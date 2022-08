Esta semana se ha conocido sobre las amenazas de muerte contra usted y su familia. ¿En qué circunstancias se han producido estas?

Es penoso y lamentable que unos sujetos estén amenazando de muerte por redes, con perfiles falsos. Por eso hemos pedido garantías en la Prefectura y presentado la denuncia en la comisaría de San Isidro. Estas amenazas han arreciado en los últimos 15 días, mucho peor desde que hemos parodiado a la primera dama. Nosotros no fabricamos las noticias, las denuncias, las investigaciones. Eso es parte de la Fiscalía, trabajo de la prensa. Nosotros tomamos como una parodia lo que está pasando en el país. Hay mucha preocupación, no diría temor ni miedo, pero sí preocupación, porque una manga de cobardes no solamente me ha amenazado a mí, sino a miembros de mi familia. Han cruzado la línea.

¿Ha barajado la posibilidad de que detrás de esas amenazas esté el gobierno?

No podría acusar ni decir tal o tal persona es de las altas esferas del gobierno. Lo que sí vemos son indicios razonables, porque ver en mi casa que están haciendo una especie de reglaje, que vienen autos, dan vueltas y, cuando llamamos a Serenazgo, huyen rápidamente y van con las amenazas de que me va a pasar algo... No sería responsable si yo señalara a tal o tal persona, pero sí es bastante coincidente que se haya dado en este contexto; parodiamos a la cuñadísima, a la primera dama, el mensaje presidencial y, bueno, pues, arrecian las amenazas…

El humor político desnuda las debilidades de políticos y autoridades. ¿Cree que eso es lo que ha incomodado?

Es una propuesta muy interesante. El humor político pisa callos, es irreverente, contestatario, enfrenta al poder, y cuando toca ciertas fibras, a veces causa malestar y la reacción –yo diría irracional– de ciertos sujetos que hasta te amenazan de muerte. El humor político desnuda estas cosas, y cuando hacemos la parodia de ‘Choledo’ y lo que pasó en el Melody, cuando parodiamos a Ollanta, a Nadine o a PPK con Nancy, Alan o al mismo Fujimori, vemos que el humor político ha reflejado lo que al final sucedió porque se comprobaron estas componendas de corrupción de los presidentes con sus familiares, y no estoy acusando ni afirmando que las acusaciones sobre Castillo ya son ciertas. Eso se tiene que corroborar, pero las pruebas indiciarias van llevando lamentablemente a eso.

El público lo relaciona al humor, pero Ud. tiene también una posición política definida. ¿Cuál es su opinión del mensaje del 28 de julio? Castillo dijo que habría sorpresas, finalmente no fue así…

(Ríe). Yo trato de no perder el humor. La verdad es que mejor estuvo mi parodia, porque no sé de qué país estaba hablando el presidente. Ahora, sí hubo una sorpresa, se cambió de terno, salió muy elegante, pero con algunos problemas leyó el mensaje que me pareció bastante extenso. A nivel político, social, económico, hubo muchas omisiones. Se habla de que el país creció 3.5%, pero olvida el presidente que ese crecimiento no es mérito del Gobierno, sino de la informalidad, que ha movido el 80% o 90% de la economía; no ha hablado que nuestros minerales, cuando estuvieron en el mejor precio, se cierra Las Bambas, conflictos mineros… No se puede tener ese doble discurso, decir ‘queremos crecer económicamente’ y me tiro abajo la minería. Lamentablemente, el gobierno está distraído, concentrado en sobrevivir en el poder y el Congreso está en lo suyo; ellos están pensando en la vacancia, el otro en cerrar el Congreso. Al final, creo que hay una convivencia a espaldas del pueblo, nadie quiere perder sus privilegios, sus gollerías, sus sueldos; quién sabe, lobbys, todos están felices. Pedro necesita del Congreso y el Congreso necesita de Pedro para subsistir, para sobrevivir, para no perder las cosas que han ganado o, qué sé yo, solamente velan por sus intereses (…). Ha habido muchas falencias en el mensaje, faltó autocrítica, una introspección a lo que está pasando (…). Lamentablemente, estas denuncias que vemos a diario ponen en tela de juicio la legitimidad del Gobierno, del sistema. A mí me preocupa eso como ciudadano, porque estamos perdiendo la fe en la democracia.

Eso por el lado del Ejecutivo. En el Parlamento, un congresista está acusado de violar a una trabajadora. Se le investiga en Ética y, mientras tanto, sigue en su curul, despachando, cobrando su sueldo…

Has dicho algo terrible. Si eres congresista, si tienes poder, inmunidad, no te pasa nada. Puedes ser un violador y seguir trabajando. Yo no sabía que el Congreso era una cantina, un bar donde todo el mundo liba y no pasa nada. ¡Y lo que dijo el señor (Wilmar) Elera, que ha sido condenado a seis años de prisión! ¡Dónde estamos, por el amor de Dios! Eso es de lo que los ciudadanos estamos hartos, cansados, espantados y asqueados, de esta clase política decadente, deprimente. ¿Dónde está la Comisión de Ética? Que tome acciones. Por eso estoy en la corriente de muchísima gente de que deben irse todos, todos deberían irse. Ya con esto no faltan más gotas para colmar el vaso. O sea, que al Congreso entra trago, la mujer sola, todos son hombres, todos borrachos y la violan, y vamos a ver que (el congresista) siga trabajando, que siga cobrando y no pasa nada. ¡Qué pésimo mensaje, qué horrible para el país!

Carlos Álvarez tiene 39 años como humorista político y su personaje más reciente es el de ‘doña Lila’.

“Es lamentable que (Ejecutivo y Congreso) estén en lo suyo, en sus intereses, peleándose para las cámaras porque después son muy ‘amiguis’”, sostiene.

