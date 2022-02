El congresista Carlos Anderson ratifica su postura de no darle el voto de confianza al gabinete que preside Aníbal Torres quien, dice, ha hecho de la confrontación su estilo. Sostiene, además, que Pedro Castillo ha demostrado que quien es más o menos capaz, no tiene lugar en el Ejecutivo.

¿Le cree al primer ministro Aníbal Torres cuando dice que no tiene ánimo de confrontar?

No le creo, no es su naturaleza; él es una persona que ha hecho de la confrontación su estilo y este gabinete es un reflejo de lo que ha sido este gobierno hasta ahora: la mediocridad absoluta, con personas como los ministros de Defensa, del Interior y ahora el de Salud. Al único que estaba haciendo las cosas más o menos bien, Hernando Cevallos, como es costumbre, el presidente lo deja ir porque es una selección adversa: si eres más o menos capaz, no tienes lugar en este gabinete (...). El presidente Pedro Castillo demuestra con sus decisiones un profundo desamor por el Perú.

¿Cómo ve la designación de Diana Miloslavich en la cartera de Mujer?

Es otra muestra más del relativismo moral de los grupos de izquierda porque no entiendo la presencia de una supuesta feminista en un gabinete que es abiertamente misógino; (...) el poder de atracción del fajín parece que es infinito.

El premier dice que si lo provocan, no responderá.

Bueno, por los hechos los conoceréis, ¿verdad? La palabra del maestro está totalmente devaluada y la palabra del jurista Aníbal Torres, igual.

¿El voto de confianza tambalea?

Creo que sí; por lo menos que con mi voto no cuenten.

Ud. dijo que en mil años no le daría la confianza a Héctor Valer. ¿Es igual con el gabinete Torres?

(Ríe). Quizás un poco menos, en 100 años de repente.

Tres días y Pedro Castillo no se ha vuelto a poner el sombrero. ¿Cómo lo interpreta?

Imagino que hace mucho calor, ya se lo volverá a poner.

