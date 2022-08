El humorista político Carlos Álvarez ha sido amenazado de muerte tras la parodia que hizo de Lilia Paredes, esposa del presidente Pedro Castillo. A través de un video, denunció que los mensajes apuntan a una clara intimidación contra él y su familia. “Lo que no sabes, Carlitos, es que en estos días tendrás una sorpresa toda tu familia”, “las llaves de tu departamento con vista al futuro ya casi están en tus manos”, “estás muerto”, son los mensajes que le hicieron llegar desconocidos a través de las redes sociales.

Ante la gravedad de esta situación, Álvarez se acercó a la Prefectura de Lima para formalizar la respectiva denuncia. “Estoy en la Prefectura solicitando garantías para mi vida. Lamentablemente, vía Internet, en las redes, se han metido con mi familia, es una cobardía. No tengo miedo, pero tampoco voy a permitir que se metan con mi familia.Les pido a estos ‘trolls’ que den la cara; yo siempre he hecho humor político y están atravesando la línea con amenazas a mi familia”, agregó.

El humorista también acusó que viene siendo víctima de reglaje y que ha identificado vehículos en las inmediaciones de su vivienda. Todo a partir de su parodia de la primera dama a través de su personaje conocido como ‘Lila Paredes’.

“He denunciado reglaje porque en los exteriores de mi casa siempre hay autos que dan vuelta; llamo a Serenazgo y salen volando”, mencionó, tras explicar que estas situaciones se registran a altas horas de la noche.

Seguirá imitando

Pese a estos intentos de intimidación, el humorista indicó que no dejará de realizar sus imitaciones. Más aún, incluirá a otros personajes del entorno presidencial que han sido comprometidos en las investigaciones fiscales. “Se han metido con mi familia. En mi familia no hay ministros, congresistas ni funcionarios. No manejan dinero del Estado, somos personas comunes y corrientes”, subrayó.

A lo largo de 39 años, Carlos Álvarez ha sido reconocido por sus imitaciones a diferentes autoridades y figuras públicos, pero es recientemente su personaje de ‘Lila Paredes’ el que ha despertado las iras del mismo Gobierno –que se pronunció en contra a través de un comunicado del Ministerio de la Mujer– y de sus afines a través de las redes sociales. En una entrevista con Perú21, días atrás, el humorista lamentó la intolerancia de algunos sectores. “Estamos dando pasos peligrosos que nos van a llevar a perder nuestras libertades”, comentó.