o no. La mayoría del Congreso quiere escuchar y quiere aclaraciones.

El peruano de a pie sufre el alza de alimentos. ¿Cómo salimos de este problema?

No se puede decir que el fenómeno del alza generalizada sea atribuible al 100% a la administración del presidente Castillo. Hay un fenómeno internacional de resurgimiento de la inflación porque hay quiebres de la cadena de suministros en el mundo; entonces hay menos productos que ofrecer; por eso los precios se elevan. En el caso peruano se exacerba por la poca claridad del rumbo que tomarán nuestras autoridades. Lo primero que desaparece es la confianza y sin confianza en el Perú surgen fenómenos como la especulación, la poca inversión, la fuga de capitales y el debilitamiento de la moneda nacional.

Pero le transmito lo que los ciudadanos se preguntan: ¿cómo llegamos a un clima de estabilidad?

Definitivamente hay que bajarle la temperatura al enfrentamiento. El gobierno tiene que dejar de provocar al Congreso y el Congreso no debe reaccionar de manera apática, sino de manera inteligente. Hay una forma bien fácil de bajarle la temperatura a esto, que el presidente Castillo nombre un nuevo gabinete con gente que realmente uno no tenga que preguntarse si tiene CV o tiene prontuario.

¿Cómo ve este temor del presidente para hablarle al país a través de los medios de comunicación? No se quiere acercar a las cámaras.

Me parece lamentable. El poder está allí para ser ejercido. El presidente debería ejercer ese poder y comunicar ese ejercicio del poder. Al no hacerlo, permite que otros ejerzan el poder. Es un poco lo que estamos viendo con Cerrón que es el gran sensor. El presidente debe recordar que es el primer servidor de los ciudadanos. Es una gran incertidumbre porque no sabemos nada. Sería bueno preguntarle si apoya a Bellido, y si lo apoya... por qué lo ha ninguneado cuando este le pidió la renuncia a Maraví. Sería bueno preguntarle si finalmente confirmará a Julio Velarde en el BCR. El presidente no nos hace un favor al declarar, él debería estar haciendo su trabajo, comunicar y ser un líder.

¿Por qué cree que el presidente no puede deslindar de Cerrón?

Porque son dos caras de la misma moneda. No hay tal enfrentamiento. Parecen un par de socios.

¿Cuál es la posición de Podemos frente a la propuesta de Perú Libre de cambiar la Constitución?

Nosotros hemos sido los primeros en poner un proyecto de ley para regular todo lo relacionado con cualquier cambio de la Constitución. No es necesario hacer cambios profundos en la actual. El propio Pedro Francke ha dicho que no necesita hacer cambios en la Constitución para poner en marcha sus ideas económicas. Esto parece ser una urgencia de Cerrón y Bermejo, pero no es la urgencia del resto del país. Todas las fuerzas democráticas debemos explicar por qué esto es un error.

TENGA EN CUENTA