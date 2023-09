Carlos Álvarez conmemora 40 años de vida artística pero está molesto. Le indigna la inacción del Gobierno y la delincuencia que campea. Y aunque dice que no será candidato, se ha reunido con varios partidos políticos.

Vuelve el espectáculo por sus 40 años de vida artística, ahora con Milei y Bukele.

Sí, están los nuevos. También hemos actualizado los guiones de algunos expresidentes. Y también está Dina Volarte, que ahora ha salido con el Plan Volarte, que no sé qué cosa es. Bueno, al menos el plan que tenía era juramentar. Hizo muchas promesas que quedaron en el aire. Hemos criticado que no se investigue el tema del cáncer, por ejemplo, cuando Castillo ofreció un cheque de S/4 mil millones y luego Kurt Burneo dijo que no había nada. Las congresistas Norma Yarrow y Martha Moyano iban a investigar, pero como ya cayó Castillo, veo que a nadie le importan los niños con cáncer. Esa es una maldad, porque los niños están muriendo. Los congresistas no me representan, pero deberían representar al pueblo. La gente se está muriendo y es muy doloroso. Como artista, creo que Pedro Castillo debería tener pena perpetua por eso, no por el golpe que fue una estupidez. Fue tan tonto que se autodisolvió. Pero en el tema del cáncer hay muchos cadáveres ahí.

Le alcanzó ideas a Castillo.

Me escuchó, pero no me prestó atención. Dijo que en 72 horas iba a expulsar a los delincuentes del país. Bueno, le tomé la palabra y fui públicamente, todo de forma transparente, con mis planillones. La gente pensaba que eran de un partido político, pero eran para la expulsión de los criminales. La gente explica ahí el calvario que había pasado con la delincuencia extranjera, no solamente con el tema del sicariato. Yo le digo que en la Ley de Migraciones, en el artículo 58, el inciso f, dice que todo aquel extranjero que cometa faltas en el país debe ser expulsado. Lamentable, en tu país, la ley es letra muerta.

Importamos criminales más crueles y avezados.

Los criminales nos aplican la pena de muerte siempre. Pero para nosotros inmediatamente invocan al Pacto de San José. Hace poco le dispararon en la cabeza a un chico que estaba jugando fútbol. Diecisiete años, menor de edad. ¿Hay derecho? Si fuera tu hijo, si fuera mi hijo. Entonces ellos nos ejecutan, nos fusilan, nos mandan al paredón. Y nuestros derechos humanos no valen nada. No estoy pidiendo la Ley del Talión. Estoy pidiendo más seguridad. Por ejemplo, con más Módulos Básicos de Justicia, que no es una idea mía. Yo creo que la política ha involucionado terriblemente, no la gente. Tenemos cada vez un presidente peor y un Congreso peor. Cada vez estamos eligiendo peor. Poner a la señora Fujimori y al señor Castillo en la segunda vuelta fue terrible. Ni siquiera juntos sumaban el 50%. Eso fue un desastre para el Perú. Desde allí la cosa caminó mal. Ahí están los resultados.

¿Estamos huérfanos de políticos? Porque antes había crisis pero mejores figuras.

Quizás estamos huérfanos de democracia. Porque los políticos son una bazofia, unos mentirosos, unas lacras que solo sacan provecho y meten a sus amigos a trabajar, a su familia, a la querida. Y el Congreso peor no puede ser. Cómo puede decir eso de la madre de su hijo. Yo me pregunto dónde está Manuela Ramos. ¿Dónde estaban cuando colgaron de cabeza a siete mujeres? No estoy opinando con un sesgo político. Estoy opinando como ciudadano de la manera más imparcial posible. Para mí, sea quien sea, no se puede maltratar a las personas de esa manera. El ciudadano ya no tiene solo que luchar contra los criminales, sino contra los jueces que los liberan.

Hay una cupocracia. Si no le pagas cupo al delincuente, le pagas al fiscalizador del alcalde extorsionador.

Cupocracia con cleptocracia y desgracia. Los políticos dicen ‘hermanos y hermanas’ para que no les menten la madre.

¿Antes había mejores figuras políticas para imitar? ¿Funciona Dina Boluarte?

Sí funciona. Lo que pasa es que no sé qué está haciendo la señora Boluarte, no se sabe a dónde apunta. Ni siquiera puede solucionar los problemas del país y dice que tiene un Plan Boluarte. Debe ser un Plan Burlarte. Y además por qué hacemos la del copión, mejor es dejarle el plagio a otros políticos que ya conocemos. A mí también me gusta imitar, pero lo ideal sería tener un Plan Perú Sin Delincuencia o algo así.

De tanto imitar queremos un imitador. Juan Carlos Tafur lo lanzó como outsider.

Ah, eso no sé. Lo veo con agrado. Es que el político no dice lo que piensa y no hace lo que dice. Siempre están calculando. A mí no me interesa. Yo les digo lo que no quieren escuchar. Por ejemplo, cuando hacemos labor social, como desde hace 35 años, veo a una señora con cinco hijos y encima embarazada. Le digo ‘mamita, no puedes tener más hijos’. Después dicen ‘el gobierno no me ayuda’. Lamentablemente, tenemos que jalar las orejas también al pueblo. Como dijo Luis Alberto Sánchez, el pueblo es soberano, pero a veces hay que educar al soberano. Hay que hacer docencia con decencia. Ya no hay valores, tampoco. Hablar con los hijos, no todo es Internet. El maestro no tiene por qué criar a los hijos.

Hubo comediantes políticos en Italia y Guatemala. Y actores. Reagan, Zelenski.

Me he reunido con más partidos políticos que con canales. Pero conversar no es pactar, como decía Ramiro Prialé. Los outsiders son los políticos, porque están fuera de la realidad y no sienten la delincuencia ni la crisis. A mí me vacarían a la semana por todo lo que digo y hago.





Autoficha

“El show se llama Peruanísimos. Vamos a estar los cuatro viernes de septiembre con Cecilia Bracamonte en un espectáculo de humor político y música criolla. Hicimos un binomio muy exitoso, por eso estamos volviendo en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco”.

“Cuando era chico admiraba mucho a Luis Bedoya Reyes. Era muy preparado. Imagínate la Vía Expresa en esa época. Y Alan García era una esperanza en su primer gobierno, era muy joven. El plan de gobierno no le interesa a nadie. El voto es más emocional”.

“En los 80, a los peruanos que iban a Venezuela les pedían pasaporte con visa y tener cuentas con dinero. No es igual la migración. Además, ellos no son refugiados como los ucranianos, allá no hay una guerra. Acá al delincuente le ponen abogado de oficio, a diferencia del pobre. Hay que cambiar el Código Procesal Penal”.