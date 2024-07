Es una afiliación, no es aún una candidatura…

Nos hemos afiliado a un partido político nuevo que se llama País Para Todos.

Pero si el pueblo se lo pide, ¿quién es usted para oponerse?

No se descarta la posibilidad. Pero no quiero entrar a discursos demasiado politiqueros. Yo a mi gente le hablo con la verdad. Soy claro. Hay que esperar todos los caminos y los pasos que hay que tener en un partido. Y vamos a ver. Puedo ser senador, diputado, alcalde, gobierno regional, candidato a presidente. No sabemos. Hay que respetar los pasos en democracia. Lo demás se lo dejo a los soberbios.

Ha estado en el sur haciendo trabajo social…

Este trabajo social tiene 40 años. Hace poco vine de Puno, en Ancaca, a 3,928 m.s.n.m. Fuimos a esta escuela muy humilde con niños estudiando a 10 grados bajo cero. Llevamos frazadas, víveres, juguetes, mucha ayuda. Fue bonito porque lo hicimos con el ejército peruano. Izamos la bandera del Perú en Puno con los comuneros, los soldados y los niños.

Se dice que tiene el apoyo de la Adogen (Asociación de Oficiales, Generales y Almirantes del Perú).

Acudimos con el Cuartel Manco Cápac de Puno y nos dieron el camión y todas las facilidades. Tuve una reunión con el Adogen, como nos hemos reunido con muchas autoridades militares y con varios partidos. Yo también he sido marino de la Marina de Guerra del Perú, por el servicio militar obligatorio, con mucho orgullo. Es bueno escuchar, conversar con ellos. Saber sus propuestas y qué expectativas tienen del país.

Entiendo que también trabaja junto a la Policía.

Con la Policía siempre hay una buena relación. Yo quiero mucho a la institución. Lamentablemente, como no le dan el marco legal para apoyar al ciudadano, la Policía está también en indefensión, igual que nosotros los ciudadanos. Ojalá que, en lo que queda de tiempo, este Congreso impresentable de sinvergüenzas haga algo. Hasta ahora no sacan la ley para que no postulen los delincuentes, los condenados, los sentenciados. Eso es una vergüenza, no se puede permitir. Ojalá, Dios mediante, ese Congreso ya termine sus días y elijamos mejor.

Ni la izquierda ni la derecha la aprobaron porque podía bloquear a Fujimori y Antauro.

Claro, podría ser una ley con nombre propio. Pero la puerta también queda abierta. Si mañana indultan a ‘Caracol’, ‘Gringasho’ o a los cómplices del ‘Maldito Cris’, pueden ser diputados. No puede ser. Un terrorista, un criminal, un sentenciado, no puede estar en el Congreso. ¿Tú crees en la resocialización? Será uno en un millón. Es al revés: entran por robar un teléfono y salen como sicarios. Estamos en la total indefensión. “No más sangre”, esta es nuestra bandera. Es una propuesta para el 15 de septiembre por el Día de la Paz. El Perú es un baño de sangre. Acá las autoridades están pintadas en la pared. Necesitamos penas más duras y severas. El Congreso está de espaldas a la realidad del país. Tenemos un Código Procesal Penal que defiende al victimario y al delincuente, no a la víctima ni al policía. Mira lo que pasó con esta niña de 8 años que muere en una bala perdida en una balacera en Chorrillos. ¿Qué culpa tiene esa criatura? ¿Nadie piensa en esa familia que está destrozada? ¿En ese padre y esa madre destruidos? Y seguimos de brazos cruzados.

Imagino que ve bien el proyecto de ley que permite altas penas de cárcel para menores de edad.

Es duro. Si se acerca un chico de 15 o 16 años y me mete 20 balazos, ¿va a ir a Maranguita? ¿En un centro correccional, como a un niñito? A los delincuentes los usan para eso. Es duro decirlo pero lamentablemente delito de adulto, pena de adulto. Es la misma sanción. ¿Qué sigue luego? ¿12, 11 años? Hace unos años un niño de 11 años terminó en la cámara de gas en Estados Unidos por torturar a una criatura de 3 años. No se trata de eliminar por eliminar, pero nosotros también tenemos el derecho a la vida. Hay traidores a la patria que piensan en los derechos de los delincuentes. Eso no puede ocurrir. Yo soy partidario de que salgamos del Pacto de San José y apliquemos la pena de muerte para los delitos en flagrancia. Aquí necesitamos no mano dura, sino mano de hierro. Se trata de un tema de supervivencia. ¿De qué sirve tener trabajo si no vas a regresar a tu casa?

Flagrancia para evitar errores de la burocracia estatal.

Y con todas las pruebas. Los delincuentes nos aplican la pena de muerte cuando les da la gana. Para ellos no hay leyes y para nosotros no hay derechos humanos. Hacen lo que les da la gana. Primero están los peruanos decentes y honestos. Tenemos que pisar tierra y unirnos. Podemos pensar diferente pero nos debe aglutinar la lucha contra la delincuencia peruana y extranjera. Estamos en un tsunami criminal.

¿Ha vuelto a recibir amenazas o ser asaltado?

En este local han asaltado dos veces. Y el juez soltó a los delincuentes y les devolvió la camioneta para que sigan asaltando otros locales. ¿Qué pasa con el Ministerio Público y el Poder Judicial? Están peleándose con la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Y la JNJ no sanciona a los jueces y fiscales que sueltan a los delincuentes. Todos se tiran la pelota.

“SI ESO ES SER DE IZQUIERDA, PUES SOY DE IZQUIERDA”

¿Cómo hacer que el Estado funcione?

El Congreso es una desgracia porque lamentablemente la política, hoy por hoy, es un asco, es un asco. Y la gente no cree en ellos, la gente está harta de todo esto y está buscando nuevas opciones. Ojalá sepamos elegir mejor. Y que los partidos no nos pongan gente lacra, pues. Queremos gente de acción. Queremos un Estado gestor, un Estado que aporte, un Estado que funcione. Yo no estoy en contra de las empresas estatales. Yo no soy un anarcocapitalista. Pero queremos una empresa que sea rentable, no como Petroperú, que lamentablemente es una agencia de empleos de todos los gobiernos y está quebrada.

Hay gente que lo veía más a la derecha.

Yo soy de izquierda, de derecha y de centro. Cuando se trata de apoyar a la gente más humilde, vulnerable e invisible, me voy a Puno y Huancayo. A colegios sin útiles y postas médicas sin agua. Si eso es ser de izquierda, pues soy de izquierda. También creo en crear riqueza para repartir riqueza, no migajas ni limosnas. El pueblo del Perú es el soberano, no merece migajas. Y adecentar la política. Ojalá que esta campaña a 2026 sea decente, de valores y propuestas. Todos firman hipócritas el pacto de no agresión y al final se agreden más. ¿Para qué firman? Boten ese papel, déjenlo en el baño.

¿Está preparado para la agresión?

Bueno, es así. Lamentablemente vivimos en una política de cloaca, de letrina, de basural. Difaman, inventan y mienten. Un mensaje a mis compatriotas. Si nos vamos a guiar solo por eso, ¿quiénes van a dirigir el país? La gente decente no se va a querer meter en un basural, por respeto y dignidad. Pueden destruir carreras e imágenes. Entonces, sigan votando por los corruptos y sinvergüenzas. Y después no nos quejemos. Porque siguen en el sistema. Ellos quieren sacar a la gente buena para que el Perú no mejore. Los corruptos no quieren irse.

Van a exponer su vida privada…

Sí pues. Lamentablemente esa es la política de nuestro Perú. Ojalá que el pueblo aquilate ese tipo de campañas sucias, horribles, cochinas y asquerosas de letrina. Tenemos que adecentar la política por respeto al pueblo. Recuperar la dignidad de la Presidencia, del Poder Judicial y del Congreso. Quien logre llegar a Palacio tiene que tomar esa bandera.

Hay un matiz en su discurso. Más social en lo económico y más legal en seguridad.

En el Código Penal del 91 el delito del ‘gota a gota’ está como usura. Y te meten un balazo si no pagas.

Pero también hay un problema en la Policía…

Los malos elementos deben ser sancionados, sea quien sea. La ley debe ser igual para todos. Y las leyes están en contra de la ciudadanía. Hay un tema de procedimiento. Cae el delincuente extranjero, cumple su condena, el INPE se lo manda a Extranjería, pero no hay plata para sacarlo y se queda delinquiendo en el Perú.

La visa para venezolanos en Perú ha salido muy tarde.

Demasiado tarde. Y la frontera es una coladera. Los delincuentes regresan al Perú con otra identidad. Pisotean nuestras leyes. Cuando vas a casa ajena, respetas las normas de la casa. El Perú es nuestra casa y hay que hacerse respetar.

Nacionalismo pero no etnonacionalismo.

No. No soy nacionalista, ni patriotero, ni chauvinista. Yo quiero a mi Perú. Mi ideología es hacer respetar al Perú. Mi partido es el Perú. No quiero que lo sigan saqueando cual botín. Los partidos nos ponen cuasi delincuentes y encima les dan inmunidad. Es demasiada ostra. Disculpe, pero, cuando se trata de decir la verdad, la elegancia se la dejo a los sastres.

Entiendo que se ha reunido con Añaños. ¿Cómo ve a Cillóniz o Belaunde?

A Cillóniz lo conozco. Tuve una reunión con él. Es un caballero correcto. Tiene muy buenas ideas. Creo que podría aportar mucho al país. En la tienda en la que estemos hay que sumar para el Perú. Sin egoísmo ni ambiciones ni cálculo político. No sé si el señor Acuña se lanzará, pero lo conozco. Es un meme viviente. Cada cosa que hace da risa. Al menos le pone humor a la política.

¿Qué lección se puede tomar de Bukele?

Hay que reconocer que Bukele ha hecho un gran trabajo en seguridad ciudadana. Pero el pueblo ha tenido que ceder ciertos derechos para tener seguridad. Eso faltaría en el Perú: un Estado de excepción, pero con tácticas e inteligencia. Miyashiro, el general Arriola, el coronel Revoredo. Hay personas que pueden aportar muchísimo. Hay que declarar al delincuente como objetivo militar. El Perú es tierra de nadie, chacra de todos y nadie lo respeta.

¿El humor está en conflicto con la política?

El humor es lo que nos ayuda a sobrevivir o a sobrellevar las cosas. Pero no es para lavarle la cara a ningún político. El humor político debe ser contestatario, irreverente y pisar callos. El que se pica pierde.

Vladimir Meza, el dueño del partido País para Todos, tiene muy serias denuncias y cuestionamientos.

Pero fíjate que tuvo un gesto que destaco. Él salió en un video diciendo ‘estos son mis problemas’. Es un mensaje de desprendimiento. Eso es algo muy raro en un político. Eso es lo que he sopesado y valorado. Y dije ‘me gusta este partido’. Porque su cabeza, su presidente, está tomando esta acción. Los otros se esconden, no hablan. Que la gente sepa la verdad. No hay que esconder nada porque después salta la pus, como decía González Prada.









“De resentidos y antis no llegamos a buen puerto”





Antauro cosecha la rabia…

El señor Antauro ha agarrado un discurso explosivo, muy radical. Cuando recorro el país, yo busco dar un mensaje de unión entre peruanos. De repente me dirán ‘no seas ingenuo’, pero eso es lo que yo creo. Creo que tenemos que unirnos. Si no, nunca vamos a salir de esto. Pero si yo destilo y vomito odio, solamente voy a generar resentimiento social. Y ese resentimiento no va a llegar absolutamente a nada. Porque de resentidos y antis no llegamos a buen puerto, que ojalá sea como el megapuerto de Chancay. Los políticos son como algunos miembros de la selección peruana. El país pierde y los políticos siguen con los bonos. La selección pierde y se van a chupar. Es una falta de respeto a la hinchada y el pueblo peruano. Es un insulto.

Si bien no comparte el discurso de odio, no le regala la indignación a Antauro.

La democracia es buena, el Estado es bueno. Pero los que lo manejan son unos cabrones que destruyen el sistema. Hay mucho resentimiento social. Tenemos que hacer que esa desazón y esas fracturas sociales se canalicen en una resiliencia de la política, una nueva forma de hacer política.