El congresista de Podemos Perú, Carlos Almerí, quien es vicepresidente de la Comisión de Constitución, aseveró que el Parlamento no acatará la medida dada por el Poder Judicial para que se detenga el proceso de selección de miembros del Tribunal Constitucional.

El legislador, en declaraciones a Exitosa, informó que el procurador del Congreso denunciará a la jueza que emitió la resolución y, en respuesta a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, señaló que las medidas judiciales deben acatarse pero solo cuando se dan en los “fueros correspondientes”

“La posición de nosotros es clara. Los once congresistas de Podemos votamos a favor, por razones constitucionales y porque esta resolución es cuestionada. Lamentamos que la presidenta del Poder Judicial no haya dado una respuesta certera en cuanto a que el Congreso no tiene nada que ver en cuanto a sus decisiones porque son facultades establecidas en la carta magna. Ella dice que se acaten las medidas judiciales, pero eso es siempre que se de en los fueros correspondientes”, aseveró.

“El Congreso no va a acatar ninguna medida del Poder Judicial, salvo la respuesta del procurador del Congreso que tendrá que iniciar acciones legales contra la juez por haber prevaricado”, agregó.

El Pleno del Congreso de la República suspendió el último miércoles la sesión luego de que no se eligieran a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), tras la votación de los tres primeros candidatos.

Previamente, la representación nacional había decidido, por mayoría, continuar con las dos sesiones del pleno programadas para el miércoles 7 y jueves 8 de julio con el objetivo de elegir a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), pese a que el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ordenó suspender el proceso.

