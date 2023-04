¿Qué piensa de esta denuncia sobre 40 congresistas que podrían ser los nuevos ‘Niños’?

La carga de la prueba está en manos de la ciudadana que ha hecho la denuncia; creo que todos sabemos que, en general, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, no pueden ser sujetos de acción judicial ni nada por el estilo por la naturaleza de sus votos, a menos que se pueda demostrar que hubo un pago, un soborno, porque se habría cometido un delito. Así que la prueba va por ahí. A veces los ciudadanos hacen denuncias frívolas, no quiero decir que este sea el caso, pero muchos de los que apoyaron ciegamente al señor Castillo lo hicieron por intereses. Por supuesto que hubo cosas raras, pero de ahí a una generalización de esta naturaleza, tiene que haber evidencia. Tenemos que limpiar la política de tanta cucaracha.

¿Pero tampoco se puede desestimar la denuncia?

No, claro que no. Pero creo que aquí es especulación sobre especulación. Lo que a mí me gustaría es ver algún tipo de prueba, aunque sea que en uno de los casos se pueda demostrar algún pago.

Siguen las denuncias de las congresistas ‘mochasueldos’...

He lanzado la teoría de la cucaracha: cuando uno llega a la casa y encuentra una cucaracha en la cocina ¿qué hace? La mata, pero no solo la mata, sigue buscando, pues, la cucaracha nunca está sola siempre hay más. Y me refiero a este comportamiento terrible de los congresistas que no tienen sangre en la cara y se comportan de una manera delincuencial. Es muy importante desinfectar el Congreso.

¿Deben ser desaforadas?

Como mínimo, nadie que actúe de esa manera debería tener un cargo público. Nadie.

Entérese más en peru21.pe





VIDEO RECOMENDADO:

Reapareció el Expresidente Alejandro Toledo frente al Fiscal José Domingo Pérez y Juez Richard Concepción Carhuancho.