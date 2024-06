En un nuevo intento por enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y dinamizar la economía nacional, el Ejecutivo ha solicitado al Congreso de la República facultades extraordinarias. Esta iniciativa ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político, entre ellas las del congresista no agrupado, Carlos Anderson.

En conversación con Perú21TV, Anderson expresó su escepticismo sobre la eficacia de estas solicitudes por parte del Ejecutivo. “El Ejecutivo ha solicitado desarrollar facultades varias veces, pero ¿qué ha cambiado? ¿Cuáles han sido los resultados? Nosotros no vivimos en una democracia parlamentaria”, señaló el congresista, cuestionando la utilidad de otorgar estas facultades.

El legislador criticó lo que percibe como una justificación de la inacción del Gobierno. “El Ejecutivo es tan débil e ineficiente, que siente que tiene que pedirle permiso al Legislativo para todas y cada una de sus gestiones. Simplemente, es una justificación de su inacción”, argumentó Anderson.

Asimismo, el congresista manifestó que este tipo de solicitudes podrían interpretarse como un intento del Ejecutivo para desviar la responsabilidad hacia el Congreso. “Esto es un intento de decir ‘bueno, yo estoy intentando avanzar, pero el Congreso no me aprueba’. Sin embargo, ellos tienen sus facultades y hace rato que han tenido que impulsar nuevamente el crecimiento económico que no dependa sencillamente de la buena fortuna de la pesca o de la minería”, añadió.

Anderson también criticó las acciones del Gobierno en materia de seguridad. “¿Cuántas veces han declarado estados de emergencia? Y dígame, ¿qué ha pasado con esto? ¿En qué sentido ha mejorado la seguridad? La minería ilegal está avanzando a un ritmo impresionante en diversas regiones del país, y no veo la acción del Ejecutivo. Están más preocupados en irse a China a pasearse”, sostuvo el congresista, en referencia a un viaje reciente de funcionarios gubernamentales.





Detención de una ciudadana en actividad de Villa María del Triunfo





Ayer, la presidenta de la República, Dina Boluarte, llevó a cabo una actividad en Villa María del Triunfo bajo un fuerte resguardo policial y evitando cualquier contacto con la prensa. Este despliegue de seguridad no pasó desapercibido, ya que un grupo de vecinos se reunió para protestar en contra de su gobierno. Durante la manifestación, una mujer fue detenida por la Policía Nacional del Perú, lo que generó controversia y críticas por parte de diversos sectores.

El congresista Carlos Anderson se pronunció sobre este incidente. “Una madre de familia que estaba protestando ha sido detenida y llevada a la comisaría. Parece que a la presidenta no le gustan nada las protestas en su contra. Mira, la presidenta está huérfana de todo tipo de apoyo, ¿no? Se lo ha ganado a pulso, ¿verdad? La presidenta vive también rodeada de ‘galleros’. Los ‘galleros’ le pintan una historia, la hacen sentir que es la octava maravilla. Si fuera posible la reelección, seguro que le dirían que ganaría a todo el mundo”, mencionó Anderson en ‘La voz del 21′.

El congresista criticó duramente el aislamiento de Boluarte y su falta de comunicación con la ciudadanía. “Ella vive aislada, vive en una burbuja, sin hablar con nadie, más allá de quienes la rodean, la halagan y le dicen cosas al oído. No tiene contacto con la población, no tiene contacto con voces críticas, y, por lo tanto, prefiere seguir en esa fantasía. Su falta de comunicación con la ciudadanía es una ofensa realmente a la ciudadanía”, agregó Anderson, señalando que esta desconexión ha sido una constante durante su mandato.





