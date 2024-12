Carlos Álvarez: "Para mí, Dina Boluarte está anestesiada desde que asumió el poder”

Parece que la presidenta lo ha escuchado con el tema de la pena de muerte.

Hace dos años venimos solicitando que se aplique la pena de muerte en el Perú. Es una decisión ipso iure de la presidenta, unilateral y soberana. Y lo puede hacer hoy día mismo: se dirige la carta y en un año se aplica la pena de muerte solo para los delitos en flagrancia. Pasa por una unidad de flagrancia, juicio sumario y se acabó. Ese miserable que asesinó a la niña de 12 años debería estar fusilado. El que asesinó al profesor delante de los alumnos, fusilado al día siguiente. El policía que ha descuartizado a la chica. Qué es esto.

Siempre hay el riesgo de que la justicia se manipule contra un inocente.

Bueno, el ‘Maldito Cris’ fue liberado por una jueza y no pasó nada. Tenemos jueces y fiscales amenazados, corruptos e ideologizados que sueltan a los delincuentes. Lo que importa es la supervivencia de los ciudadanos.

¿No le da miedo que esa justicia administre la pena de muerte?

Por eso hablamos de los delitos en flagrancia. Lo otro es un proceso largo. ¿Y qué hace la Junta Nacional de Justicia que no sanciona ni investiga? Solo los cambia de lugar. La gente ve también impunidad, no solamente en los delincuentes, sino también en sus autoridades. No es robar un celular, sino violación de niños con muerte. Esas personas son irrecuperables, nunca se resocializan. Y vemos un INPE corrupto. Hace unos meses vimos una requisa de 27 celulares en 67 penales. ¿Tú crees eso?

No se resocializan y la prisión es su maestría. Y las antenas bloqueadoras no funcionan.

¿Y cómo entran los celulares? Hay una corrupción clamorosa en el INPE, y no se resuelve con grilletes electrónicos. Hay que construir cárceles. Y hay una cuerda que no es separada: construir mejores peruanos. Invertir en educación, en valores, en principios, en la familia. A veces la corrupción de funcionarios lleva a la muerte de las personas. Mira la pandemia: 225,000 peruanos claman justicia desde sus tumbas; y también sus familiares. Falta una Comisión de la Verdad de la pandemia. Mira, viajé a Panamá hace unos meses. Conocí la Ciudad de la Salud. Seis hospitales en un solo complejo, 300 consultorios funcionando a la vez, 54 quirófanos con cirugía robótica. Una inversión de US$800 millones. Con lo que se va a gastar comprando los nuevos aviones Mirage, hago cinco Ciudades de la Salud. ¿No dice la Contraloría que se han perdido S/23,000 millones en corrupción?

Mira: Rafael Belaunde Llosa: “El Congreso ahora legisla en favor del sicariato”

Hablando de la pandemia, ¿cuál será el futuro del expresidente Vizcarra?

El embajador de Israel ofreció una planta de oxígeno. El presidente dijo que no aceptó porque lo vacaron, pero el presidente de Israel replicó: “Yo lo ofrecí en septiembre y lo vacaron en noviembre”. Crean el estado de emergencia para comprar sin licitación, les encanta el estado de emergencia. Ese tema del hospital de Moquegua. Lo ha hundido su amigo, su socio. Es una vergüenza terrible tener expresidentes presos, pero, por otro lado, el mensaje ha sido claro: en el Perú se está haciendo justicia. En otros países no hay presidentes presos. Todos fugados, llenos de millones. Y no pasa nada.

También se gasta en Petroperú.

Hay muchas entidades del Estado que están malgastando nuestra plata. El tema de Petroperú es muy álgido. Yo estoy a favor de las empresas estatales que sean rentables. Cuidado, no soy un anarcocapitalista.

Le han querido poner ese mote, pero en seguridad usted pide un Estado fuerte.

Esas son estupideces, opiniones de mis adversarios. El tema es que sean empresas estatales rentables. Los recursos estratégicos deben ser del Estado. Tiene que haber mano de hierro contra la inseguridad porque primero es la vida de mis compatriotas. ¿Debate? El Perú no está para debates estériles. Ojalá que la señora Dina Boluarte no haya usado la pena de muerte como cortina de humo para subir unos puntitos.

¿Tiene más puntos en su operación que en las encuestas?

Tiene más puntos en la cara que en las encuestas. Ha frivolizado la Presidencia de la República. Ahora la quieren vacar porque ha estado anestesiada y el país ha estado sin presidente, sin rumbo. Para mí, Dina Boluarte está anestesiada desde que asumió el poder. Que arregle este país y deje de arreglarse la cara.

Dejó de gobernar unos días y nadie se dio cuenta.

No se ha dado cuenta de lo que tiene adelante. La gran oportunidad histórica para cambiar el país. La señora está en otra, está en una burbuja, en el menú de S/10. Cuando hay muchos ayayeros, mucho sobón y mucho franelero, la gente pierde el norte y se desubica. La soberbia los envanece. Es el gran error de los políticos.

“QUIEREN DINAMITAR EL PERÚ”

Como dice, la corrupción puede costar la salud o la vida. Como la denuncia de Qali Warma.

Es una cosa criminal. Es lo que te dije: una decisión política puede causar la enfermedad o la muerte. Y no lo censuran porque es amigo de la presidenta, porque la señora dirigió ese ministerio, porque el actual vocero también estuvo en Qali Warma. ¿Qué es esto? Yo les daría una latita a cada uno y con popó de ratón, avena con hongos. ¿Sabes por qué tratan de esa manera tan despectiva y horrible a los niños? Porque los niños no votan. No les interesan los niños.

Está en una burbuja. No va a CADE ni a Ayacucho.

No estuvo en el Bicentenario de Ayacucho. Terrible. Es el bicentenario de la batalla que selló la independencia del Perú. Fue nuestra gran oportunidad de celebrar algo a lo grande, porque el 2021 fue un desastre.

No se justifica la violencia, pero a los políticos les tiran piedras, vasos, les jalan el pelo…

O les avientan huevos. Uno también cosecha lo que siembra. La banalidad en el poder. No se justifica, pero se comprende. Fuenteovejuna. La gente toma justicia por su propia mano. El servicio militar debe volver, pero como servicio a la Nación. Sueldo mínimo y sales con un oficio, y haces puntos para ir a la Policía. Tenemos que recuperar el orgullo de ser peruanos. Que el Perú vuelva a ser grande otra vez.

Make Perú great again.

Algo así. Pero lo vengo diciendo por mucho tiempo, no por Donald Trump. Los políticos quieren apocarnos, acomplejarnos. “Esto ya no da para más, está perdido”. Y ya pues, aguantar. El conformismo. Aguantamos todo, nos pisotean, hacen lo que quieren con nosotros. Dicen: “Va a ser muy difícil sacar la pena de muerte”. Oye, han reformado como 66 artículos ¿y no pueden hacer uno? Por favor. Hacen bancadas con cuasi delincuentes, con gente denunciada. O gente cuasi terrorista apoyando la violencia. Quieren dinamitar el Perú. Usan la democracia para llegar al poder y luego la quieren implosionar. Tenemos que reaccionar.

Como Antauro Humala. Usted está en tercer lugar en una encuesta de Ipsos, detrás de Antauro.

Agradezco esa preferencia, estoy bastante sorprendido. Creo que no hemos arado en el mar. Es captar voluntades y conciencias. Hacer reflexionar a la ciudadanía, a nuestros compatriotas con un mensaje claro, directo y sincero, mirándolos a los ojos y diciéndoles la verdad. Me quieren descalificar como humorista, cómico, payaso, pero para mí no es ninguna ofensa. Los payasos nos dan tantas alegrías en los momentos más duros. Mi carrera me ha permitido recorrer mi país, escuchar a la gente, sentir sus necesidades. Me da rabia y dolor ver que hay mucho dinero en el Perú, pero no se hacen obras. Estamos llenos de ladrones y rateros. Hay un megapenal en Ica paralizado 10 años, hay hospitales parados en Ayacucho e Iquitos. Y los gobernadores regionales, presos. Y nadie hace nada.

Se habla de un acercamiento con Fiorella Molinelli y Hernando de Soto.

No estoy conversando ni pactando con nadie. No creo en las alianzas aún. Los partidos deben pasar por un filtro total. Vladimir Meza ha dado un paso al costado para que ingresemos al partido. Pero lo importante es ese filtro. Queremos gente nueva, capaz y honesta que aporte al país; que no se dedique a robar, a mentir, a promesas incumplidas, a usar la política como un medio para enriquecerse, a llenarse los bolsillos, a meter a su familia y a sus amigos. Ya estamos hartos de eso. Yo creo que la gente quiere un punto de quiebre, un golpe de timón. Esto no da para más. Se acabó. O lo arreglamos o perdemos el país. Y creo que la gente se está acostumbrando a esto. Yo quiero que reaccionemos. No puede seguir así. Tenemos que hacer un alto, un basta a la clase política que nos avergüenza y nos pisotea como le da la gana. Todos son cómplices. A la hora de ponerse los sueldazos, derecha, izquierda y centro, todos están en la mesa directiva. Se pelean para las cámaras, pero luego se agarran a besos. Nosotros somos los grandes idiotas, los que votamos por ellos.

¿Qué pasa y qué pasará con la presidenta?

Está anestesiada. Ni siquiera está en piloto automático. Está sin rumbo. Cree que sigue en el Reniec, en el club Apurímac. No sé si la vaquen. De repente ya la han usado como han querido. La protegen, la empoderan. Son su partido. El ministro del Interior sigue en el puesto, ya pasaron dos meses de emergencia. ¿No iba a renunciar? No es que los alcaldes… No les pregunte a los alcaldes, sino a los vecinos. Los alcaldes tienen seguridad. No es posible que estos malditos nos quiten el fruto de nuestro trabajo a quienes nos rompemos el lomo.

Sé que tiene jales en seguridad. Se le vio hablando con el general Marco Miyashiro.

Sí, nuestra admiración al general Miyashiro. Está el general Carlos Tuse, el coronel Lucho Yataco. Todos de inteligencia. También Alessandro Alfaro, que fue cónsul del Perú en El Salvador, tiene un gran expertise en seguridad ciudadana. Un grupo pequeño aún. Se extraña el trabajo de inteligencia en seguridad nacional. Mira la minería ilegal, financiando candidatos. No estoy contra la minería artesanal ni informal, pero el Reinfo solo ha formalizado a 2,000. Todos tenemos que pagar impuestos. Aquí no hay privilegiados. Del 2005 al 2023 la minería ilegal ha crecido siete veces. Solo el año pasado han sacado 77 toneladas de oro ilegal y se ha ido por Bolivia. Acá todos hacen lo que les da la gana. Y no pasa nada. Así debería llamarse mi nuevo programa.

Volvió a la TV y a las tablas.

Ahí saco al ministro del Interror, que es un nuevo personaje. Y también Qali Warma. Es humor político, pero con una fuerte crítica social. Han engordado los ministros, parecen capibaras.

“La gente tiene derecho a ser feliz y ser libre en su sexualidad”

Atacaron a Alejandro Cavero. Por cierto, ¿está a favor de la unión civil?

Ah, bueno. Fue una cosa anecdótica. Los seres humanos tienen derecho a ser felices y a vivir en libertad. La palabra matrimonio, el término, es imposible, porque es entre hombre y mujer. Pero a las personas no se les mide por su sexualidad, sino por sus capacidades. Lo que haga cualquier ser humano entre cuatro paredes es su vida. Y que ejerza su sexualidad con total libertad. No comulgo con el tema de los niños.

¿Se refiere a la adopción?

Puede ser, o lo que pasa en Europa, donde pueden operarse. Eso no. Son semillas que se están formando. En su mayoría de edad que tomen el camino y ejerzan la sexualidad que quieran. No solo es patrimonial, es un tema de salud y sentimientos. Son muchas personas que tienen el derecho a ser felices. Cuando tocamos el tema religioso, viene el problema. Pero Jesús dijo: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. No infundamos el odio. La vida es muy corta y la gente tiene derecho a ser feliz, a vivir tranquila y en libertad. Dios nos creó libres. La gente tiene derecho a ser feliz y ser libre en su sexualidad, pero sin agredir el espacio de los otros. Un heterosexual no tiene que imponerle a un homosexual, y viceversa.



