La presidenta ha señalado que este año su gobierno se enfocará en reactivar la economía y combatir la inseguridad ciudadana…

Hace bien en enfocarse en lo que son dos problemas fundamentales porque hasta ahora su gobierno ha sido un total y absoluto fracaso. Está bien que haya decidido mirar el mundo real, y no el mundo de fantasía en el que vive, de viajes internacionales y cosas por el estilo. En el mundo real la gente sufre las consecuencias del mal manejo de la economía. La señora tiene que hacer cosas concretas. Lo primero que tiene que hacer es un cambio de timón drástico.

¿Qué tipo de cambios?

Eso implica cambiar a su equipo. Es evidente que su equipo no funciona. En materia económica, no me cabe ninguna duda, tiene al frente a alguien que durante dos años y medio no ha dado pie en bola, y utiliza una serie de artificios que no ayudan al tema fundamental en la economía: la credibilidad en los gestores y en la política económica.

¿Y en seguridad?

Hay una especie de selección adversa en todos los cambios que se hacen. En la Policía, por ejemplo, sacan al general que lo hace bien, y más bien, nombran ministros tras ministros. Cada uno, supuestamente, reinventa la pólvora. Hay una falta de dirección y convicción.

¿Qué medidas concretas se deben implementar ?

En la Policía se necesita gente realmente capaz, y en el Ministerio del Interior, un plan de acción concreto, ejecutable y medible. Se necesita convicción y liderazgo. Por lo menos debería cambiar a su primer ministro y reestructurar su gabinete. En el aspecto económico, necesitamos claridad y convicción. Se tiene que generar un mínimo de confianza. Los empresarios, microempresarios, las pymes sienten desdén por un ministro que está totalmente desacreditado. En segundo lugar, se tiene que apoyar con convicción los proyectos mineros que están a la vuelta de la esquina. Tercero, dejar de poner peso muerto a los sectores económicos para que puedan despegar. El MEF debería tener una actitud mucho más activa en el Congreso para evitar que malas leyes se sigan pasando.