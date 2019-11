Lo recordó con una fotografía del baúl de los recuerdos. La hija mayor del expresidente Alan García, Carla, compartió una imagen de su padre junto a un emotivo mensaje por los siete meses de su fallecimiento.

En una publicación en Instagram, la comunicadora aseguró que se encuentra en un proceso de sanación complicado pero que está mejorando. Además, pidió recordar con cariño al exmandatario.

“Siete meses. He ido rellenando su ausencia de algunas tareas que me mantuvieron cerca, como en un largo diálogo con quien era mi papá. La pena se va transformando en motivación. Es verdad que solo se va el que es olvidado y este, no se va. Recordémoslo en toda su alegría. ¡Arriba los corazones!”, escribió.

Acompañó el texto con una imagen de Alan García sonriente cuando era un joven político. Todos los 17 de cada mes, Carla rinde un pequeño homenaje a su padre en sus redes sociales.